УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12715 відвідувачів онлайн
Новини Правосуддя
4 229 224
Порошенко (15079) юстиція (732) Європейський суд з пр... (450) вибіркове переслідування (36) Ді Дьйодоне (1)

Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими

Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими

Колишній старший юрист Європейського суду з прав людини, визнаний експерт в галузі європейського права Грегорі Туан Ді Дьйодоне, який приєднався до команди захисту п'ятого Президента України, зазначає, що справа проти Порошенка мотивована політичними міркуваннями.

Про це йдеться в його заяві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я маю честь бути одним із адвокатів пана Петра Порошенка, колишнього президента-реформатора та одного з лідерів опозиції в Україні. Після першого вивчення елементів його справи та надмірних і непослідовних обвинувачень, висунутих проти нього, можу без розумних підстав для сумнівів стверджувати, що порушене провадження у цій справі нагадує таке, що є у своїй основі вмотивоване політичними міркуваннями", - заявляє адвокат.

"До такого висновку мене привели обставини неспокійного політичного контексту, який існує в Україні від травня 2019 року, відсутність незалежної від нинішнього вищого керівництва держави Генеральної прокуратури, дефіцит справедливості у поспішному здійсненні провадження проти пана Порошенка та викриття за результатами телефонного прослуховування від листопада 2019 року", - зазначає європейський юрист.

Також читайте: Венедіктова: Ніхто в Україні не може переслідувати за політичними мотивами, але й касти недоторканних не має бути

Він зазначає, що у такий спосіб влада в Україні порушує численні положення Європейської Конвенції про права людини і, зокрема, порушення статті 18 ЄСПЛ, що забороняє використовувати політичні мотиви для обмеження свобод, Статті 6, пункту 2 (презумпція невинуватості) та статті 5 (право на свободу).

"Як досвідчений юрист з прав людини, я стурбований таким станом справ в Україні і закликаю до демократичного розвитку у напрямі повного та ефективного дотримання принципів верховенства права", - наголошує Грегорі Туан Ді Дьйодоне.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+29
Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными - Цензор.НЕТ 2286
показати весь коментар
19.06.2020 11:04
+27
Адвокат, эксперт ЕСПЧ Ди Дьйодоне назвал дела против Порошенко политически мотивированными - Цензор.НЕТ 5513
показати весь коментар
19.06.2020 11:02
+21
не он сдавал анализы
показати весь коментар
19.06.2020 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Именно про таких дол@бов как ты, я и говорил - не могут поддерживать политический спор с помощью аргументов и фактов.
Либо про "козу и зоофилию", члены и жопы, грязные ругательства и оскорбления. Конечно же если альтернативное мнение по другим флагом - истерика с криками "уходи отсюда". Полный набор маргинала, гопника, умственного инвалида - порохобота.
показати весь коментар
19.06.2020 13:27 Відповісти
нах пшел змагар
показати весь коментар
19.06.2020 13:29 Відповісти
ты не "альтернативное мнение"
ты говномет
показати весь коментар
19.06.2020 13:29 Відповісти
Віктар, у тєбя русскіє хозяєва па Минску танкамі паради праводят і баб твоіх трахают, а ти всьо на украінскіх сайтах с Порошенком борєшься.
показати весь коментар
19.06.2020 19:31 Відповісти
Не, не груб. В самый раз.
показати весь коментар
19.06.2020 15:12 Відповісти
Віктар, вали геть з українського сайту.
показати весь коментар
19.06.2020 19:34 Відповісти
все тябя на кози и прочий рогатий скот тянет.. ))

втім не дивно..
Так зародилась російська нація )))
показати весь коментар
19.06.2020 12:51 Відповісти
Дело ясное - неизвестно кому давал Порошенко взятку, неизвестна сумма, но факт дачи есть.
показати весь коментар
19.06.2020 12:01 Відповісти
а про "(украденные в результате незаконного обогащения)" можна детальніше?
поки у всієї контори ДБР виходить тільки пустишками бавитися
показати весь коментар
19.06.2020 11:45 Відповісти
зе тим плохо работаете почему вы ещё не под офисом вавы грудью как ленка его защищать не станете
показати весь коментар
19.06.2020 11:20 Відповісти
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 8585
показати весь коментар
19.06.2020 11:23 Відповісти
А Баба Яга проти. Венедиктова вважає, що в 27-ми кримінальних справах проти Порошенка немає політичної складової. Жінка завжди права. особливо, якщо вона - генпрокурор.
показати весь коментар
19.06.2020 11:32 Відповісти
чет мне эти "воззвания" в защиту парашенки напоминают разрезания ленточек самим парашенком на каждом сортире))
показати весь коментар
19.06.2020 11:37 Відповісти
ввопли сторников зели мне напоминают вопли их братев по разуму с бимбасяо тв
показати весь коментар
19.06.2020 11:41 Відповісти
кого хвилює,що і чому нагадує електоральним магіналам Порошенко... )))
показати весь коментар
19.06.2020 11:43 Відповісти
ухаха посмеши меня маргинал ну как поведай сектор волна вч - а потом кукарекай про маргиналов у пети
показати весь коментар
19.06.2020 11:47 Відповісти
потіш мене ще своїм "вмінням " формулювати речення без розділових знаків ))))
показати весь коментар
19.06.2020 13:02 Відповісти
я так зрозумів що ти сцікло та відксивший я к воно там мочитися під себе га
показати весь коментар
19.06.2020 13:31 Відповісти
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 1974.. .
показати весь коментар
19.06.2020 11:41 Відповісти
Набрело же відвертих ботів з-за поребрика... Клопи, мля, душити вас вже заморився
показати весь коментар
19.06.2020 12:06 Відповісти
Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими - Цензор.НЕТ 5294вонючки зелені
показати весь коментар
19.06.2020 12:26 Відповісти
Пепики, не пускайте пузыри, ПеПо - паскудник и проделывал подобный фокус не один раз, достаточно только вспомнить, как он пытался вставить "запасного игрока" в ЦИК, ..... а потом приводим количественный состав согласно штатного расписания ..... и выгоняем неудобного
показати весь коментар
19.06.2020 14:21 Відповісти
Ніхто справ, в яких фігурує Порошенко, не розслідує і розслідувати не буде. Всі державні органи, які мали б цей процес підтримувати в правовому і динамічному форматі, вже давно уражені корупцією, втратили легітимність, перебувають в стані функціонального паралічу і на межі повного колапсу. Тому всі ці "видатні" адвокати, різноманітні конгресовці та інша навколо дипломатична галайстра мають чудову нагоду не тільки продемонструвати світу свій убогий інтелект, але й трохи поправити своє фінансове становище.
показати весь коментар
19.06.2020 16:47 Відповісти
Тому вони усі бувші,що скорумпувалися ліберастією.Куди їм тепер,як не радниками шоколадного короля?
показати весь коментар
20.06.2020 07:27 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 