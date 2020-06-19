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демографія (141) смертність (194) Держстат (1593)

Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат

Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат

Чисельність населення в Україні станом на 1 травня 2020 р. становила 41 806,2 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.

Упродовж січня‒квітня 2020р. чисельність населення зменшилася на 96,2 тис. осіб.

Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.

Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат 01
Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат 02

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Географічне охоплення Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Методологія та визначення Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).

Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.

Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.

Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення).

Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.

Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).

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Топ коментарі
+7
Очень хочется, шобы в Украине стало еще на одного человека меньше.
Живорожденный 42 года назад нелох сменил прописку на ростовскую.
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19.06.2020 12:28
+2
Отнимите от этого числа умерших от короновируса, и вы получите смертность от карантина.
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19.06.2020 12:43
+1
над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных. Источник: https://censor.net/n3203049\\\\\\\\\\\\

как на каком то мясокомбинате посчитали....
Жуков бы одобрил.
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19.06.2020 12:20
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А кто нас считал ?
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19.06.2020 12:19 Відповісти
над числом живорожденных: на 100 умерших - 47 живорожденных. Источник: https://censor.net/n3203049\\\\\\\\\\\\

как на каком то мясокомбинате посчитали....
Жуков бы одобрил.
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19.06.2020 12:20 Відповісти
Отнимите от этого числа умерших от короновируса, и вы получите смертность от карантина.
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19.06.2020 12:43 Відповісти
да, написал только шо шо Эль Мюрид высрал шо в Питере на 1500 больше сдохло за месяц чем год до этог, но от вируса только че 250 кацапов.
т.е. в разы больше дохнет от карантина. и я не думаю шо у нас иначе
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19.06.2020 12:55 Відповісти
Да, и тут сразу видно, что во время карантина прочие причины унесли меньше жизней, чем в январе-апреле 2019. Наверное, из-за ношения масок стало меньше заражений и смертей от обычного гриппа, пневмоний и туберкулеза...
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19.06.2020 14:56 Відповісти
Олигархи-паразиты это геноцид народа.
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19.06.2020 12:24 Відповісти
Ну вышел бы в 1991 с плакатом- руки прочь от СССР! Сидел под столом как мышь.
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19.06.2020 12:28 Відповісти
Если бы народ в Украине понимал в 1991 году, что власть в Украине захватят жидо-олигархи, разграбят Украину и будут уничтожать её население, то с плакатами вышли бы все.
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19.06.2020 12:34 Відповісти
Вообщем ты тогда был дурачок, а теперь нобелевский лауреат! Зассанную хрущевку приватизировал, понравилось. Не надо далеко ходить, и кукарекать от имени народа! Все в твоем подъезде, у кого автомобили- не заплатили налоги.
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19.06.2020 12:46 Відповісти
Очень хочется, шобы в Украине стало еще на одного человека меньше.
Живорожденный 42 года назад нелох сменил прописку на ростовскую.
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19.06.2020 12:28 Відповісти
Только ж недавно озвучили что нас 37 млн. а тут уже говорят что почти 42, и то уменьшилось на 71 тыс.за три месяца. Во запзд...сь!
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19.06.2020 12:37 Відповісти
Т.е. стало на 70 тысяч меньше зедиотов. Неплохо!
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19.06.2020 12:38 Відповісти
Чем меньше зебилов, тем лучше.
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19.06.2020 13:54 Відповісти
ЗАДАЧА - Если округлить то 25 тысяч в месяц. В год это будет 300 тысяч. А за четыре года правления Зегаранта - 1 миллион 200 тысяч. ( хотя не факт с настоящим развитием пандемии ). Интересно на сколько правителей еще хватит населения.
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19.06.2020 14:01 Відповісти
 
 