Мажоритарники Білозір, Вацак і Кучер змінили групу "За майбутнє" на "Довіру"

Три нардепи з групи "За майбутнє" перейшли в групу "Довіра".

Про це повідомив на засіданні парламенту в п'ятницю спікер Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про вихід народних депутатів Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича і Кучера Миколи Івановича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" і їх входження в депутатську групу "Довіра"", - оголосив Разумков.

Таким чином в групі "За майбутнє" залишилося 19 осіб, а в "Довірі" стало 20.

Лариса Білозір пройшла до Верховної Ради по округу №15 у Вінницькій області, це невістка народної артистки Оксани Білозір. Вацак обрався на окрузі №16 Вінницької області, а Кучер - №17 Вінницької області.

Також дивіться: На засіданні ВР зареєструвалися всього 211 нардепів: "Ви кнопки переплутали, чи як?". ВIДЕО