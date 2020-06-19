Розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі - абсурдна спроба тиску на церкву, - ПЦУ
У Київській митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) вважають, що розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України спрямовано на перешкоджання розвитку ПЦУ, процесу її міжнародного визнання і свободи волевиявлення релігійних громад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.
"Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі", - йдеться в повідомленні.
У ПЦУ вважають, що особливо ганебним і цинічним видається використання в нинішній кампанії імені та авторитету Української православної церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 року припинила окреме існування як релігійне об'єднання.
"УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", - зазначили в митрополії.
Раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що розслідують фактову справу за заявою вірян УПЦ Київського патріархату на незаконні дії вищих посадових осіб держави, які вчинили дії спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України (ПЦУ).
Нагадаємо, 18 червня п'ятий президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що, за його інформацією, влада порушила ще одну справу проти нього - за отримання Томосу і створення Православної церкви України.
Будь ласка, зачекайте...
1 дело возбужденно тайно расследуется галиматья эта 8 месяцев...
2. Госдеп США Канада страны ЕС жестко обязаны!! а это будет в тему уже вписался Патриарх Вселенский Варфоломей, эти обрезанные в ермолках даже не представляют какой гнев и проклятия заработали на свои тупые бошки... также в тему вписался и Папа Римский посмотрю на потуги зеленой шмаркли и его никчемной тупой банды потягаться со столпами мира да его Израиль укатает в бетон.. не потерпит такой наглости поймите любые колебания по религии которые именно НЕ Порошенко начала и Зеленский с бандой способны вызвать в Украине кризис в обществе..у нас только филиал ФСБ попы РПЦ секты способны пустить мир под откос даже путем атомной бомбы.. но в Украине живут иные православные иные верующие сектанты баптисты.. католики греко католики и мусульмане их число миллионы и эти ушлебки решили раскачать лодку... дебилье что тут сказать у нас ВОВА ублюдок Фома неверующий вернее Птино идоло поклонник слуги Дьяволя бесененок этакий которому в детстве видимо мало давали пиз....юлей...
3 ПЕРСОНАЛЬНЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЕРМАКА ВЕНЕДИКТОВНЫ ДОБКИНА И ПРОЧИХ СЛЕДАКОВ СУДЕЙ И ТЕХ КТО СОУЧАСТВОВАЛ НАЕЗДЕ НА ПЦУ...
киев бомбили - началася война...
а потом вся слава, о-па и непонятным образом, на москву "перешла", как пишут тамошние историки
маузер, Зеленский. Объяснить народу, чей Томос.
Сторонники Зеленского, вы этого хотели?!
В Индии церкви не воюют, но и Брахманы на крутых тачках не ездят и яхты не покупают.
Про це повідомляє https://www.cerkva.info/news/zaiava-pres-sluzhby-kyivskoi-patriarkhii/ пресслужба Філарета.
"У зв'язку з політичними спекуляціями навколо кримінальних справ щодо колишнього президента України Петра Порошенка, маємо заявити про наступне: Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату святійший патріарх київський і всієї Русі Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, та не був її ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - йдеться у заяві..
Також у заяві йдеться про те, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України, він проти залежності цієї церкви від Константинопольського Патріархату. Також він виступав не проти томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність ПЦУ від Константинополя.
У патріархії наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації УПЦ КП, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.
Згідно з заявою, метою кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".
https://fraza.com/column/291133-onlajn-prichastie-modnoe-novshestvo-ili-novoe-predatelstvo-hrista