За добу в РФ зафіксовано 7,9 тис. випадків COVID-19, 181 людина померла

Добовий приріст нових хворих на коронавірус у Росії становить 7972 випадки, за добу помер 181 пацієнт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Нові випадки захворювання виявлено у 83 регіонах країни.

У Росії на поточний момент зареєстровано 569 063 випадки коронавірусу, 7841 померлий і 324 406 виписаних (10 443 особи виписані за останню добу).

Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 236 816.

Росія посідає третє місце після США (2,19 млн) і Бразилії (978 тис.).

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