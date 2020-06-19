На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко
Обсяг зовнішнього боргу України становить 1 трлн 83 млн гривень. Україна виконує плани щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, на сьогодні об’єм зовнішнього боргу України перевищує один трильйон гривень.
"Що стосується державного боргу. Я можу сказати цифру державного боргу, яка на сьогодні є. Зокрема, на сьогодні внутрішній борг становить 852 мільярди гривень. А зовнішній - 1 трильйон 83 мільйони гривень", - заявив Марченко.
Водночас міністр наголосив, що план запозичень до кінця року буде виконано.
"Щодо запозичень. У законі "Про державний бюджет" передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень і зовнішніх та внутрішніх джерел. Я гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано", - додав він.
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В цьому законі просто купа протизаконних антиконституційних положень. будь яки бандити зможуть організуватись в "коллекторськи агнества" і терозищувати людей без рішень суду. таке приймати не можна.
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
да...
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
Только народные депутаты партии "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 44 млн гривн наличных средств, а на банковских счетах более 94 млн гривен
Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
(и это только депутаты одной партии...а есть же еще судьи-прокуроры-министры их родственники, опять же олигархи и олигофрены помельче)... так может вот тут поискать ???
Выход один
Новые налоги и повышения старых
Если бы их вводили только для зебилов было бы логично((
..