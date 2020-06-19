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хімія (126) Бондаренко Анатолій (58) добрива (236)

Мер Черкас Бондаренко звернувся до президента і прем'єра з приводу захисту працівників хімічних підприємств

Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримати українських виробників мінеральних добрив.

Про це йдеться в його листі до Зеленського та Шмигаля, який Анатолій Бондаренко розмістив на своїй сторінці у Facebook і розповсюдив серед ЗМІ, передає УНН.

Мер Черкас Бондаренко звернувся до президента і премєра з приводу захисту працівників хімічних підприємств 01

Бондаренко наголосив, що виробник мінеральних добрив ВАТ "Азот" - одне з головних підприємств міста, яке дає роботу тисячам жителів міста, наповнює місцевий бюджет і має важливу роль для роботи міської інфраструктури.

Мер Черкас стверджує, що питання введення квот на імпорт мінеральних добрив стає питанням виживання для хімічної промисловості, в тому числі і для Черкаського "Азоту", який тільки почав виходити з кризи, що була наслідком політики попередньої влади.

"Невже і нинішній Президент і уряд не захистять вітчизняного виробника? Ви ж про це постійно говорите на кожному кроці. Чи нинішньої кризи недостатньо, щоб почати діяти рішуче і жорстко, як роблять сьогодні більшість країн світу? Запевняю Вас, що я буду захищати інтереси працівників "Азоту" до останньої краплі. Прошу вжити адекватних заходів і захистити вітчизняних виробників мінеральних добрив", - йдеться в листі.

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Топ коментарі
+5
Бондаренко захищатиме завод Фірташа до останньої краплі. Краплі чого ?
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19.06.2020 11:36
+4
У него доля в тех предприятиях.
И да, бандаренка, пшол вон
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19.06.2020 11:39
+4
капли, которая капает от Фирташа
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19.06.2020 11:43
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Бондаренко захищатиме завод Фірташа до останньої краплі. Краплі чого ?
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19.06.2020 11:36 Відповісти
капли, которая капает от Фирташа
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19.06.2020 11:43 Відповісти
Возможно шо виски.
Хотя если на физиономию глянуть - то он, скорее, по водочке.
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19.06.2020 12:05 Відповісти
Мне его уже жалко . Может назад на лисапеде ?
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19.06.2020 11:36 Відповісти
У него доля в тех предприятиях.
И да, бандаренка, пшол вон
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19.06.2020 11:39 Відповісти
Интересно, он шо, правда сам письмо писал?
С ошибками, слова пропущены.
Ну, или у него секретарша неграмотная.
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19.06.2020 11:42 Відповісти
Как самовольно открывать рынки - так Бандаренка впереди планеты всей, и никакой Зеленский ему не указ. А как помогать фирташевскому заводу - так добрый царь спаси помоги. Пусть на коленях просит.
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19.06.2020 11:43 Відповісти
"Неужели и нынешний Президент и правительство не защитят отечественного производителя? Вы же об этом постоянно говорите на каждом шагу. "

очень "подобострастное письмо" к "царю"
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19.06.2020 11:46 Відповісти
опять єтот "черт" в Черкассах воду мутит ?
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19.06.2020 11:43 Відповісти
а это тест для бедосика. интересно - закопается дальше или все-таки вчера мозги ему поправили?
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19.06.2020 11:44 Відповісти
Как защищает отечественного автопроизводителя, например, Германия?
Доплачивает немцам за покупку отечественных авто.
Создаёт условия для того, чтобы немецкие авто можно было легче купить в кредит, чем иностранные.
Помогает немецким концернам развиваться: налоговые льготы, льготные кредиты, упрощает выделение земли, подключение света / газа / воды.
Как защищет отечественного производителя Украина?

Фигачит непомерные налоги на все остальные авто, кроме отечественных.

От жеж те немцы тупые.
Хорошо шо мэр Черкасс не такой.
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19.06.2020 11:52 Відповісти
Толика можно понять, Азот единственное крупное бюджетообразующее предприятие в Черкассах. И городу все равно кто его владелец.
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19.06.2020 12:04 Відповісти
Так взял бы, и снизил им налог на землю, например.
Порешал бы на сессии горсовета, шоб с бюджета выделить деньги на компенсацию процентов по кредиту на энергосберегающее оборудование.

Для работников завода выделил бы шо-нибудь, спортзал, бассейн бы построил. Та хоть сауну, хотя бы.

Но це ж из бюджета города сплошные минуса будут, проще и быстрее - просто конкурентов запретить.
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19.06.2020 12:10 Відповісти
Он еще не в СИЗО?
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19.06.2020 12:21 Відповісти
Если не будет отчислений с Азота, городу не за что будет покупать Толину тротуарную плитку.
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19.06.2020 12:43 Відповісти
 
 