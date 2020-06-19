Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська
Більше 115 тисяч гривень за користування платними камерами вже надійшли на рахунки слідчих ізоляторів, і за ці гроші почалися ремонти безкоштовних камер.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Це вже працює, гроші вже сплачено, ми вже зібрали понад 115 тисяч гривень за користування камерами, і ми вже почали ремонт безкоштовних камер", - розповів міністр.
За його словами, днями Мін'юст збирається відкрити платні камери ще в СІЗО в п'яти містах України.
Малюська прогнозує, що в липні міністерство продемонструє результат цього нововведення.
Топ коментарі
+6 Іван Іванов e5235f76
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+4 Нина Лабунская
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+3 belge
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... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
Пряма мова Малюськи: "Зараз моя заробітна плата збільшилась. До карантину становила майже 61 тисячу грн. Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч грн".
....У грудні того 2019 року наголошував, що, якщо його зарплата не підвищиться "хоча б до 80 тисяч" - https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/12/7234594/ надовго його не вистачить .
...«Учора роздратованій дружині на запитання "І де гроші?" довелося пояснювати, що інфографіка маніпулятивна, 226 тис. не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків та враховувати, що це надбавка, сплачена у різні дні одразу за кілька місяців роботи», - сказав він.
от як все це виглядає для пересічних українців??? ЯК? поясніть будь ласка, виборці ЗЄ!!! міністр юстиції неймовірно пишається своєю ефективністю, розповідаючи про неймовірні прибутки, що становлять трохи більше 4 тис євро!!!
я кончил
"Бандитам - тюрми!!!"...
И кто то дописал - "в оренду")))
Вот оно и случилось)))