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Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій
Українські туристи зможуть літати до Туреччини без обов'язкової самоізоляції і тестування, але з дотриманням необхідних вимог безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування, тільки з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.
За його словами, це підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.
У той же час у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу мандрівникам буде пропонуватися пройти тестування на COVID-19.
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"Белорусы, украинцы смогут приехать, если они получат национальную рабочую визу. Им нужно будет обратиться в посольство Литвы или в визовые центры, которые выдают национальные визы для работающих", - сказала BNS Гудзинскайте.
"Послабление заключается в том, что можно будет приехать с рабочими визами", - добавила она.
Представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте сообщила, что со снятием карантина для работников из третьих стран не остается обязательного предписания самоизолироваться по приезде на 14 дней, самоизоляция будет лишь рекомендована.
Однако она говорит, что если в результате несоблюдения такой рекомендации будут заражены другие люди, тем, кто ее не соблюдал, будет грозить административная ответственность.