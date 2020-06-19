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Київ (19120) Кличко (3477) відпочинок (229) пляж (153)

Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко

Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко

Цьогоріч паспорти готовності отримали 12 пляжів і 20 зон відпочинку без купання.

Про це в ході брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води у фонтанчиках на пляжах.

Київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости.

Мер підкреслив, що відкриття пляжів - це черговий тест на свідомість для киян.

Також читайте: У двох ресторанах Києва зафіксували порушення карантинних заходів: обслуговували всередині приміщення і дозволяли курити кальян на літньому майданчику. ФОТОрепортаж

"Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватися елементарних правил безпеки - соціальна дистанція, санітайзер", - сказав Кличко.

Автор: 
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Топ коментарі
+3
Он точно не дебил?
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19.06.2020 12:26
+3
Нырять только в марлевых масках.
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19.06.2020 12:26
+2
и загорать
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 542
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19.06.2020 12:32
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Купатися чи не купатися?(С)
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19.06.2020 12:22 Відповісти
Он точно не дебил?
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19.06.2020 12:26 Відповісти
Аргументуй.
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19.06.2020 12:29 Відповісти
Нырять только в марлевых масках.
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19.06.2020 12:26 Відповісти
и загорать
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 542
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19.06.2020 12:32 Відповісти
купаться только в масках
Столичные пляжи уже открыты для купания, но стоит помнить о карантинных мерах, - Кличко - Цензор.НЕТ 2700
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19.06.2020 12:31 Відповісти
А также можно всем бухать на жаре, плавать за буйки, прыгать с моста.
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19.06.2020 12:32 Відповісти
Купайтесь самі купайте дітей. Харкайте туди, сціть, сріть, ригайте... Ну все звично для культурного відпочинку на воді. Але з КОВІДом, він же точно втопиться в святій воді Ганга Дніпра.
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19.06.2020 12:38 Відповісти
Ура! Можно...
Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко - Цензор.НЕТ 5830
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19.06.2020 12:50 Відповісти
Ага, разрешили
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19.06.2020 12:51 Відповісти
А еще недавно одного пловца 12 мусАров ловили.
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19.06.2020 13:05 Відповісти
Потрібна маска на пляжі і це не жарти.
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19.06.2020 13:13 Відповісти
Так це вже тренд сезону 2020-трикіні(купальники з маскою)
Столичні пляжі вже відкриті для купання, але варто пам'ятати про карантинні заходи, - Кличко - Цензор.НЕТ 2795
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19.06.2020 13:25 Відповісти
https://censor.net/user/324499 Купальник і дівчина звісно гарні.Але ця маска,це абсурд.
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19.06.2020 13:34 Відповісти
 
 