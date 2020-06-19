Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента

Суд у Хмельницькому 19 червня не зміг розглянути адміністративну справу проти Володимира Зеленського за порушення карантину в кафе Хмельницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Зазначається, що розгляд зупинили через імунітет президента України і звернулися до Верховного Суду за роз'ясненнями.

Сам Володимир Зеленський на засідання суду не прийшов, а його інтереси представляв адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.