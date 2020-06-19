Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України"
Судові справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка викликають занепокоєння в Канаді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Конгрес українців Канади.
"Нещодавні звинувачення проти колишнього президента Петра Порошенка, якого звинувачують у злочині за здійснення своїх конституційних повноважень, викликають занепокоєння. В інших випадках судових справ ми бачили, що адміністрація порушує презумпцію невинуватості, позбавляючи цих осіб належної процедури. Презумпція невинуватості, справедливий процес та система правосуддя, вільна від політичного втручання, опинилися під загрозою", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Україна не може дозволити собі підірвати принципи Революції Гідності, роблячи мішенями переслідувань політичних опонентів та знову призначаючи чиновників, які служили в корумпованій адміністрації Януковича.
"Це може підірвати західну підтримку України. Важливо, щоб Україна завершила процес судової реформи. Україна має досягти значного прогресу для того, щоб органи прокуратури та суди залишалися вільними від політичного втручання та маніпуляцій. Як ми бачили на прикладах Верховного Суду України та Вищого антикорупційного суду, судова реформа можлива. Гальмування у нижчих інстанціях в інтересах прихильників повернення назад перешкоджає справі справедливості, яку Канада та канадці так активно підтримували. Тільки тоді ми побачимо справді вільну, демократичну та процвітаючу Україну. Українці на це заслуговують", - підсумували в Конгресі українців Канади.
Будь ласка, зачекайте...
Это точно, пора Вальцмана уже посадить на шконку, пора. Поразводил этот воришка и аферист уголовных дел, словно ******************, больше уже, чем у меня волос на голове. Хотя Зебил его и не посадит, как еврей еврея, но задел на будущее уже будет серьёзный. И угол в турме уже будет знать где, и кровать, и одеяльце с подушкой, и конечно же где параша. Красота. Вот тогда и восторжествует правда в Украине. Заждалась уже Украина вся, заждалась.
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жду, когда дбр откроет дело против порошенко за то, что он проиграл выборы зеленскому, и теперь им приходится выдумывать всю эту лютую херьPosted by https://www.facebook.com/roman.shrike Роман Шрайк on https://www.facebook.com/roman.shrike/posts/3377444125613676 Thursday, 18 June 2020
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53104778
пока что порохососы не дергаются даже....
Парадокс у тому, що русскоязичному ватному бидлу паспорти в 1991 видали автоматично, а ті представники діаспори, які хотіли повернутися в Україну, не отримували громадянство автоматично, а мусили виконувати норму про проживання тут 5 років. Тобто фактично свідомих українців поставили нижче ватного бидла і прирівняли до якихось нєгрів чи китаців, які хочуть залишитися тут після навчання та отримати громадянство!
До таких "вумних" не доходило, що вибір стояв (і вам товкли) між Україною і тайожним союзом, вони вирішили в чистоплюйство пограти.
Тому і називають вас тим, ким ви є - поплічниками, бо ви прямо посприяли приходу тлі.
Зате тепер продовжуєте корчити з себе =патріотів= і =вболіват за Батьківщину.
Але до решти, які були вдома і не пішли, добрих слів і поваги не маю.
Щоб потім сказати - "ну че, делать неча, поскакали и будя, а таперича надоть в Таежный Союз".
1. Ви поставили собі діагноз
2. Забудьте про підтримку Заходу.
Слухати і вірити зе-лохторат не збирався, а 21.04.2019 і потому - взагалі в ейфорії.
Все було =ні па чьом= ... Раділи, стрибали ...
=всєх сдєлаєм=, =ПП на нари= ...
Давайте.
В іншому випадку ти брехливе кацапське чмо.
Шкода витраченого часу.
Коли ж його приберуть?
https://cerkvarium.org/novyny/pomistni-tserkvy/spivchuttya-vselenskogo-patriarkha-petrovi-poroshenku-z-privodu-smerti-batka
P.S. Ті, хто "вбивав", мовчать
А до віті януковича в тебе питань немає? А до *****? Також немає?? Дивно)))
В тролів персональні замовлення)))