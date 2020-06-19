У ЗСУ зафіксували п'ятий летальний випадок через COVID-19, хворіють 143 військовослужбовці, - Командування Медсил
Станом на 10:00 19 червня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 143 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Командування Медсил ЗСУ у Facebook.
Повідомляється, що всього за час пандемії одужали 242 особи.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 386 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 22 особи.
"На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано п’ятий летальний випадок від коронавірусу.
Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 18 червня помер військовослужбовець Збройних Сил України (Львівська область).
Військовослужбовець хворів із 4 червня 2020 року, проходив лікування у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону міста Львова. Хвороба протікала з вираженою симптоматикою та військовослужбовець мав хронічні супутні захворювання, які потребували лікування вузькопрофільних спеціалістів. Тому 10 червня пацієнт був евакуйований до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві. 18 червня стан здоров’я погіршився, реанімаційною бригадою була розпочата інтенсивна терапія, але настала зупинка серцевої діяльності. За наявною інформацією, у чоловіка, окрім гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, були супутні захворювання.
Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, за минулу добу зареєстровано 11 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
З них у Сарненській центральній районній лікарні перебуває на лікуванні 1 працівник ЗС України. Вдома під наглядом медичної служби перебувають 10 осіб (Київська область – 2 військовослужбовці, Вінницька область – 1 військовослужбовець, Волинська область – 1 військовослужбовець та Львівська область - 5 військовослужбовців). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Будь ласка, зачекайте...