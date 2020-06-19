Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат

Чисельність населення в Україні станом на 1 травня 2020 р. становила 41 806,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Упродовж січня‒квітня 2020р. чисельність населення зменшилася на 96,2 тис. осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.





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Географічне охоплення Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.

Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення).

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).