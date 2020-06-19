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держборг (1158) Мінфін (3586) Марченко Сергій (570)

На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко

На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко

Обсяг зовнішнього боргу України становить 1 трлн 83 млн гривень. Україна виконує плани щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на сьогодні об’єм зовнішнього боргу України перевищує один трильйон гривень.

"Що стосується державного боргу. Я можу сказати цифру державного боргу, яка на сьогодні є. Зокрема, на сьогодні внутрішній борг становить 852 мільярди гривень. А зовнішній - 1 трильйон 83 мільйони гривень", - заявив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні у нас немає можливості реструктуризації держборгу, - міністр фінансів Марченко

Водночас міністр наголосив, що план запозичень до кінця року буде виконано.

"Щодо запозичень. У законі "Про державний бюджет" передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень і зовнішніх та внутрішніх джерел. Я гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано", - додав він.

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Топ коментарі
+10
это очень хорошо..
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
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19.06.2020 12:26
+8
у министра чемоданы готовы.
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
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19.06.2020 12:23
+7
и теток с уголовным прошлым тоже....
да...

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9697
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19.06.2020 12:31
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запрет выезда из Украины, в тюрьму на 10 лет. Законопроект 3609

В цьому законі просто купа протизаконних антиконституційних положень. будь яки бандити зможуть організуватись в "коллекторськи агнества" і терозищувати людей без рішень суду. таке приймати не можна.
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19.06.2020 12:21 Відповісти
внешний долг невозможно отдать полностью. МВФ будет зарабатывать на процентах. Украина будет выплачивать не менее 6 миллиардов ежегодно.
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19.06.2020 12:23 Відповісти
это очень хорошо..
нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
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19.06.2020 12:26 Відповісти
и теток которие стремние контракти подписивают
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19.06.2020 12:28 Відповісти
и теток с уголовным прошлым тоже....
да...

На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9697
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19.06.2020 12:31 Відповісти
скажи еще, что Пепа с Гросей кредиты не брали.
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19.06.2020 17:57 Відповісти
у министра чемоданы готовы.
внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
.... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
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19.06.2020 12:23 Відповісти
отличную страну построил себе мудрый нарид под руководством уголовников и клоунов ...
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19.06.2020 12:24 Відповісти
///
Только народные депутаты партии "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 44 млн гривн наличных средств, а на банковских счетах более 94 млн гривен
Об этом сообщил Комитет избирателей Украины
(и это только депутаты одной партии...а есть же еще судьи-прокуроры-министры их родственники, опять же олигархи и олигофрены помельче)... так может вот тут поискать ???
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19.06.2020 12:25 Відповісти
Докерувались до ручки зеленые дегенераты

На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 2127
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19.06.2020 12:38 Відповісти
ЗЕленые дохозяйнувались….
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19.06.2020 12:42 Відповісти
**********
Выход один
Новые налоги и повышения старых
Если бы их вводили только для зебилов было бы логично((
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19.06.2020 12:44 Відповісти
.На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко
На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко - Цензор.НЕТ 1435..
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19.06.2020 13:03 Відповісти
Это вы еще долг США не смотрели.
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19.06.2020 13:08 Відповісти
Если смотреть в грн. вроде много, но если пересчитать в дол. 32 млд.дол. и 41 млд.дол. для такой страны, как Украина с 42 млн. населением, это не так много, при нормальном развитии страны эта не та сумма долга, о которой стоит волноваться.
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19.06.2020 13:47 Відповісти
А уявляєте борги на кінець каденції Зелених відморожених недоумків(?!?)... так що це тільки початок - ви зробили це разом, ЗЕбіли!!!
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19.06.2020 14:12 Відповісти
У нас даже на горизонте Украины не видно человека, который мог бы с этим справится. Одни воры и проходимцы стоят в очереди во власть. Всё очень плохо.
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19.06.2020 15:01 Відповісти
а ви що,всіх знаєте персонально,чи по собі міряєте?
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19.06.2020 16:32 Відповісти
Т.е. если все два года будут только работать, не есть ни пить ... не заработаем на отдать?
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19.06.2020 15:38 Відповісти
 
 