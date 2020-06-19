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ДБР (3297) ПЦУ (793)

Розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі - абсурдна спроба тиску на церкву, - ПЦУ

Розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі - абсурдна спроба тиску на церкву, - ПЦУ

У Київській митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) вважають, що розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України спрямовано на перешкоджання розвитку ПЦУ, процесу її міжнародного визнання і свободи волевиявлення релігійних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.

"Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ вважають, що особливо ганебним і цинічним видається використання в нинішній кампанії імені та авторитету Української православної церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 року припинила окреме існування як релігійне об'єднання.

"УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", - зазначили в митрополії.

Раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що розслідують фактову справу за заявою вірян УПЦ Київського патріархату на незаконні дії вищих посадових осіб держави, які вчинили дії спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, 18 червня п'ятий президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що, за його інформацією, влада порушила ще одну справу проти нього - за отримання Томосу і створення Православної церкви України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ про обвинувачення проти Порошенка: Будь-яка політична мотивація неприпустима і грає на руку агресору

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Топ коментарі
+15
Добкины и кернесы #тсосут, а вам свое делать. И это правильно.Кстати, заведомо ложное заявление о преступлении наверное тоже есть преступление? Вот в том числе и этим нужно воспользоваться. Но это больше к юристам.
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19.06.2020 11:00
+13
Евреи вообще хереют последнее время. Червоненко - я, украинский еврей. И тут же - хочу русский язык я так привык. *****.... ты можешь хотеть или еврейский или украинский. И бужанскому - руский, и допкину - руский. Вас приютили - сидите молча и радуйтесь. Синагогу себе постройте, что ли. Не нужно ноги на стол складывать.
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19.06.2020 11:12
+11
Это главпоп РПЦ Гундяй написал жалобу. Он позавидовал, что у Московской Патриархии нет Томоса.
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19.06.2020 11:01
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Добкины и кернесы #тсосут, а вам свое делать. И это правильно.Кстати, заведомо ложное заявление о преступлении наверное тоже есть преступление? Вот в том числе и этим нужно воспользоваться. Но это больше к юристам.
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19.06.2020 11:00 Відповісти
не варто було ПЦУ навіть реагувати на цю нікчемну і ницу істоту з Харкова..
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19.06.2020 11:08 Відповісти
НЕТ НАДО ДУМАЮ поскольку вчера об этом стало известно то...
1 дело возбужденно тайно расследуется галиматья эта 8 месяцев...
2. Госдеп США Канада страны ЕС жестко обязаны!! а это будет в тему уже вписался Патриарх Вселенский Варфоломей, эти обрезанные в ермолках даже не представляют какой гнев и проклятия заработали на свои тупые бошки... также в тему вписался и Папа Римский посмотрю на потуги зеленой шмаркли и его никчемной тупой банды потягаться со столпами мира да его Израиль укатает в бетон.. не потерпит такой наглости поймите любые колебания по религии которые именно НЕ Порошенко начала и Зеленский с бандой способны вызвать в Украине кризис в обществе..у нас только филиал ФСБ попы РПЦ секты способны пустить мир под откос даже путем атомной бомбы.. но в Украине живут иные православные иные верующие сектанты баптисты.. католики греко католики и мусульмане их число миллионы и эти ушлебки решили раскачать лодку... дебилье что тут сказать у нас ВОВА ублюдок Фома неверующий вернее Птино идоло поклонник слуги Дьяволя бесененок этакий которому в детстве видимо мало давали пиз....юлей...
3 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЕРМАКА ВЕНЕДИКТОВНЫ ДОБКИНА И ПРОЧИХ СЛЕДАКОВ СУДЕЙ И ТЕХ КТО СОУЧАСТВОВАЛ НАЕЗДЕ НА ПЦУ...
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19.06.2020 11:39 Відповісти
Евреи вообще хереют последнее время. Червоненко - я, украинский еврей. И тут же - хочу русский язык я так привык. *****.... ты можешь хотеть или еврейский или украинский. И бужанскому - руский, и допкину - руский. Вас приютили - сидите молча и радуйтесь. Синагогу себе постройте, что ли. Не нужно ноги на стол складывать.
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19.06.2020 11:12 Відповісти
Это главпоп РПЦ Гундяй написал жалобу. Он позавидовал, что у Московской Патриархии нет Томоса.
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19.06.2020 11:01 Відповісти
киев крестили - началася русь
киев бомбили - началася война...
а потом вся слава, о-па и непонятным образом, на москву "перешла", как пишут тамошние историки
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19.06.2020 12:21 Відповісти
Здесь должен сказать слово товарищ маузер, Зеленский. Объяснить народу, чей Томос.
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19.06.2020 11:08 Відповісти
він зараз як Кім Чен Ин. вроде є, а реально нема.
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19.06.2020 11:13 Відповісти
Маланец за Томос?
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19.06.2020 11:15 Відповісти
була створена церква, у яку не заганяють. на відміну від РПЦ-в Україні. створено право вибору, якого до цього не було.
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19.06.2020 11:12 Відповісти
Пройде время и против нынешних "расследователей вражды" будет проводится такое же расследование за разжигание межконфессиональной вражды. Странно,шо исполнители этого не понимают.
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19.06.2020 11:22 Відповісти
Добкин доброволец- шрайбекус стукачок
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19.06.2020 11:28 Відповісти
Вопрос к Авакову почему наркоман Допкин до сих пор на свободе, почему не сидит за сепаратизм 14-го года😠😡
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19.06.2020 11:42 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/19/7256283/ Дело по Томоса против Порошенко открыли по жалобе Филарета
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19.06.2020 11:43 Відповісти
Трепещи Вселенский Патриарх! ДБР идёт к тебе с ломом, будешь держать ответ за Томос. Уж прости блаженных, не ведают, что творят.
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19.06.2020 11:54 Відповісти
Наезд на Томос и ПЦУ является и саморазоблачением антиукраинской пророссийской позиции зелёной власти и её позором. Трудно было зе-команде придумать что-нибудь более подлое и низкое, но они придумали. Мелкие малоросские душонки подняли свои грязные руки на нашу церковь - придется её защищать. Земля будет гореть под ногами врагов Украины и её церкви!
Сторонники Зеленского, вы этого хотели?!
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19.06.2020 13:35 Відповісти
Нужно убрать из религии деньги!
В Индии церкви не воюют, но и Брахманы на крутых тачках не ездят и яхты не покупают.
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19.06.2020 15:57 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/06/19/v_upc_kp_zayavyly_scho_filaret_ne_prosyv_vidkryvaty_spravu_proty_poroshenka_cherez_tomos В УПЦ (КП) заявили, що Філарет не просив правоохоронців відкривати справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка
Про це повідомляє https://www.cerkva.info/news/zaiava-pres-sluzhby-kyivskoi-patriarkhii/ пресслужба Філарета.
"У зв'язку з політичними спекуляціями навколо кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка, маємо заявити про наступне: Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату святійший патріарх київський і всієї Русі Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, та не був її ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - йдеться у заяві..
Також у заяві йдеться про те, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, він проти залежності цієї церкви від Константинопольського Патріархату. Також він виступав не проти томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність ПЦУ від Константинополя.
У патріархії наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації УПЦ КП, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.
Згідно з заявою, метою кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".
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19.06.2020 19:10 Відповісти
В период закрытия храмов на карантин многие Церкви ввели онлайн-трасляции богослужений. А некоторые даже перевели в виртуальный режим и главное церковное Таинство - Евхаристию. В Украине особый резонанс вызвал литургический эксперимент священников Православной Церкви Украины, которые совершили онлайн-причастие верующих по видеосвязи. При этом признать такое «таинство» не осмелились даже внутри самой церковной структуры...
https://fraza.com/column/291133-onlajn-prichastie-modnoe-novshestvo-ili-novoe-predatelstvo-hrista
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22.06.2020 17:14 Відповісти
 
 