У результаті вибуху гранати в Борисполі загинув чоловік, його товариша госпіталізували в лікарню, - Нацполіція
Днями у дворі приватного будинку в м. Бориспіль стався вибух гранати, в результаті якого загинула людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Поліція встановила, що двоє приятелів-заробітчан, перебуваючи в нетверезому стані, грали боєприпасом, який один з них знайшов. Раптово граната вибухнула в повітрі.
Жінка, яка перебувала в будинку, почувши вибух, викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу.
Для 32-річного уродженця Закарпатської області травми виявилися несумісними з життям, він загинув на місці.
Його 36-річний з друг з Чернігівщини з численними осколковими пораненнями перебуває в лікарні.
Зараз поліція з'ясовує походження боєприпасу.
За цим фактом слідчі Бориспільського відділу поліції відкрили два кримінальні провадження у ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та за ст. 115 (умисне вбивство, з додатковою позначкою - нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
может быть шо на мужика напали.
но да, 99% случаев с гранатами = "эээ, смотри шо у меня есть, ой!"