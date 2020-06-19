УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11991 відвідувач онлайн
Новини
4 842 31
Білозір (24) ВР (14814) депутат (1756) Палиця (62)

Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу "За майбутнє" на "Довіру"

Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу

Три нардепи з групи "За майбутнє" перейшли в групу "Довіра".

Про це повідомив на засіданні парламенту в п'ятницю спікер Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про вихід народних депутатів Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича і Кучера Миколи Івановича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" і їх входження в депутатську групу "Довіра"", - оголосив Разумков.

Таким чином в групі "За майбутнє" залишилося 19 осіб, а в "Довірі" стало 20.

Лариса Білозір пройшла до Верховної Ради по округу №15 у Вінницькій області, це невістка народної артистки Оксани Білозір. Вацак обрався на окрузі №16 Вінницької області, а Кучер - №17 Вінницької області.

Також дивіться: На засіданні ВР зареєструвалися всього 211 нардепів: "Ви кнопки переплутали, чи як?". ВIДЕО

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Три барана переместились из одного вольера...в другой....
показати весь коментар
19.06.2020 12:21
+7
фигня у них с названиями.. сплошной треш. Назвали бы группу "Пох*уисты" - получили бы монобольшинство в ВР)
показати весь коментар
19.06.2020 12:47
+6
Будущее с идиотами построить трудно, пришлось идти "воровками" на Доверии.
показати весь коментар
19.06.2020 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Три барана переместились из одного вольера...в другой....
показати весь коментар
19.06.2020 12:21 Відповісти
фигня у них с названиями.. сплошной треш. Назвали бы группу "Пох*уисты" - получили бы монобольшинство в ВР)
показати весь коментар
19.06.2020 12:47 Відповісти
Бараны это избиратели в Винницкой области.
показати весь коментар
19.06.2020 13:19 Відповісти
Видимо кормёжка получше.
показати весь коментар
19.06.2020 16:44 Відповісти
з-під "за майбах бені" пішли в ахметовську групу
показати весь коментар
19.06.2020 12:21 Відповісти
Будущее с идиотами построить трудно, пришлось идти "воровками" на Доверии.
показати весь коментар
19.06.2020 12:22 Відповісти
упыри... одни себя слугами называют клейма не где ставить... кому служат доллару или евро... эти о каком то мнимом доверии...
показати весь коментар
19.06.2020 12:23 Відповісти
Теорема Ескобара в дії
показати весь коментар
19.06.2020 12:23 Відповісти
мажоритарщики на доверии
показати весь коментар
19.06.2020 12:25 Відповісти
от чого мажоритарщиків в перід становлення демократії в парламенті не повинно бути.
Гречка, гичка і кретиноскоп....
показати весь коментар
19.06.2020 12:29 Відповісти
Мажоритарщики - это перекатиполе в поисках где больше плотють.
Удивила невестка Оксаны Билозир - Лариса Билозир
показати весь коментар
19.06.2020 12:40 Відповісти
Меня не удивила. Оксана Билозир тушка. Она прошла в парламент от Нашей Украины Ющенко. А в парламенте перешла в Партию Регионов. Её невестка Лариса Билозир такая же шваль.
показати весь коментар
19.06.2020 13:22 Відповісти
Вы что-то путаете. Никогда Оксана Билозир не была В Регионах
показати весь коментар
19.06.2020 13:28 Відповісти
Из Нашей Украины точно вышла, хотя была избрана по списку Нашей Украины. Возможно формально не вошла в ПР, но голосовала вместе с регионалами.
показати весь коментар
19.06.2020 13:31 Відповісти
Обидві тушки,до речі,носять призвіще "Білозір"...Оце і добивало Ігора Білозіра,який в останні роки свого життя спивався по центровим кабакам Львова,розповідаючи всякому "що ота ***** родила мені сина від чужого й...баря"...Безперервно пив,весь в боргах,,розгублений,забитий насмерть мажорами-москалями біля міської прокуратури - отака от доля одного з найвідоміших і найулюбленіших галицьких композиторів...А "*****",яку він витягнув з болота,зробив відомою співачкою і своєю дружиною кінчила інститут міжнародного права,стала кумою Ющенка,нардепом,міністром - пішла вперед і вверх,і співає що вона "україночка" і "сльозою вмилася"...Боронь Боже нас від таких "україночок",говорю цілком щиро...
показати весь коментар
19.06.2020 13:45 Відповісти
Доверие к кому и чему?
показати весь коментар
19.06.2020 12:28 Відповісти
"Довіряємо виключно Баблу !"
"Довіра".
показати весь коментар
19.06.2020 12:33 Відповісти
Ми ідем напролом за баблом
показати весь коментар
19.06.2020 12:45 Відповісти
Депутат Алексей Гончаренко опубликовал список 17 депутатов, которые вошли в группу, в своем Telegram-канале.

"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков:
Глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, https://lb.ua/file/person/1763_efimov_maksim_viktorovich.html Ефимов Максим , Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, https://lb.ua/file/person/904_ivanchuk_andrey_vladimirovich.html Иванчук Андрей ...
В общем, группа Веревского-Шахова и пару примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.

По словам источника LB.ua во фракции "Слуга народа", "новая группа будет контролироваться Ахметовым и Веревским".
показати весь коментар
19.06.2020 12:31 Відповісти
Что эти люди там вообще делают? Законы какието писали?
показати весь коментар
19.06.2020 13:19 Відповісти
...ляди сменили бордель. Осталось сменить кровати.
показати весь коментар
19.06.2020 12:33 Відповісти
Аферисты на доверии.
показати весь коментар
19.06.2020 12:33 Відповісти
кругооборот гуана...
показати весь коментар
19.06.2020 12:35 Відповісти
Веревский был в БЮТ, затем в Регионах. Голосовал за закон про Мовну політику Кивалова-Колесниченка.
Про Ахметова все все знают
показати весь коментар
19.06.2020 12:38 Відповісти
Депутатская группа "За будущее" станет фракцией, поскольку была создана соответствующая политическая партия.Об этом сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" 1 июня."Несколько недель назад было две депутатские группы в парламенте - это"Доверие" и "За будущее". Сегодня уже "За будущее" стало политической партией, а вскоре мы объявим о том, что это уже фракция, а не депутатская группа", - отметил спикер.Как сообщалось, члены депутатской группы "За будущее" объявили о создании партии "За будущее". Ее возглавил народный депутат Игорь Палица. Учредительный съезд новой политсилы состоялся 20 маяhttps://telegraf.com.ua/ и на Главную страницу https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5489561-razumkov-o-sozdanii-partii-za-budushhee-vskore-myi-obyavim-o-tom-chto-eto-uzhe-fraktsiya.html#comments_block Добавить комментарий
показати весь коментар
19.06.2020 12:51 Відповісти
Депутатсякі групи "За майбутнє" і "Довіра" - одної попи ягодиці.
показати весь коментар
19.06.2020 13:13 Відповісти
Круговорот мудачья в Верховной Раде
показати весь коментар
19.06.2020 13:29 Відповісти
що кому не стає, то і в назву "Доверие"!?
показати весь коментар
19.06.2020 14:10 Відповісти
Дєло жирних тушок живьйоть і працвєтаіть...

Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу "За майбутнє" на "Довіру" - Цензор.НЕТ 3481
показати весь коментар
19.06.2020 16:32 Відповісти
Сколько этим паразитам ползать из одного заразного очага в другой?
показати весь коментар
19.06.2020 16:37 Відповісти
Какое может быть доверие к этому будущему. Полагаю, что 73% в этом уже убедились в настоящем.
показати весь коментар
19.06.2020 16:39 Відповісти
 
 