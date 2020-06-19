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Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які захопили в полон 24 українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Суддя відхилила клопотання прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на матеріали суду.

Так, наприкінці травня суддя Тетяна Левицька розглянула низку клопотань Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання росіян для доставки їх до суду та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Зокрема, прокуратура зазначала, що підозрювані командири російських кораблів "Дон" і "Суздалец" (Олексій Саляев і Сергій Щербаков), а також співробітники Прикордонного управління ФСБ у Криму (Андрій Шеїн і Олексій Шатохін) здійснили акт агресії й здійснили напад на українські кораблі.

Їхні дії призвели до травмування 2 і взяття в полон 24 українців, а також завдання шкоди на 260 млн гривень.

За даними слідства, всі підозрювані росіяни приховують від кримінальної відповідальності у Криму, вони оголошені в розшук.

Однак суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони справді переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати.

Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції.

Дивіться також: Україна передає Міжнародному морському трибуналу докази проти РФ у справі про захоплення моряків і кораблів: ми хочемо справедливості, - Кулеба. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.

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Топ коментарі
+85
Це точно український суд?
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19.06.2020 12:03
+79
все что вам нужно знать про зелебобскую пропарашкинскую власть
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19.06.2020 12:03
+37
просто коцапы в касте недоторканих у бубочки
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19.06.2020 12:08
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все что вам нужно знать про зелебобскую пропарашкинскую власть
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19.06.2020 12:03 Відповісти
А разве у Петьки не удалась судебная реформа?
как я вижу вполне себе удалась
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19.06.2020 13:22 Відповісти
дебилы не дали довести до конца
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19.06.2020 13:27 Відповісти
Да,надо было ещё лет 15 и ярда 3 заработать.
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19.06.2020 14:50 Відповісти
Це точно український суд?
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19.06.2020 12:03 Відповісти
Український суд для українців... Ось такі сумні та прикрі жарти виходять. (((
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19.06.2020 12:06 Відповісти
це укранська фля Басманного суду
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19.06.2020 12:11 Відповісти
філія
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19.06.2020 12:53 Відповісти
"Український". Як і "український" зе-лохторат.
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19.06.2020 12:49 Відповісти
это - ЗЕленский суд
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19.06.2020 12:51 Відповісти
"Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции."

А це точно українська прокуратура?
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Да здесь больше вопросов к прокуратуре во главе с венедиктовой , чем к суду
Простой пример : помните суд в Стокгольме по газу фирташа , тут вопрос не к судьям , а к тем кто это дело представлял в суде , чтобы его провалить
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19.06.2020 13:14 Відповісти
какая неожидкость
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19.06.2020 12:05 Відповісти
просто коцапы в касте недоторканих у бубочки
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19.06.2020 12:08 Відповісти
А тодішнього гівно-командувача, який послав моряків на смерть, щоб скористатись цим у своїх політичних цілях, не хочете посадити?
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19.06.2020 12:09 Відповісти
Вже навіть упороті зебіли не несуть цю прокацапську муть. Але є поодинокі паталогічні випадки .
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19.06.2020 12:12 Відповісти
Зебіли не несуть, а кримінальна справа відкрита.
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19.06.2020 12:15 Відповісти
То тебе треба посадити, щоб ізолювати від нормальних людей. Тому що ти, своєю тупістю, становиш загрозу суспільству.
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19.06.2020 12:13 Відповісти
Ти як ніколи правий(ве), анілінгер шоколадного гузна. Я несу загрозу вальцманутим і зєбанатам.
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20.06.2020 01:26 Відповісти
О, чмо кацапське обізвалось? От поясни, скотино, яким то чином наказ на ЧЕРГОВУ передислокацію військових кораблів з одного українського порту в інший український порт по акваторії, що офіційно належить Україні є злочином. Або відколи наказ на виконання бойового завдання військових також стало злочином? Ідіоте, пілять, хоч якось попробуй то пояснити.
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Поясни, вальцманутий недоумок, ти б радів, якби хоч одного українського моряка вбили б кассаби? Щоб твій соєвий бох мав розв'язані руки для введення військового стану.
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20.06.2020 01:19 Відповісти
Ідіоте, ти до психіатра звертатись не пробував? Не знаю, але шизофренію ніби навіть і лікують. Не пробував? Попробуй, може лікарі допоможуть. Чи випадок в тебе вже напевно безнадійний.
Хоча, хворобою твою маячню пояснювати напевно не варто. То в тебе служба така падлюча та й нутро в тебе таке гиле.
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20.06.2020 08:08 Відповісти
Одразу в спам, соєва підстилка
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20.06.2020 09:22 Відповісти
то есть коцапов которые стреляли даже задержать нельзя, а командующего нужно посадить...
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19.06.2020 12:18 Відповісти
Ес ли этот судья был прызначен зебилами, то так, а если при Пэтрухе - ПРОВОКАЦИЯ. Хотя, какое решение не вынеси, просто выстрел в штаны, не снимая.
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19.06.2020 12:55 Відповісти
А вообще на войне отдаются приказы в которых могут погибнуть военнослужащие представляешь? Это тебе не отступать где то до середины.
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19.06.2020 14:41 Відповісти
то пісець...
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19.06.2020 12:09 Відповісти
ЗЕленые окончательно продались *****.

Ростов ждет! Думай-ТЕ!!!
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19.06.2020 12:09 Відповісти
нечем
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19.06.2020 14:02 Відповісти
Судьи Шевченковского райсуда Киева Андрей Трубников и Татьяна Левицкая взяли самоотвод по делу офинансировании терроризма, в котором фигурирует лидер ЛДПР Владимир Жириновский! Это было в 20119году.
Знакомьтесь - одиозная ватная судья - Татьяна Левицкая

Захват украинских моряков в Керченском проливе: суд Киева не разрешил задержать российских силовиков - Цензор.НЕТ 6391
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19.06.2020 12:11 Відповісти
В української Феміди зав"язані очі, але ж вона, *****, якось підглядує!
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Хотелось бы ,чтобы СБУ проверила ее связи с РФ и российскими спецслужбами (хотя они в таких случаях обычно действуют через десятые руки)
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19.06.2020 12:29 Відповісти
Нет уже в Украине СБУ, есть только филиал ФСБ забудьте то, что было раньше.
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19.06.2020 18:41 Відповісти
у ватной шлюхи стекломойные глазки а может скрепным динатуратом балуется))
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19.06.2020 12:55 Відповісти
стыд и срам, и этой суке козлиный народ платит 90 тысяч зарплаты в месяц!!!
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19.06.2020 13:03 Відповісти
Что-то давненько у судейских падлюк головы не отрезали, как несколько лет назад в Харькове. Надо бы повторить, а то совсем страх потеряли.
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19.06.2020 16:22 Відповісти
Очередное подтверждение, что власть ныне не украинская в Украине.
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19.06.2020 12:13 Відповісти
РОССИЙСКИЕ АГЕНТЫ ВО ВСЕХ ЭШЕЛОНАХ ВЛАСТИ
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19.06.2020 12:15 Відповісти
все как по учебнику - одна тварь не разрешила задержать, а вторые падонки это решение не обжаловали. Вот так вот...
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19.06.2020 12:15 Відповісти
"Украинская прокуратура не обжаловала эти решения в апелляции." значить дійсно прокуратура протиставити суду нічого не може, бо прайюцювала спустивши рукава. Я не вірю в наші суди, але якщо немає залізобетонних доказів, які повинна надати прокуратура, то суди теж не можуть прийняти навіть більш-менш ПРАВОМІРНЕ рішення.
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19.06.2020 12:15 Відповісти
А які ще докази потрібны, якщо в наших теріторіальних водах стріляли бойовими та захопили наши бойові кораблі і цім ***** суддям ми платимо ЗП сотні тися гривень.
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Ну так ... Якщо у суді ми скажемо те, що Ви сказали, це не буде доказом.
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19.06.2020 12:56 Відповісти
прокоцапская власть
ещё и руцький изык тут насаждать будут
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19.06.2020 12:16 Відповісти
Маємо те що маємо.....при порошенку також такі і подібні рішення виносили суди... вони ж 5 влада,вірніше 5 колона!
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19.06.2020 12:18 Відповісти
кацапи, ви з цим цирком краще гастролюйте по скрєпній
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19.06.2020 12:18 Відповісти
Кацапские холуи из трусов выпрыгивают, лишь бы насолить Украине.
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Ай нэ нэ нэ нэ , Ай рэформэ.
Ай нэ нэ нэ нэ , Ай мыролюбность. Ромалэ.
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19.06.2020 12:23 Відповісти
А вот если бы разрешили "задержать"? Мы бы отправили в Севастополь спецназ?
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19.06.2020 12:23 Відповісти
була би можливість подати в інтерпол на розшук, а також розпочати заочене розслідування та заочний суд.
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19.06.2020 12:26 Відповісти
Вы бы дрочить. для начала, перестали, валера! И юр-ликбезом заняться не мешало бы!!
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19.06.2020 12:27 Відповісти
Ученик, не пишите мне, что я должен делать, и я не буду писать куда Вам нужно пойти.
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Народ, не ведіться, це ігрульки "нанайских мальчиков" - зебільних ДБР, МВС, СБУ, прокуратури та суду.
Там за кожним люстрація плаче...
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19.06.2020 12:25 Відповісти
тут інше.
Звичайна "показуха" "трієчниці" Вєнєдіктової..
Справа,що розвалилась при першому перетині з Судом..

СУТО ФОРМАЛЬНО.
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19.06.2020 12:28 Відповісти
Однак суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони справді переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати. Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляц

https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
https://censor.net/ua/n3203043
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19.06.2020 12:26 Відповісти
******* ЭТИХ СУДЕЙ ТОКОМ ВОЛЬТ ЭТАК 500 !!!!!!!!
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19.06.2020 12:26 Відповісти
Зрозумійте..

Інколи,коли Прокуратура підсовує НІКЧЕМНУ справу,суддя при всьому бажанні нічого не зробить..
Вона не може прийняти рішення ВСУПЕРЕЧ Закону..
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19.06.2020 12:29 Відповісти
это напоминает мочу в глаза, следствие их объявило в розыск, а для неё они не скрываются...
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19.06.2020 12:36 Відповісти
Так, вони не переховуються ... Парадокс ...
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19.06.2020 12:57 Відповісти
Так,я за те ,щоб Cудів люструвати...краще гільйотиною...
Але це робити можна за чіткими правилами !!
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19.06.2020 12:31 Відповісти
Зачем так жестоко, 500 В, достаточно 380 в...
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19.06.2020 13:35 Відповісти
Это российский суд в Украине. Вопрос: что он здесь делает?
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19.06.2020 12:27 Відповісти
Те саме що й узькоязичники
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19.06.2020 15:59 Відповісти
В судах Украины работают предатели Украины!
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19.06.2020 12:27 Відповісти
"Затримувати" військовослужбовців ворога прокурорською бамажкою - це справді дебілізм та імітація діяльності. Ворогів треба знищувати, а от на це корумповані і пузаті прокурори нездатні апріорі.
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19.06.2020 12:28 Відповісти
Естественно.Им же анализ походки не делали
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19.06.2020 12:45 Відповісти
Не ищите тут российский след. Его нет.
Если бы разрешили задержать, то это использовала бы защита Порошенко, т.к. судом было бы признано что преступление совершила Раша.
А по версии следствия, преступление совершил Порошенко, соответственно нельзя выносить решений которые ставят это под сомнене.
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19.06.2020 12:46 Відповісти
А як же ш рішення Морського арбітражу ???
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19.06.2020 13:00 Відповісти
фу быдлячая страна, народ рабов...выбрать себе такую власть... мерзость.
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19.06.2020 13:01 Відповісти
прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції. -розіграли спектакль.
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19.06.2020 13:11 Відповісти
Все це зроблено спеціально типу "українською" огпу. Так підготувала клопотання, щоби суддя 100% його відхилила. хто на чолі огпу? Природна московка! тому проти своїх вона нічого робити не буде.
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19.06.2020 13:20 Відповісти
Девиз бубчанских: ни дня без зашквара, ни дня без позора, ни дня, чтобы не лизнуть хуjлy или не наказать украинского патриота. А шо какая разница, лишь бы улица была заасфальтирована? Вы реально думаете путин приедет вам дороги асфальтировать, мрази тупорылые, 73%?
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19.06.2020 13:21 Відповісти
Тварюки, погралися в піддавки.
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19.06.2020 13:26 Відповісти
В Україні є суд?
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19.06.2020 14:04 Відповісти
Дурдом Веселка...
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Так ця с....ка судья помилилася країною!!!
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19.06.2020 14:47 Відповісти
Ссыкуха она просто, по факту судья, а по делу говно. Расеянцев бумеранг сам догонит, земля ведь круглая.
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19.06.2020 14:52 Відповісти
Мелочится прокуратура!
Потребовали бы ареста Говнокомандующего РФ и министра обороны.
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19.06.2020 15:50 Відповісти
Все це по-малаські.
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19.06.2020 16:53 Відповісти
Україну врятує тільки суд Лінча над суддями.
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19.06.2020 17:23 Відповісти
Судью тогда задержите. Сепарка.
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19.06.2020 20:22 Відповісти
 
 