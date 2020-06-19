Вперше з 2 травня в Україні приріст нових випадків захворювання на COVID-19 до активно хворих перевищив 5%
Вперше з 2 травня приріст нових випадків хворих на COVID-19 до активно хворих в Україні перевищив 5%, як свідчить аналіз даних Міністерства охорони здоров'я.
Значення цього показника на рівні нижче 5% визначалося як одна з умов для першого етапу пом'якшення карантину.
Станом на 19 червня в Україні хворіють на коронавірусну хворобу 17 966 осіб (добою раніше 17 650), що на 316 більше, ніж днем раніше. В Україні за добу виявили 921 новий випадок COVID-19 (+ 5,22%).
Дані МОЗ також показують стабільне зростання середньої кількості захворілих за 14 днів - станом на 18 червня вона становить 644 випадки. Тенденція зростання цього показника відзначається з кінця травня.
Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що зростання кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19 викликане не збільшенням кількості тестувань, а недотриманням умов послаблення карантину.
Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю заявив, що МОЗ буде ініціювати введення жорстких обмежень в умовах адаптивного карантину в певних регіонах, зокрема, обмеження роботи тих чи інших закладів. Також МОЗ ініціюватиме максимально жорсткий контроль дотримання умов карантину, в тому числі в транспорті і супермаркетах.
За інформацією МОЗ, за минулу добу було госпіталізовано 182 людини, проведено 19 365 тестів, в тому числі 11 465 ПЛР і 7 900 - ІФА-тестів.
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не только лишь все выживут
От вони, коронавірусний фонд почали дерібанити на МВС, дороги (вірніше Бені за бітум на карман).
От такий зелений ремікс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2-4 Програми умертвіння Т-4
А ще, якщо Пороха закриють, то не буде кому і допомогу донести
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?