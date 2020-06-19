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Бориспіль (1147) вибух (4364) граната (785) Київська область (3803) Нацполіція (14879) смерть (6708)

У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція

У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція

Днями у дворі приватного будинку в м. Бориспіль стався вибух гранати, в результаті якого загинула людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Поліція встановила, що двоє приятелів-заробітчан, перебуваючи в нетверезому стані, грали боєприпасом, який один з них знайшов. Раптово граната вибухнула в повітрі.

Жінка, яка перебувала в будинку, почувши вибух, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.

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Для 32-річного уродженця Закарпатської області травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.

Його 36-річний з друг з Чернігівщини з численними осколковими пораненнями перебуває в лікарні.

Зараз поліція з'ясовує походження боєприпасу.

За цим фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ст. 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою - нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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І ці дядьки не дозволяють гратись дітям сірниками?!
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19.06.2020 12:52 Відповісти
В квача играли чтоль....
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19.06.2020 12:52 Відповісти
Ну логично, с чем же еще играть набухавшись как не с боевой гранатой. Это лучше чем тенисные мячики и прочая чушь для лохов.
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19.06.2020 12:56 Відповісти
"Всё идёт, как и должно идти" (с)
У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8909
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19.06.2020 13:02 Відповісти
но мы не знаем фактов.
может быть шо на мужика напали.
но да, 99% случаев с гранатами = "эээ, смотри шо у меня есть, ой!"
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19.06.2020 13:15 Відповісти
Обезьяны с гранатой!
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19.06.2020 15:00 Відповісти
 
 