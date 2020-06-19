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У семи школах Києва виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед педагогів, - Кличко

У семи школах Києва виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед педагогів, - Кличко

У столиці виявили нові випадки захворювання на коронавірус серед педагогів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Зазначу, що з’являються нові випадки захворювання на коронавірус і серед освітян. Зокрема, за останній тиждень по одному випадку виявили в школах №270, №212, №282 та в ліцеї №51. А також у школі № 235, та новий випадок у школі №197. – Там скрізь захворіли вчителі. У школі №308 на коронавірус захворів завуч. Там усіх працівників, - оскільки багато було контактних, - відправили на самоізоляцію", - повідомив Кличко.

Мер також відзначив, що скасування обов"язкого зовнішнього незалежного оцінювання є виваженим рішенням в нинішній епідеміологічній ситуації.

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"Я вдячний, що держава прислухалася до нашої позиції. І учням, які не збираються цього року вступати в українські вищі навчальні заклади, дозволили не складати ЗНО. Ті ж, хто вступатимуть до ВИШів, матимуть змогу пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Це – виважене рішення в нинішній ситуації. Бо безпека і здоров’я наших дітей – головне", - наголосив Кличко.

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Сбылась моя детская мечта, чтобы все педагоги заболели и передохли , и я мог не ходить в школу. Но то б....тво, что происходит сегодня, эйфории не вызывает. Детки, как вам, тупеть дома, без образования ?
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19.06.2020 12:49 Відповісти
Хорошая перспектива у детей, только они сейчас это понять не смогут.
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19.06.2020 12:56 Відповісти
Правильно, пусть идут в школу. Передохнет 30%, да и х на них. 70% жеж останется, голосовать.
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19.06.2020 12:57 Відповісти
В червні? Що вони там роблять?
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19.06.2020 13:06 Відповісти
ремонти у класах роблять.
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19.06.2020 13:08 Відповісти
Всем родителям срочно сдать деньги в фонд борьбы с коронавирусом (наличными, тётке из родительского комитета). Этожедлянашихдетей!
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19.06.2020 14:27 Відповісти
А вчителі що зараз в школах роблять?
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19.06.2020 16:16 Відповісти
 
 