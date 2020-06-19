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За добу в РФ зафіксовано 7,9 тис. випадків COVID-19, 181 людина померла

За добу в РФ зафіксовано 7,9 тис. випадків COVID-19, 181 людина померла

Добовий приріст нових хворих на коронавірус у Росії становить 7972 випадки, за добу помер 181 пацієнт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Нові випадки захворювання виявлено у 83 регіонах країни.

У Росії на поточний момент зареєстровано 569 063 випадки коронавірусу, 7841 померлий і 324 406 виписаних (10 443 особи виписані за останню добу).

Таким чином, загальна кількість активних випадків у країні (загальна кількість випадків за вирахуванням усіх видужалих і всіх померлих) на поточний момент становить 236 816.

Росія посідає третє місце після США (2,19 млн) і Бразилії (978 тис.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосування на референдумі РФ мешканців окупованого Донбасу і Криму є незаконним і ставить під сумнів його результат, - МЗС

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Топ коментарі
+3
будем наплевательски относиться к короновирусу можем и догнать москалей
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19.06.2020 11:05
+2
Мелочь, а как приятно!
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19.06.2020 11:05
+1
Орда . Им не важно от чего умирать : голод , вирус , война , политика ....
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19.06.2020 11:05
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будем наплевательски относиться к короновирусу можем и догнать москалей
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19.06.2020 11:05 Відповісти
У них постепенно типа снижантся подгоняют под парад и голосование обнуленного
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19.06.2020 11:17 Відповісти
как путя из бункера велит, так и нарисуют.
диды хвашизм пабедил, путя - корону, а скока положат при этом - не важно
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19.06.2020 11:27 Відповісти
не смеши. Там два бонуса впереди - парад пабедобесия и обнуление путлера
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19.06.2020 11:35 Відповісти
хорошо . давай посмеемся . но от статистики никуда не уйдешь . число заболеваемых то растет ( у нас ) . народ спутал слово послабление со словом отмена

а москали . хай они там все заболеют . нам то от этого ни холодно ни жарко . ну разве что какая нибудь мразина что на Донбасе воевала сдохнет . испытаем чувство удовлетворения
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19.06.2020 12:16 Відповісти
Орда . Им не важно от чего умирать : голод , вирус , война , политика ....
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19.06.2020 11:05 Відповісти
Мелочь, а как приятно!
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19.06.2020 11:05 Відповісти
https://censor.net/news/3203033/vpervye_so_2_maya_v_ukraine_prirost_novyh_sluchaev_zabolevaniya_covid19_k_aktivno_boleyuschim_prevysil
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19.06.2020 11:41 Відповісти
Путин закрылся в бункере и трясется - не заразил ли кто-то его консервы пятилетной давности.

кстати статистика из Рашки настолько похожа на православие, что аж смешно как с комиксов про Гарри Поцера.
лысая коротышка главное шоб парадик рухляди и петухов на палках не отменяла - и православных шабашей побольше бы. даже Лукашенко - и тот плюется от таких "братьев"
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19.06.2020 11:06 Відповісти
Кабинет министров решил возобновить пешеходное сообщение с https://lb.ua/tag/279_belarus Беларусью и Россией, а также автомобильное сообщение с Беларусью в пунктах пропуска "Дольск" (в Волынской области) и "Вильча" (в Киевской области).
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, передают https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly93d2MudW4udWEv "Українськi Новини" .
По словам министра внутренних дел https://lb.ua/file/person/4_avakov_arsen_borisovich.html Арсена Авакова , решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер".
Правительство это решение поддержало.
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19.06.2020 11:09 Відповісти
Наш уряд і МОЗ досі не зрозумів,що використання "подвійних підходів" щодо ОФІЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ щодо послаблення карантину У ДАНОМУ ВИПАДКУ -це означає втрата його основного козиря в переконуванні населення дотримуватись карантинного режиму...
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19.06.2020 12:16 Відповісти
здесь что, филиал ВЦИОМ?
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19.06.2020 11:11 Відповісти
до "обнулення" цифра в рашці не перевищить 7999.
100 відсотків.
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19.06.2020 11:57 Відповісти
смотрите что бы у нас через месяц полтора не было так.
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19.06.2020 12:26 Відповісти
Кацаская деза, 10 тисяч в день умурат от ковида.
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19.06.2020 15:07 Відповісти
 
 