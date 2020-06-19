Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко

Цьогоріч паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку без купання.

Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води у фонтанчиках на пляжах.

Київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.

Мер підкреслив, що відкриття пляжів - це черговий тест на свідомість для киян.

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"Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санітайзер", - сказав Кличко.