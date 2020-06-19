Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій

Українські туристи зможуть літати до Туреччини без обов'язкової самоізоляції і тестування, але з дотриманням необхідних вимог безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування, тільки з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.

За його словами, це підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.

У той же час у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу мандрівникам буде пропонуватися пройти тестування на COVID-19.

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