Вперше з 2 травня в Україні приріст нових випадків захворювання на COVID-19 до активно хворих перевищив 5%

Вперше з 2 травня приріст нових випадків хворих на COVID-19 до активно хворих в Україні перевищив 5%, як свідчить аналіз даних Міністерства охорони здоров'я.

Значення цього показника на рівні нижче 5% визначалося як одна з умов для першого етапу пом'якшення карантину.

Станом на 19 червня в Україні хворіють на коронавірусну хворобу 17 966 осіб (добою раніше 17 650), що на 316 більше, ніж днем ​​раніше. В Україні за добу виявили 921 новий випадок COVID-19 (+ 5,22%).

Дані МОЗ також показують стабільне зростання середньої кількості захворілих за 14 днів - станом на 18 червня вона становить 644 випадки. Тенденція зростання цього показника відзначається з кінця травня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж

Раніше заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначав, що зростання кількості виявлених випадків захворювання на COVID-19 викликане не збільшенням кількості тестувань, а недотриманням умов послаблення карантину.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Максим Степанов в п'ятницю заявив, що МОЗ буде ініціювати введення жорстких обмежень в умовах адаптивного карантину в певних регіонах, зокрема, обмеження роботи тих чи інших закладів. Також МОЗ ініціюватиме максимально жорсткий контроль дотримання умов карантину, в тому числі в транспорті і супермаркетах.

За інформацією МОЗ, за минулу добу було госпіталізовано 182 людини, проведено 19 365 тестів, в тому числі 11 465 ПЛР і 7 900 - ІФА-тестів.