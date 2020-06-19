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Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій

Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій

Українські туристи зможуть літати до Туреччини без обов'язкової самоізоляції і тестування, але з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування, тільки з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.

За його словами, це підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.

У той же час у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу мандрівникам буде пропонуватися пройти тестування на COVID-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МАУ встановила в "Борисполі" лабораторію для тестування на COVID-19. ФОТО

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Спасибо . В этом году потерпим .
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19.06.2020 11:57 Відповісти
А возвращаться?)))
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19.06.2020 12:00 Відповісти
Это ещё раз доказывает-короновирус -фейк. И терять деньги из за лжи нет смысла .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь короновируса.
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19.06.2020 12:02 Відповісти
V turciji ocen mnog s raski tursitob prijedut,tak zavezut virus vezde gde mozno.Te strain gde nepuskajet s raski turistov tam mozno jexat na otdyx
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19.06.2020 12:08 Відповісти
посмотрим что дальше будет. С такими темпами роста вируса как у нас к 1 июля Турция может изменить своё решение на противоположное
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19.06.2020 15:36 Відповісти
По словам главы Департамента миграции (ДМ) Эвелины Гудзинскайте, теперь в Литву смогут приехать не только те иностранцы, которые постоянно проживают в стране или имеют уже действующее разрешение на работу, но и те, которые получат национальные рабочие визы, пишет https://ru.delfi.lt/news/economy/s-otmenoj-karantina-rabotnikam-iz-ukrainy-i-belarusi-budet-prosche-priehat-v-litvu.d?id=84550417 Delfi .
"Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих", - сказала BNS Гудзинскайте.
"Послабление заключается в том, что можно будет приехать с рабочими визами", - добавила она.
Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована.
Однако она говорит, что если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.
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19.06.2020 17:19 Відповісти
 
 