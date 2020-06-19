Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу "За майбутнє" на "Довіру"
Три нардепи з групи "За майбутнє" перейшли в групу "Довіра".
Про це повідомив на засіданні парламенту в п'ятницю спікер Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю про вихід народних депутатів Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича і Кучера Миколи Івановича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" і їх входження в депутатську групу "Довіра"", - оголосив Разумков.
Таким чином в групі "За майбутнє" залишилося 19 осіб, а в "Довірі" стало 20.
Лариса Білозір пройшла до Верховної Ради по округу №15 у Вінницькій області, це невістка народної артистки Оксани Білозір. Вацак обрався на окрузі №16 Вінницької області, а Кучер - №17 Вінницької області.
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Гречка, гичка і кретиноскоп....
Удивила невестка Оксаны Билозир - Лариса Билозир
"Довіра".
"Итак, в группу собрались 17 мажоритарщиков:
Глава - Кулинич Олег, зам - Лунченко Валерий, Бакунец Павел, Люшняк Николай, Петевка Василий, Кот Андрей, Давыденко Валерий, Приходько Борис, Горват Роберт, Шахов Сергей, Вельможный Сергей, Сухов Александр, https://lb.ua/file/person/1763_efimov_maksim_viktorovich.html Ефимов Максим , Ковалев Александр, Арешонков Владимир, Бабенко Николай, https://lb.ua/file/person/904_ivanchuk_andrey_vladimirovich.html Иванчук Андрей ...
В общем, группа Веревского-Шахова и пару примкнувших аграриев", - написал Гончаренко.
По словам источника LB.ua во фракции "Слуга народа", "новая группа будет контролироваться Ахметовым и Веревским".
Про Ахметова все все знают