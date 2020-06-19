Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента
Суд у Хмельницькому 19 червня не зміг розглянути адміністративну справу проти Володимира Зеленського за порушення карантину в кафе Хмельницького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
Зазначається, що розгляд зупинили через імунітет президента України і звернулися до Верховного Суду за роз'ясненнями.
Сам Володимир Зеленський на засідання суду не прийшов, а його інтереси представляв адвокат.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.
Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121
В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.
Будь ласка, зачекайте...
иммунитет???? или обычное лизоблюдство и идолопоклонничество ???? где написано про иммунитет преЗЕдента, нарушающего свои же собственные указики ??? пусть коронавирусу расскажет про свой иммунитет...или Ленке...(где она там, в больничке? или и тут врут??)
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа".
Т.е. речь идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о криминальной отвественности, но не об административной. О ней нет ни слова. Судья - трусливое создание.
решті -заткнути носа,і вийти.. ))
нехай ці копрофіли насолоджуються "атмосферою" ))
вот ещё бы Порох зарплату платил и все было бы норм 😁
Зато мы очень ЛЮБИМ ЗЕЛЕНСКОГО ! 😂