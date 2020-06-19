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Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України"

Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка:

Судові справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка викликають занепокоєння в Канаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Конгрес українців Канади.

"Нещодавні звинувачення проти колишнього президента Петра Порошенка, якого звинувачують у злочині за здійснення своїх конституційних повноважень, викликають занепокоєння. В інших випадках судових справ ми бачили, що адміністрація порушує презумпцію невинуватості, позбавляючи цих осіб належної процедури. Презумпція невинуватості, справедливий процес та система правосуддя, вільна від політичного втручання, опинилися під загрозою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не може дозволити собі підірвати принципи Революції Гідності, роблячи мішенями переслідувань політичних опонентів та знову призначаючи чиновників, які служили в корумпованій адміністрації Януковича.

"Це може підірвати західну підтримку України. Важливо, щоб Україна завершила процес судової реформи. Україна має досягти значного прогресу для того, щоб органи прокуратури та суди залишалися вільними від політичного втручання та маніпуляцій. Як ми бачили на прикладах Верховного Суду України та Вищого антикорупційного суду, судова реформа можлива. Гальмування у нижчих інстанціях в інтересах прихильників повернення назад перешкоджає справі справедливості, яку Канада та канадці так активно підтримували. Тільки тоді ми побачимо справді вільну, демократичну та процвітаючу Україну. Українці на це заслуговують", - підсумували в Конгресі українців Канади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У день суду над Порошенком посольство Канади в Україні застерегло владу від політично мотивованого правосуддя

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Топ коментарі
+43
Ну так на это всё и рассчитано. С западом посориться, с рашкой подружиться. Разве это не очевидно?
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19.06.2020 12:29
+34
Проксі відклеївся....Як там в Костромє?
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19.06.2020 12:30
+28
Конгресс украинцев Канады о делах против Порошенко: "Это может подорвать западную поддержку Украины" - Цензор.НЕТ 6132
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19.06.2020 12:31
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Складывается ощущение, что Порошенко за 5 лет президентства работал в интересах Америки, Европы, канадской диаспоры, Туска, но только не украинцев. Потому что там его поддерживают, а в Украине - это лидер антирейтингов. И это после победы вадинтур в 2014, смею напомнить.
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19.06.2020 12:52 Відповісти
Тебе осталось только выть от бессилия,кацап)так что разрешаю -вой
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19.06.2020 12:55 Відповісти
парадокс. может это потому, что там не смотрят "скотов" по "г+г" и не оскотинились до твоего состояния?
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19.06.2020 12:57 Відповісти
Складывается ощущение, что украинский мудрый нарид за последние 5лет так и не определился, нарид Украины он или Малороссии.
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19.06.2020 12:59 Відповісти
Українці Канади, на відміну від тебе, українську знають!
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19.06.2020 13:02 Відповісти
просто в Україні багато "уставших ат вайни", які, між іншим, тієї війни жодного дня на собі не відчули і не побачили, і навіть не нюхали. Тільки забули про те, що це заслуга саме п"ятого Президента. А, як на мене, то даремно Порох всіх цих виродків оберігав від полум"я війни. Треба було, щоб кожна шмаркліна підтирка на собі відчула що таке постріли, руйнування їх домівок, підвали, фсб-шні допити. Можливо тоді зелені підтирки і оцінили б те, від чого уберіг їх Порошенко.
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19.06.2020 15:22 Відповісти
Какое ощущение, это раб ЕС, но у нас лидер.
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19.06.2020 20:45 Відповісти
Жах у тому, що зєфірна влада сприймається більшістю не як фейкова та уявна, а як реальна(((
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19.06.2020 12:54 Відповісти
Поэтому больнее и поубиваются
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19.06.2020 12:56 Відповісти
"Последние обвинения против бывшего президента Петра Порошенко, которого обвиняют в преступлении за осуществление своих конституционных полномочий, вызывают беспокойство "Источник: https://censor.net/n3203053

Это точно, пора Вальцмана уже посадить на шконку, пора. Поразводил этот воришка и аферист уголовных дел, словно ******************, больше уже, чем у меня волос на голове. Хотя Зебил его и не посадит, как еврей еврея, но задел на будущее уже будет серьёзный. И угол в турме уже будет знать где, и кровать, и одеяльце с подушкой, и конечно же где параша. Красота. Вот тогда и восторжествует правда в Украине. Заждалась уже Украина вся, заждалась.
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19.06.2020 12:59 Відповісти
Вітє нада вийті!
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19.06.2020 13:07 Відповісти
А Коле зайти!! Вопрос---куда только?
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19.06.2020 13:17 Відповісти
Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України" - Цензор.НЕТ 3382

...
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19.06.2020 13:00 Відповісти
Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України" - Цензор.НЕТ 1217
жду, когда дбр откроет дело против порошенко за то, что он проиграл выборы зеленскому, и теперь им приходится выдумывать всю эту лютую херьPosted by https://www.facebook.com/roman.shrike Роман Шрайк on https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3377444125613676 Thursday, 18 June 2020

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53104778
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19.06.2020 13:05 Відповісти
а не хотят ли его спросить. как из миллионера стал миллиардером.
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19.06.2020 13:07 Відповісти
от ви тупорилі, тролики..
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23.06.2020 09:31 Відповісти
Це і є мета, щоби повернутися у лоно Московії
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19.06.2020 13:14 Відповісти
у нас не отменили презумпцию невиновности еще при порошенко? я помню аваков инициировал такое
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19.06.2020 13:18 Відповісти
Еще чуть-чуть и зеленский будет нерукопожатным в цивилизованном мире. Кому охота общаться с тупым, злобным и мстительным карликом.
Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України" - Цензор.НЕТ 6571
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19.06.2020 13:22 Відповісти
если бы народ хотел, он бы скинул Зе...
пока что порохососы не дергаются даже....
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20.06.2020 00:30 Відповісти
"порохососи" собі це чмо в президенти не вибирали. Це ви, зелесрань, цю амебу в президенти України обрали. Тож, вам і виправляти власні помилки.. Чи ви, як і завжди, насрали, і в кущі?
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23.06.2020 09:33 Відповісти
Останнім часом Порошенко своїми істеричними заявами та необдуманою поведінкою підірвав свою репутацію та зашкодив іміджу України, Використувати для власного піару смерть батька - це верх цинізму або психічне зрушення. Мужиком потрібно бути і відповідальною людиною, перш за все, а потім політиком. Накосячив - відповідай.
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19.06.2020 13:22 Відповісти
Останнім часом зебіли почали тіряцця в діствітєльності. А діствітєльность такова, что іміджу України шкодять як раз таки дії зелених довбнів і їх недолугих мудрих але змучених хазяїв
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19.06.2020 13:27 Відповісти
ой, як же ж Порох розстроївся, що якась запорєбрікова срань вважає втраченою його репутацію )). Відкрию тобі таємницю, лаптєноге, Пороху начхати, що ти там у своєму засратові про нього "думаєш" )))
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23.06.2020 09:35 Відповісти
А вони привикли КОСЯЧИТИ - И ПРИ ЭТОМ НЕ ЗА, ЧТО НЕ ОТВЕЧАТЬ.
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19.06.2020 13:28 Відповісти
Зеля повторяет путь Яныка, только там ассоциация, а тут разрыв с Западом.
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19.06.2020 13:28 Відповісти
Знаєте, я ніколи не був порохоботом, та й голосував за Кошулинського... Але я довіряю українській діаспорі Канади та США, бо це справжні свідомі українці! Це більш справжні українці, ніж значна частина громадян України - хоча б тому, що навіть на чужині вони вчать рідну мову, зберігають культуру та звичаї, видають книги українською! А у багатьох із них батьки боролися за Україну у складі УПА чи армії УНР...

Парадокс у тому, що русскоязичному ватному бидлу паспорти в 1991 видали автоматично, а ті представники діаспори, які хотіли повернутися в Україну, не отримували громадянство автоматично, а мусили виконувати норму про проживання тут 5 років. Тобто фактично свідомих українців поставили нижче ватного бидла і прирівняли до якихось нєгрів чи китаців, які хочуть залишитися тут після навчання та отримати громадянство!
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19.06.2020 13:31 Відповісти
Ви лишень підтвердили,що всі,хто голосував за Кошулинського і є якраз самі справжні порохоботи...В Львівській міській раді фракціі ЄС і Свободи виступають дружними рядами проти Садового,на програмі "Говорить Великий Львів" вони співають в унісон та й сама програма фінансується Порошенком через однопартійця - в даний час першого скоробагатька Львова...І ще...Не розповідайте казок про канадійців,які хочуть отримати українське громадянство...От українців,які хочуть отримати канадійське громадянство,доробитись там до пенсіі чи до якихось соціальних виплат,приїхати сюди і жити тут на канадські гроші - таких море...Але їм абсолютно все одно,буде в них при цьому наш паспорт чи ні...Ну хіба як ще й українську пенсію...тоді канєшна...
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19.06.2020 14:08 Відповісти
Я особисто знаю кількох представників діаспори, які на початку 90-х дійсно хотіли український паспорт. І вони мені це розповіли. так, це не масове явище було, але навіть поодиноким бажаючим Україна не йшла назустріч!
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19.06.2020 14:17 Відповісти
Пошукайте інтерв'ю з Романом Зваричем, наприклад. Він підтверджує те, що мої друзі з діаспори розповідали про отримання громадянства.
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19.06.2020 14:59 Відповісти
Тобто голосували у 2-му турі за ПП винятково =порохоботи=, а "щирі і свідомі українці" - тупо сиділи по хатах, бо =ані више етава= і не бачили і не розуміли ситуації ?

До таких "вумних" не доходило, що вибір стояв (і вам товкли) між Україною і тайожним союзом, вони вирішили в чистоплюйство пограти.
Тому і називають вас тим, ким ви є - поплічниками, бо ви прямо посприяли приходу тлі.
Зате тепер продовжуєте корчити з себе =патріотів= і =вболіват за Батьківщину.
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19.06.2020 15:50 Відповісти
Я не в Україні був під час 2 туру просто...
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19.06.2020 18:36 Відповісти
Тоді перепрошую. Я до Вас особисто нічого не маю: Ви виглядаєте адекватним, не перший день Вас =знаю=, бачила Ваш допис на сторінці ЮБ в фб ...

Але до решти, які були вдома і не пішли, добрих слів і поваги не маю.
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19.06.2020 20:38 Відповісти
На жаль, є підозра, що саме цього розриву "слуги" і хочуть.
Щоб потім сказати - "ну че, делать неча, поскакали и будя, а таперича надоть в Таежный Союз".
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19.06.2020 14:12 Відповісти
Живоїди а не презедент Зеленський і слуга народу! Не дати спокійно похоронити батька Порошенко це мені нагадує моє дитинство як прийшли наші визволителі з великої Росії .На очах дітей гвалтували жінок,вивозили в Сибір недивлячись що хоронять батьків чи родичів, після того розклалися тіла померлих захоронити боялися йти люди бо совєти накидалися на них що вони э співучасниками цих жертв. Мені страшно згадувати про цей жах. Тому молодь боїться цього беззаконня. Живоїди схаменіться думайте за наслідки. Вам цього непростить ніхто. Світ сміється з вас!
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19.06.2020 14:53 Відповісти
Що ми повертаємось в минуле, так і скажіть людям , що внас майбутьнього не буде а повертаємось в минуле! Най люди оприділяться! Я бажаю молоді сильної демократії і вільного вибору свого життя бо я знаю і пережив світле минуле комуносоціалістичне життя що і ворогові не бажаю !
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19.06.2020 15:04 Відповісти
31.03.2019., коли почали з*являтися перші результати (результати екзитполів вже оприлюднили) я написала такий комент:
1. Ви поставили собі діагноз
2. Забудьте про підтримку Заходу.

Слухати і вірити зе-лохторат не збирався, а 21.04.2019 і потому - взагалі в ейфорії.
Все було =ні па чьом= ... Раділи, стрибали ...
=всєх сдєлаєм=, =ПП на нари= ...
Давайте.
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19.06.2020 15:34 Відповісти
а тепер, і ПП не на нарах, і підтримку втрачено. Зебільна сутність електорату ще багато лиха принесе країні. І я не маю на увазі саме адептів зеленського, коли кажу "зебільна сутність", маю на увазі всіх тих, хто не хоче думати, проаховувати, аналізувати. Це вже напевно пожиттєвий діагноз для більшості українського виборця. Наступним своїм президентом вони можуть обрати навіть серійного ман"яка, я не здивуюсь цьому. А "какая разніца"? Головне щоб "новиє ліца", і їм не важливо що ті "ліца" не мають а ні досвіду, а ні освіти, а ні честі, а ні прагнень зберегти Україну !. Це жахливо, принаймні, мені саме цей бік явища здається найприкрішим та найнебезпечнішим.
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23.06.2020 09:46 Відповісти
таке враження складається, що вони вибирають не лідера своєї власної країни, а шоу, на яке б їм сходити.
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23.06.2020 09:49 Відповісти
Интересно, что первым вопрос перед Зеленским о возможном подрыве западной поддержки Украины поставил Трамп - при Порошенко он ничего подобного не говорил и просто поставлял летальное оружиеИсточник: https://censor.net/n3203053
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19.06.2020 16:48 Відповісти
эти действия не подорвут поддержку Западом украинского народа,который для"зе" ,если такое случится,повторит путь папиредников на Ростов
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19.06.2020 17:30 Відповісти
Трамп давно требует посадить ворюгу. Так, что поддержка только усилится.
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19.06.2020 20:20 Відповісти
чекаємо на підтвердження слів про "Трамп давно требует посадить". І бажано не твоє напісвідоме лопотіння, а на офіційні джерела.
В іншому випадку ти брехливе кацапське чмо.
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23.06.2020 09:51 Відповісти
Нелох поступово і планомірно ламає усе, що було зроблено до нього.
Шкода витраченого часу.
Коли ж його приберуть?
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19.06.2020 21:13 Відповісти
І щодо співчуття. Патріарх Варфоломій висловив щирі та сердечні співчуття сім'ї Порошенка у звязку із смертю батька.
https://cerkvarium.org/novyny/pomistni-tserkvy/spivchuttya-vselenskogo-patriarkha-petrovi-poroshenku-z-privodu-smerti-batka

P.S. Ті, хто "вбивав", мовчать
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19.06.2020 21:19 Відповісти
Позорище - поддержать ворюгу мирового масштаба, обокравшего полуживую Украину. При этой твари, мы стали страной нищих эмигрантов. Разрушены все институты власти, убитая медицина, дикая коррупция - достижения режима порошенко.- глубоко порочного, аморального индивида. Люди, вам пороблено? КОГО ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ?!
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20.06.2020 02:03 Відповісти
а шо він в тебе вкрав?
А до віті януковича в тебе питань немає? А до *****? Також немає?? Дивно)))
В тролів персональні замовлення)))
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23.06.2020 09:53 Відповісти
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