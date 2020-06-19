"Фармак" наголошує на важливості врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду
Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) наголошує на важливості врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду.
Про це на пресконференції сказала директорка зі зв'язків з державними органами компанії "Фармак" Євгенія Піддубна, передають Українські новини.
За її словами, в ході обговорень в рамках Комітету з питань охорони здоров'я Спілки українських підприємців був вивчений відповідний європейський досвід та напрацьовані пропозиції, які були подані народним депутатам і уряду.
"СУП звернувся з офіційним листом до Прем'єр-міністра, запропонувавши своє бачення регулювання каналу онлайн-продажів лікарських засобів. Ми орієнтуємося на світовий і, в першу чергу, європейський досвід – чинні директиви та особливості їх практичної імплементації на національному рівні держав-членів ЄС. Відповідно до європейської моделі, дистанційною торгівлею ліками можуть займатися виключно стаціонарні аптечні заклади, які вже мають ліцензію на здійснення роздрібної торгівлі. Дозвіл на онлайн-торгівлю ліками виходить через окрему ліцензію або у вигляді припису до основної ліцензії. Кілька років тому була прийнята окрема директива, яка визначає єдиний логотип для країн ЄС, який повинен розміщуватися на сайтах аптек, які мають право здійснювати онлайн-торгівлю і включені у відповідний національний реєстр. Цей логотип відсилає споживачів на такий офіційний реєстр аптек, і вони можуть самостійно впевнитися у "легальності" онлайн-продавця", - сказала Піддубна.
Вона підкреслила, що ще до введення урядом норми про можливість здійснення дистанційної торгівлі ліками під час карантину, нелегальний продаж ліків через інтернет процвітав. Якість і оригінальність таких препаратів ставиться під сумнів, а це вкрай негативно впливає на імідж сумлінних виробників і імпортерів ліків.
"Таким чином, варто не боротися з цим неконтрольованим процесом, а очолити і впорядкувати його, зробити підзвітним та прозорим. В результаті переваги отримає споживач, аптека, так як вона забере на себе ту частину продажів, яка зараз реалізується через нелегальні канали, і виробник, який буде впевнений, що новий канал працює правильно", - зазначила вона.
Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" розпочав співпрацю з сервісами замовлення та доставки ліків з аптек.
2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.
Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.
На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.
14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.
З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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Ніхто не зауважив?
Як зник сайт "фарммафія" України ?(
Супрун,кажете,з нею боролася ? )))
Фарммафія не відпускає ринок ліків України 17.05.2016
Фракція "Самопоміч" не буде підтримувати законопроект 4484 щодо державної перереєстрації лікарських засобів, тому що він спотворений фармацевтичною мафією.
На переконання депутатів фракції, заявлені урядом наміри збільшити доступ ліків європейської якості на українській ринок поки що залишаються лише гарною ініціативою і не відповідають дійсності.
"Законопроект 4484 не можна приймати у тому вигляді, в якому він поданий урядом, бо цим законопроектом лікарські засоби європейської якості стають ще менш доступними через відсутність спрощеної процедури реєстрації. Крім того, за такою редакцією на український ринок може хлинути потік лікарських засобів з країн ЄС, США, Австралії, Канади, зареєстрованих ще 10-15 років тому, які зараз або не використовуються в тих країнах, або не мають лікувального ефекту" - заявила депутат від "Самопомочі", заступник голови Комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.