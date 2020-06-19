Мер Черкас Бондаренко звернувся до президента і прем'єра з приводу захисту працівників хімічних підприємств
Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримати українських виробників мінеральних добрив.
Про це йдеться в його листі до Зеленського та Шмигаля, який Анатолій Бондаренко розмістив на своїй сторінці у Facebook і розповсюдив серед ЗМІ, передає УНН.
Бондаренко наголосив, що виробник мінеральних добрив ВАТ "Азот" - одне з головних підприємств міста, яке дає роботу тисячам жителів міста, наповнює місцевий бюджет і має важливу роль для роботи міської інфраструктури.
Мер Черкас стверджує, що питання введення квот на імпорт мінеральних добрив стає питанням виживання для хімічної промисловості, в тому числі і для Черкаського "Азоту", який тільки почав виходити з кризи, що була наслідком політики попередньої влади.
"Невже і нинішній Президент і уряд не захистять вітчизняного виробника? Ви ж про це постійно говорите на кожному кроці. Чи нинішньої кризи недостатньо, щоб почати діяти рішуче і жорстко, як роблять сьогодні більшість країн світу? Запевняю Вас, що я буду захищати інтереси працівників "Азоту" до останньої краплі. Прошу вжити адекватних заходів і захистити вітчизняних виробників мінеральних добрив", - йдеться в листі.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя если на физиономию глянуть - то он, скорее, по водочке.
И да, бандаренка, пшол вон
С ошибками, слова пропущены.
Ну, или у него секретарша неграмотная.
очень "подобострастное письмо" к "царю"
Доплачивает немцам за покупку отечественных авто.
Создаёт условия для того, чтобы немецкие авто можно было легче купить в кредит, чем иностранные.
Помогает немецким концернам развиваться: налоговые льготы, льготные кредиты, упрощает выделение земли, подключение света / газа / воды.
Как защищет отечественного производителя Украина?
Фигачит непомерные налоги на все остальные авто, кроме отечественных.
От жеж те немцы тупые.
Хорошо шо мэр Черкасс не такой.
Порешал бы на сессии горсовета, шоб с бюджета выделить деньги на компенсацию процентов по кредиту на энергосберегающее оборудование.
Для работников завода выделил бы шо-нибудь, спортзал, бассейн бы построил. Та хоть сауну, хотя бы.
Но це ж из бюджета города сплошные минуса будут, проще и быстрее - просто конкурентов запретить.