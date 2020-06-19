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За добу в Києві зафіксували 92 випадки COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За добу в Києві зафіксували 92 випадки COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За минулу добу в Києві 92 людини захворіли на коронавірус. Один випадок - летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 92 особи. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 96 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 4176 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив мер.

Серед захворілих 49 жінок віком від 20 до 92 років і чотири дівчинки - від 11 до 16 років. А також 37 чоловіків віком від 19 до 84 років і двоє хлопчиків, яким 10 місяців і 4 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 46 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1332 мешканці столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12% захворілих на COVID-19 киян - медики, - Кличко

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Топ коментарі
+2
Тот 1 человек, который умер, умер бы и так, можно не притягивать за уши коронавирус.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
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19.06.2020 12:40
+1
може тому що мені рамблери побоку?
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
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19.06.2020 12:56
+1
х р е н о в о
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19.06.2020 13:09
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бред просто
заболели может и 50000, просто тесты - х.з. какой давности
Бокс, те не стыдно такое публиковать?
Я бы если в Киеве жил, то реально бы пришел под дверь Администрации и тупо плюнул бы.
Ты с кого лохов делаешь то? Это смешно же. В Киеве более половины тестов приходится на попов и всяких депутатов и их родню, и эти тесты обрабатывают макс. быстро. а прочие - "как Боб нашлет".
не позорься хотя бы, а?
сам же в курсе шо эта "статистика" до одного места
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19.06.2020 12:10 Відповісти
цими сраними кремлядями що поширюють фейки про соросят і всесвітній заколот має СБУ займатися, але нажаль маємо лише фсбу... Мокша засрана а чого на срамблєр про фейки так не пишете??
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19.06.2020 12:38 Відповісти
може тому що мені рамблери побоку?
а слово "соросята" - веде до Дубінського, так шо мокша точно не я.
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19.06.2020 12:56 Відповісти
Надеюсь умер это она. С фамилией на букву З.
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Та шо ей сделается?
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19.06.2020 12:36 Відповісти
Но я надеюсь. Справедливость должна восторжествовать.
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19.06.2020 13:14 Відповісти
Тот 1 человек, который умер, умер бы и так, можно не притягивать за уши коронавирус.
Виталик должен задуматься и тогда он поймёт, что люди мрут от высокой коммуналки.
А не коронавируса.
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19.06.2020 12:40 Відповісти
Там где нет масок - есть вампир вирусоносный, гулят по мордам нашим-организмам, смертоносный.
(наверное примерно так бы Вл.Маяковский напсал бы в свое время)
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19.06.2020 12:45 Відповісти
х р е н о в о
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19.06.2020 13:09 Відповісти
"За сутки в Киеве..., один человек умер, - Кличко" !!! Что можно подумать прочитав это заглавие!!! Допишите: "заявил мэр Виталий..."
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19.06.2020 13:27 Відповісти
 
 