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мито (850) дизпаливо (1320)

Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять понад 2 млрд гривень, - "Український клуб аграрного бізнесу"

Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять понад 2 млрд гривень, -

Запровадження мита на імпортне дизпаливо призведе до збільшення видатків аграріїв мінімум на 2 млрд грн і спричинить підвищення цін на продукти харчування.

Про це йдеться у зверненні Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять понад 2 млрд гривень, - Український клуб аграрного бізнесу 01
Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять понад 2 млрд гривень, - Український клуб аграрного бізнесу 02

У зверненні зазначається, що агросектор є другим найбільшим споживачем дизпалива в Україні, він споживає 1,37 млн тон, що складає 19,5% від загального споживання в Україні.

В разі запровадження мита на дизпаливо, це серйозно позначиться на роботі аграріїв, які перебувають на порозі кампанії зі збору врожаїв. Зокрема, за їх підрахунками, встановлення навіть мінімального рівня мита в 8,45% збільшить витрати аграріїв на вирощування продукції на 2 млрд грн., а витрати на логістику і перевезення продукції – мінімум на 343 млн грн.

"Зростання витрат на паливо призведе не тільки до збільшення витрат і удару по рентабельності агросектору, а й до здорожчання агропродукції. Додатково зростання вартості дизпалива негативно вплине і на перевезення харчових продуктів, що в підсумку вплине на всіх громадян України", - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента.

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Топ коментарі
+10
Аграрії, ви ж посіяли рік тому зелений бур"ян - то ж пожинайте врожай. І да - передавайте привіт патріоту Бєні.
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19.06.2020 12:09
+8
Ну що, вчителі вже отримали по 4000 дол.зарплати, тепер мають "отримати" і аграрії...
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19.06.2020 12:12
+5
Куда уже дорожать продуктам? так в Польшу выгодней будет ездит и там покупать
Беда прям, что законы у нас пишут под конкретного олигарха.
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19.06.2020 12:12
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Аграрії, ви ж посіяли рік тому зелений бур"ян - то ж пожинайте врожай. І да - передавайте привіт патріоту Бєні.
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19.06.2020 12:09 Відповісти
Так аграрии-то и не хотят вручную урожай собирать. Хотят чтоб халява была, ведь 73% слуг навыбирали, а слуги ушлые попались, служить не хотят и такой-же халявы ищут. Тут коса на камень попала.)))
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19.06.2020 19:42 Відповісти
Куда уже дорожать продуктам? так в Польшу выгодней будет ездит и там покупать
Беда прям, что законы у нас пишут под конкретного олигарха.
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19.06.2020 12:12 Відповісти
Ну вот так оно и будет. Что увеличит дефицит торгового баланса и попросту уничтожит всё, что ещё хоть как-то работало в нашей стране. Любой экспорт товаров сильно зависит от стоимости перевозки.
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19.06.2020 15:14 Відповісти
В Польшу за продуктами не поедете - не пустят из-за вируса, а из Польши не привезут потому, что такими пошлинами обложат, что и дурака не найдется что-то к нам завозить. Не зря в мире голодовку ожидают.
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19.06.2020 19:44 Відповісти
Ну що, вчителі вже отримали по 4000 дол.зарплати, тепер мають "отримати" і аграрії...
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19.06.2020 12:12 Відповісти
Учителя научат колхозников как валюту зарабатывать. А нас еще и министры научат как кирками и лопатами европейские дороги строить. Они уже создали в мае 500 тыщ рабочих мест на 600 тыщ безработных? Ожидайте новую партию высокооплачиваемых должностей.)))
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19.06.2020 19:46 Відповісти
Небывалый случай - топливо дорожает.
Никогда такого не было.
Докерувалися!
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Це тому що дизель в Україні добувають не з нафти, а з лохів.
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19.06.2020 12:16 Відповісти
Тупой юмор от тупого порохобота.
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19.06.2020 12:35 Відповісти
Може це просто ви не досягли відповідного розумового рівня?
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19.06.2020 12:46 Відповісти
Аграрії, йдіть у дупу! Тут "не олігархи" прибутки втрачають, по рішенням закордонних судів гроші винні (вже, або скоро будуть винні), а ви про свої дрібні проблеми!
Та й написали не тому! Тре відразу на президента... Тобто Єрмаку треба було писать!
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19.06.2020 12:18 Відповісти
Хтось "потєряєт", а хтось знайде. Це фокус такий.
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19.06.2020 12:19 Відповісти
Нефть дишевеет во всем мире а у нас топливо дорожает! вот так сказать загадка!!
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19.06.2020 12:21 Відповісти
Так у нас все устанавливают на месте цены между собой компании. Мировой рынок тут не особо играет роль
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19.06.2020 16:59 Відповісти
не страшно, лишьбынепорох, а там хоть камни с неба
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Нічого страшного. Всі будуть купляти продукти у селян. Ці агрохолдинги постійно плачуться, а насправді зшибають бєшєні гроші. Постачають продукцію в Європу і прм цьому по такій же ціні продають в Україні. Вже навіть у Польщі продукти дешевше! Де таке бачено!
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Не только в Польше дешевле, но вы об этом не рассказывайте никому. А то ведь вообще нафиг границы законсервируют и пойдем Петю в зад вертать(не вертеть).))) А там глядишь еще и януковича вспомним...)))
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19.06.2020 19:49 Відповісти
*Из-за возможного подорожания дизтоплива аграрии потеряют более 2 млрд гривен, - "Украинский клуб аграрного бизнеса"*

Они не потеряют, а заложат их в стоимость продукции
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19.06.2020 12:34 Відповісти
И тогда внутри страны будут покупать импортное, а экспорта не будет. Так что вы правы, заложат в стоимость (другого выбора нет), но из-за этого их продукция никому не будет нужна. Экономическая политика нашего государства на уровне.
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19.06.2020 15:13 Відповісти
это же не прямая торговля с конечным потребителем, и надо еще, чтобы продукцию купили) а так просто нарастить цену - так и не продадут
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19.06.2020 19:51 Відповісти
Страшной удар получит только конечный потребитель, все остальные получат только прибыль, некоторые баснословную.
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19.06.2020 12:49 Відповісти
Вот объясните , как может дорожать диз. топливо при дешевой нефти Этому в Трускавце учат Зеленыые всех мастей ,если вы не умеете управлять государством , идите на )(ер Ну как ,как в стране кризис , а они хотят на ровном месте поднять цены на солярку
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19.06.2020 13:07 Відповісти
Тарифы на ж/д перевозки повышают, цены на ДТ повышают, водного транспорта у нас считай нет. Как они вообще надеются, что в этом году что-то удастся экспортировать? Мы и так не сильно конкурентоспособны, а так и вовсе шансов нет.
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19.06.2020 15:11 Відповісти
За нефть еще и доплачивают ...
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19.06.2020 15:42 Відповісти
Если б государство сейчас не списывало все на коронавирус, а помогало развивать. все отрасли, то всем бы от этого стало лучше однозначно
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19.06.2020 16:58 Відповісти
Это плата за галочку в бюллетене напротив фамилии зеленского. Работайте на беню и не скавчите.
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19.06.2020 17:10 Відповісти
зеленым, в принципе, уже все равно, кто тут и как будет вести бизнес - они вознамерились, судя по их шагам, оставить после себя выжженную землю - возможно, даже не понимая реальных последствий своих действий
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19.06.2020 19:46 Відповісти
О чем можно спорить если ко власти допустили проныр, которые только на шабашках, точечно и мгновенно всю жизнь зарабатывали. О каких перспективах может идти речь? Придумал что-то сегодня и сразу урвал - вот их перспективы.
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19.06.2020 19:52 Відповісти
 
 