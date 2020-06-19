Адвокат, експерт ЄСПЛ Ді Дьйодоне назвав справи проти Порошенка політично мотивованими

Колишній старший юрист Європейського суду з прав людини, визнаний експерт в галузі європейського права Грегорі Туан Ді Дьйодоне, який приєднався до команди захисту п'ятого Президента України, зазначає, що справа проти Порошенка мотивована політичними міркуваннями.

Про це йдеться в його заяві, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я маю честь бути одним із адвокатів пана Петра Порошенка, колишнього президента-реформатора та одного з лідерів опозиції в Україні. Після першого вивчення елементів його справи та надмірних і непослідовних обвинувачень, висунутих проти нього, можу без розумних підстав для сумнівів стверджувати, що порушене провадження у цій справі нагадує таке, що є у своїй основі вмотивоване політичними міркуваннями", - заявляє адвокат.

"До такого висновку мене привели обставини неспокійного політичного контексту, який існує в Україні від травня 2019 року, відсутність незалежної від нинішнього вищого керівництва держави Генеральної прокуратури, дефіцит справедливості у поспішному здійсненні провадження проти пана Порошенка та викриття за результатами телефонного прослуховування від листопада 2019 року", - зазначає європейський юрист.

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Він зазначає, що у такий спосіб влада в Україні порушує численні положення Європейської Конвенції про права людини і, зокрема, порушення статті 18 ЄСПЛ, що забороняє використовувати політичні мотиви для обмеження свобод, Статті 6, пункту 2 (презумпція невинуватості) та статті 5 (право на свободу).

"Як досвідчений юрист з прав людини, я стурбований таким станом справ в Україні і закликаю до демократичного розвитку у напрямі повного та ефективного дотримання принципів верховенства права", - наголошує Грегорі Туан Ді Дьйодоне.