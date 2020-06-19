Через можливе підвищення дизпалива аграрії втратять понад 2 млрд гривень, - "Український клуб аграрного бізнесу"

Запровадження мита на імпортне дизпаливо призведе до збільшення видатків аграріїв мінімум на 2 млрд грн і спричинить підвищення цін на продукти харчування.

Про це йдеться у зверненні Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.





У зверненні зазначається, що агросектор є другим найбільшим споживачем дизпалива в Україні, він споживає 1,37 млн тон, що складає 19,5% від загального споживання в Україні.

В разі запровадження мита на дизпаливо, це серйозно позначиться на роботі аграріїв, які перебувають на порозі кампанії зі збору врожаїв. Зокрема, за їх підрахунками, встановлення навіть мінімального рівня мита в 8,45% збільшить витрати аграріїв на вирощування продукції на 2 млрд грн., а витрати на логістику і перевезення продукції – мінімум на 343 млн грн.

"Зростання витрат на паливо призведе не тільки до збільшення витрат і удару по рентабельності агросектору, а й до здорожчання агропродукції. Додатково зростання вартості дизпалива негативно вплине і на перевезення харчових продуктів, що в підсумку вплине на всіх громадян України", - наголошується в зверненні.

Нагадаємо, раніше директор НТЦ "Психея" Сергій Сапегін заявив, що підвищення акцизу на зріджений газ і мита на імпортне дизельне паливо вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям. А політолог Петро Олещук вважає, що це рішення уряду призведе до зростання цін не лише на пальне, але й інші продукти, що вдарить по рейтингу президента.