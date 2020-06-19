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Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента

Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента

Суд у Хмельницькому 19 червня не зміг розглянути адміністративну справу проти Володимира Зеленського за порушення карантину в кафе Хмельницького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Зазначається, що розгляд зупинили через імунітет президента України і звернулися до Верховного Суду за роз'ясненнями.

Сам Володимир Зеленський на засідання суду не прийшов, а його інтереси представляв адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штрафи за порушення карантину в кафе у Хмельницькому виписано власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову та Ляшку, - поліція

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

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Топ коментарі
+26
Я сомневаюсь в его иммунитете . Кто заразу в дом принёс ?
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19.06.2020 11:18
+25
Суд не смог рассмотреть админнарушение Зеленского в кафе Хмельницкого из-за иммунитета президента - Цензор.НЕТ 2726
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19.06.2020 11:23
+23
Венедіктова: Касти недоторканих не повинно бути. Поржемо разом.
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19.06.2020 11:24
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сбылась мечта адиёта - делать и говорить шо хочешь и тебе за это ничего не будет ???
иммунитет???? или обычное лизоблюдство и идолопоклонничество ???? где написано про иммунитет преЗЕдента, нарушающего свои же собственные указики ??? пусть коронавирусу расскажет про свой иммунитет...или Ленке...(где она там, в больничке? или и тут врут??)
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19.06.2020 11:42 Відповісти
Тоби лычать мои анализы (майже "Золотий вік")
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19.06.2020 11:42 Відповісти
Отлично. Можно шморкле срать посреди улицы. У нормальных правительств уходят в отставку за не пристегнутый ремень.
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19.06.2020 11:43 Відповісти
Бубочка вже перехворів, тому й зняв маску та припинив боятися. Просто вирішив нам про це не розказувати, тому що він нам нічево не должен.
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19.06.2020 11:45 Відповісти
Силою привести до суду! У нас же перед законом всі рівні, не має "касти недоторканих", як казала Вєнєдіктова, так?
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19.06.2020 11:46 Відповісти
Ст. 105 Конституции, в которой говорится об иммунитете Президента, имеет официальную трактовку Конституционного Суда. Там такой вывод: "Положення частини першої статті 105 Конституції України ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа".

Т.е. речь идет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о криминальной отвественности, но не об административной. О ней нет ни слова. Судья - трусливое создание.
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19.06.2020 11:46 Відповісти
Не мучайтесь. Подскажите, чтобы Указ об амнистии подписал.
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19.06.2020 11:47 Відповісти
Административный штраф должен действовать одинаково для всех граждан без исключения! И не важно кто ты, если пробежал на красный свет или не пристегнул ремень безопасности!
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19.06.2020 11:49 Відповісти
касап, шастай на свою підоРашку, повчи *****
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19.06.2020 12:58 Відповісти
О, консерва вскрылась - порохоботы начали топить за Зеленского?
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19.06.2020 13:31 Відповісти
ще раз повторю, і востаннє: "нехай шастать"!
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19.06.2020 14:51 Відповісти
тема для випорожнень упоротих порохоботів.)

решті -заткнути носа,і вийти.. ))

нехай ці копрофіли насолоджуються "атмосферою" ))
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19.06.2020 11:55 Відповісти
Они имеют ввиду иммунитет от ковид. А помните обещал миллион баксов за вакцину? Таки провернул для себя эту сделку.
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19.06.2020 11:57 Відповісти
Суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента - Цензор.НЕТ 28
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19.06.2020 11:59 Відповісти
т.е. перед законом все равны, но сопля ровнее....
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19.06.2020 12:03 Відповісти
Імунітет ще 4 роки.Суд мав би перенести засідання на цей термін і таки розглянути по суті коли Зе стане рівним серед рівних.
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19.06.2020 12:13 Відповісти
срок привлечения к админответственности в данном случае - три месяца
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19.06.2020 12:20 Відповісти
Імунітет -тимчасовий.Тобто -відтермінування а не індульгенція.На розгляд суду.Щоб показати верховенство права і рівність могли б здивувати президента чим стимулювали б його розумову діяльність.
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19.06.2020 12:28 Відповісти
походу заплатит только власнык кафе ... да 300 баксов не такая и большая сумма, наверное решил наверное главнокомандующий. все таки я ж президент, не каждый день к каким то лохам заходит такой как я кофейку попить на камеру)
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19.06.2020 12:40 Відповісти
Зеленський послав в с** ку весь карантин
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19.06.2020 12:43 Відповісти
Собрались всей команией,скинулись и отправили бы на благотворительность в детский фонд.
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19.06.2020 12:51 Відповісти
на зарплату медикам Хмельницької інфекційної лікарні. Якщо по 34 тис. з кожного - то для реанімаційного відділення на місяць вистачить... Може, і моя сестра отримає обіцяне за травень... борг, не борг, але обіцяли
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19.06.2020 13:01 Відповісти
В бюджете на ковид денег достаточно.
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19.06.2020 13:01 Відповісти
да конечно, Порох же бесплатными средствами защиты медиков обеспечивает и аппараты ИВЛ ремонтирует.

вот ещё бы Порох зарплату платил и все было бы норм 😁
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19.06.2020 13:21 Відповісти
А ПЁс кто содержит,а прямой и пятый.Содержит кучу бездельников и пороходимцев, греющих опы и никуя не делающих для государства,кроме пиара себя любимых.
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19.06.2020 14:16 Відповісти
Зе:Порушу Закон-сам піду у відставку!Пам'ятаєте таке?
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19.06.2020 13:07 Відповісти
Не а, амнезия у нас, 73% наріду

Зато мы очень ЛЮБИМ ЗЕЛЕНСКОГО ! 😂
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19.06.2020 13:24 Відповісти
а, ну так, "дівоча пам'ять" у народу )
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19.06.2020 13:28 Відповісти
Quod licet Jovi, non licet bovi
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19.06.2020 13:14 Відповісти
Закон есть закон. Всё верно.
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Як там було: єслі я нарушу закон - то уйду ???
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20.06.2020 02:14 Відповісти
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