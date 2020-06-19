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За добу в РФ зафіксовано 7,9 тис. випадків COVID-19, 181 людина померла
Добовий приріст нових хворих на коронавірус у Росії становить 7972 випадки, за добу помер 181 пацієнт.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
Нові випадки захворювання виявлено у 83 регіонах країни.
У Росії на поточний момент зареєстровано 569 063 випадки коронавірусу, 7841 померлий і 324 406 виписаних (10 443 особи виписані за останню добу).
Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 236 816.
Росія посідає третє місце після США (2,19 млн) і Бразилії (978 тис.).
Топ коментарі
+3 violator
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диды хвашизм пабедил, путя - корону, а скока положат при этом - не важно
а москали . хай они там все заболеют . нам то от этого ни холодно ни жарко . ну разве что какая нибудь мразина что на Донбасе воевала сдохнет . испытаем чувство удовлетворения
кстати статистика из Рашки настолько похожа на православие, что аж смешно как с комиксов про Гарри Поцера.
лысая коротышка главное шоб парадик рухляди и петухов на палках не отменяла - и православных шабашей побольше бы. даже Лукашенко - и тот плюется от таких "братьев"
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d2MudW4udWEv "Українськi Новини" .
По словам министра внутренних дел https://lb.ua/file/person/4_avakov_arsen_borisovich.html Арсена Авакова , решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер".
Правительство это решение поддержало.
100 відсотків.