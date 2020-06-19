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СІЗО (720) Малюська Денис (402)

Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська

Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська

Більше 115 тисяч гривень за користування платними камерами вже надійшли на рахунки слідчих ізоляторів, і за ці гроші почалися ремонти безкоштовних камер.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Це вже працює, гроші вже сплачено, ми вже зібрали понад 115 тисяч гривень за користування камерами, і ми вже почали ремонт безкоштовних камер", - розповів міністр.

За його словами, днями Мін'юст збирається відкрити платні камери ще в СІЗО в п'яти містах України.

Малюська прогнозує, що в липні міністерство продемонструє результат цього нововведення.

Також читайте: Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги "платна камера", - Мін'юст

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Топ коментарі
+6
Ликбез для Минюста - "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам." Конституция Украины Раздел 2 Статья 24. Платное СИЗО говорите?
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19.06.2020 12:12
+4
Зелені нарешті знайшли вигідний бізнес
... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
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19.06.2020 12:15
+3
Малюськин подход нехитрый: чем больше спиз2ил, тем комфортнее сидишь.
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19.06.2020 12:02
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Малюськин подход нехитрый: чем больше спиз2ил, тем комфортнее сидишь.
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19.06.2020 12:02 Відповісти
Стимул, однако.
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19.06.2020 12:07 Відповісти
а то, что эти деньги, скорее всего, ворованные - это ничего?
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19.06.2020 12:03 Відповісти
А когда на какой-то новый гениальный проект денег не будет хватать то с улицы будет всех подряд хватать и в СИЗО или по списку Форбс?
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19.06.2020 12:05 Відповісти
Говорят МВФ требует, чтобы к концу года бесплатных камер в стране больше не было!
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19.06.2020 12:05 Відповісти
Ликбез для Минюста - "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам." Конституция Украины Раздел 2 Статья 24. Платное СИЗО говорите?
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19.06.2020 12:12 Відповісти
А что СИЗО стало коммерческой прибыльной организацией? По какому КВЭД будем налоги платить? Это мягкотелый биологический вид хотя бы где-то учился? Или такой же юрист как зеля?
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19.06.2020 12:23 Відповісти
Зелені нарешті знайшли вигідний бізнес
... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
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19.06.2020 12:15 Відповісти
Бізнес буде тоді коли сядуть всі достойні.
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19.06.2020 12:17 Відповісти
А якщо відверто - цю діяльність, окрім порущення кількох статей Конституції України, можно кфаліфікувати за безліччу статей КК України. Громадянин який знаходиться у СІЗО є піозрюваним, і має такі саме права як інші громадяни України, допоки немає рішення суду. Це може бути і взяття заручників, і здирництво...і т д..Думай-Те..
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19.06.2020 12:43 Відповісти
неймовірно!!! 115 к грн - мало чи багато???
Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".

....У грудні того 2019 року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/12/7234594/ надовго його не вистачить .

...«Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи», - сказав він.

от як все це виглядає для пересічних українців??? ЯК? поясніть будь ласка, виборці ЗЄ!!! міністр юстиції неймовірно пишається своєю ефективністю, розповідаючи про неймовірні прибутки, що становлять трохи більше 4 тис євро!!!
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19.06.2020 13:05 Відповісти
Малюск, а ты попробуй жене объясни что 5000 это не бедность, и живи на них, деятель хренов. Тебе пиз..лей надо а не зарплату, шо ты вообще делаешь? Тебя что ремонтников камер наняли? Не власть а идиот на идиоте!
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19.06.2020 13:33 Відповісти
якось дивно виглядає твій гнівний пост у відповідь мені... тобі так не здається?
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19.06.2020 22:02 Відповісти
Не хотелось Вас обидеть, просто так получилось🙂
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20.06.2020 09:50 Відповісти
Если так и дальше пойдет, то на халяву негде и сидеть будет.
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19.06.2020 13:18 Відповісти
Ма люська
я кончил
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19.06.2020 13:20 Відповісти
Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська - Цензор.НЕТ 9411
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19.06.2020 13:21 Відповісти
А ніхто не помітив що ця несусвітня херня накщталт - "Здавайте на штори? ))
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19.06.2020 13:53 Відповісти
Когда то на стене во время очередных выборов висел плакат:

"Бандитам - тюрми!!!"...

И кто то дописал - "в оренду")))

Вот оно и случилось)))
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19.06.2020 14:12 Відповісти
А теперь за счет ремонта надо создать более дешевые платные камеры...и чтобы их наполнить менты, судья и прокурор должен иметь стимул 25% за посаженного...вот тогда и заживем
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19.06.2020 22:06 Відповісти
 
 