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Новини Коронавірус і карантин
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Вперше з 2 травня в Україні приріст нових випадків захворювання на COVID-19 до активно хворих перевищив 5%

Вперше з 2 травня в Україні приріст нових випадків захворювання на COVID-19 до активно хворих перевищив 5%

Вперше з 2 травня приріст нових випадків хворих на COVID-19 до активно хворих в Україні перевищив 5%, як свідчить аналіз даних Міністерства охорони здоров'я.

Значення цього показника на рівні нижче 5% визначалося як одна з умов для першого етапу пом'якшення карантину.

Станом на 19 червня в Україні хворіють на коронавірусну хворобу 17 966 осіб (добою раніше 17 650), що на 316 більше, ніж днем ​​раніше. В Україні за добу виявили 921 новий випадок COVID-19 (+ 5,22%).

Дані МОЗ також показують стабільне зростання середньої кількості захворілих за 14 днів - станом на 18 червня вона становить 644 випадки. Тенденція зростання цього показника відзначається з кінця травня.

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Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що зростання кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19 викликане не збільшенням кількості тестувань, а недотриманням умов послаблення карантину.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю заявив, що МОЗ буде ініціювати введення жорстких обмежень в умовах адаптивного карантину в певних регіонах, зокрема, обмеження роботи тих чи інших закладів. Також МОЗ ініціюватиме максимально жорсткий контроль дотримання умов карантину, в тому числі в транспорті і супермаркетах.

За інформацією МОЗ, за минулу добу було госпіталізовано 182 людини, проведено 19 365 тестів, в тому числі 11 465 ПЛР і 7 900 - ІФА-тестів.

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Топ коментарі
+3
Сколько там Вове ещё царевать? 4 года? Подозреваю, что и коронавирус уйдёт только вместе с ним. Очень удобная вещь.
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19.06.2020 11:38
+2
Чему удивляться ? Маршрутки забиты , в торговых точках посетители забили на маски . Рано расслабились .
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19.06.2020 11:40
+1
А насколько больше тестировать стали?
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?
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19.06.2020 12:54
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весело.....
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19.06.2020 11:37 Відповісти
Сколько там Вове ещё царевать? 4 года? Подозреваю, что и коронавирус уйдёт только вместе с ним. Очень удобная вещь.
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19.06.2020 11:38 Відповісти
Странно, во всем мире карантин снимают, а в Украине все до наоборот
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19.06.2020 11:38 Відповісти
пусть снимают. вирус тоже не пальцем делан - жахнет на осень еще покрепче.
не только лишь все выживут
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19.06.2020 11:40 Відповісти
Кличко, иди учи уроки 👎👎👎
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19.06.2020 18:53 Відповісти
Чему удивляться ? Маршрутки забиты , в торговых точках посетители забили на маски . Рано расслабились .
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19.06.2020 11:40 Відповісти
Це тільки початок. Напевно, Зелені взяли напрям на селекцію населення за для економії пенсійного фонду, щоб пенсіонери вимерли. І людям з хронічними захворюваннями теж "нові обличчя" дозволять піти на той світ. Економія на медицину.
От вони, коронавірусний фонд почали дерібанити на МВС, дороги (вірніше Бені за бітум на карман).
От такий зелений ремікс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A2-4 Програми умертвіння Т-4
А ще, якщо Пороха закриють, то не буде кому і допомогу донести
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19.06.2020 11:47 Відповісти
Чому дивуватись? Тільки що був на базарі. Майже всі без масок, а хто з маскою, так ніс стирчить назовні. Аби було.
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19.06.2020 11:49 Відповісти
Такий резерв поповнення бюджету За кожний ніс мінімум 17000 грн. Ви собі уявляєте?
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19.06.2020 11:57 Відповісти
На сонці 42 градуса, як ви думаєте легко дихати через маску. А коли в людини проблеми з серцем? Навіщо ви підтримуєте цей геноцид,і брехню.
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19.06.2020 13:33 Відповісти
Ходіть без маски. Які проблеми?
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19.06.2020 13:40 Відповісти
А насколько больше тестировать стали?
Похоже нам кроме масок на ушах ещё лапшу стараются повесить. Тестирование насколько возросло с 1 июня?
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19.06.2020 12:54 Відповісти
Как сказала, в своё время, старуха Шмерхель - должно переболел 70 процентов. Наверное что-то знала!
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19.06.2020 15:12 Відповісти
 
 