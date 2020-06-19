Мер Черкас Бондаренко звернувся до президента і прем'єра з приводу захисту працівників хімічних підприємств

Мер Черкас Анатолій Бондаренко просить Президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля підтримати українських виробників мінеральних добрив.

Про це йдеться в його листі до Зеленського та Шмигаля, який Анатолій Бондаренко розмістив на своїй сторінці у Facebook і розповсюдив серед ЗМІ, передає УНН.

Бондаренко наголосив, що виробник мінеральних добрив ВАТ "Азот" - одне з головних підприємств міста, яке дає роботу тисячам жителів міста, наповнює місцевий бюджет і має важливу роль для роботи міської інфраструктури.

Мер Черкас стверджує, що питання введення квот на імпорт мінеральних добрив стає питанням виживання для хімічної промисловості, в тому числі і для Черкаського "Азоту", який тільки почав виходити з кризи, що була наслідком політики попередньої влади.

"Невже і нинішній Президент і уряд не захистять вітчизняного виробника? Ви ж про це постійно говорите на кожному кроці. Чи нинішньої кризи недостатньо, щоб почати діяти рішуче і жорстко, як роблять сьогодні більшість країн світу? Запевняю Вас, що я буду захищати інтереси працівників "Азоту" до останньої краплі. Прошу вжити адекватних заходів і захистити вітчизняних виробників мінеральних добрив", - йдеться в листі.