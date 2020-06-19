Київ і 10 областей не готові до пом'якшення карантину, на Закарпатті завантаженість ліжок у лікарнях перевищила 50%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 18 червня Київ і десять областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, до послаблення карантинних заходів не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Харківська і Чернівецька області.

Кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення має становити менше 12. Показник інцидентності в Києві і десяти областях України не відповідає цим критеріям.

Крім того, Закарпатська область перевищує також завантаженість ліжок в опорних щодо COVID-19 лікарнях (52,71% за необхідних 50%).

Водночас усі області відповідають критерію кількості тестування на коронавірус на 100 000 населення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість захворілих на COVID-19 зросла у 15 областях України, - РНБО



