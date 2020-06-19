За добу в Києві зафіксували 92 випадки COVID-19, одна людина померла, - Кличко
За минулу добу в Києві 92 людини захворіли на коронавірус. Один випадок - летальний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 92 особи. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 96 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 4176 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив мер.
Серед захворілих 49 жінок віком від 20 до 92 років і чотири дівчинки - від 11 до 16 років. А також 37 чоловіків віком від 19 до 84 років і двоє хлопчиків, яким 10 місяців і 4 роки.
До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 46 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1332 мешканці столиці.
Будь ласка, зачекайте...
заболели может и 50000, просто тесты - х.з. какой давности
Бокс, те не стыдно такое публиковать?
Я бы если в Киеве жил, то реально бы пришел под дверь Администрации и тупо плюнул бы.
Ты с кого лохов делаешь то? Это смешно же. В Киеве более половины тестов приходится на попов и всяких депутатов и их родню, и эти тесты обрабатывают макс. быстро. а прочие - "как Боб нашлет".
не позорься хотя бы, а?
сам же в курсе шо эта "статистика" до одного места
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
(наверное примерно так бы Вл.Маяковский напсал бы в свое время)