Окупанти на Донбасі активно використовують на передових позиціях і в "сірій зоні" прибулих з РФ снайперів, - розвідка
Командування російських окупаційних військ продовжує активно використовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ уздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. з виходом снайперських пар у "сіру зону".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як зазначають в українській розвідці, зазначені заходи противник проводить з метою деморалізації особового складу підрозділів Об'єднаних сил, заподіяння втрат і провокування вогню.
"Для реалізації своїх задумів російське окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари ЗС РФ, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК і прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані України ділянки кордону", - сказано в повідомленні.
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а бубочка сказал перестать стрелять в них...
Окопы в рост человека, наблюдение только через вебкамеры/перископы, подъезды и места разгрузки припасов перекрыты стенами из габионов, 24/7 патрули беспилотников с тепловизионными камерами вдоль линии разграничения.
Итоги: люди не подставляются, диверсионные группы воврямя засекаются. Но это очень сложно, гораздо дешевле для наших "керманычей" 1 труп в неделю.
Среди профессиональных наёмников или ФСБшинков, я думаю не так много камикадзе готовых сдохнуть за идеи "новороссии". - На своих двоих скрыться от облавы проблематично и для многих это был бы билет в один конец.
Я не верю в то что снайпер это эдакий ультимативный и неуловимый бэтмэн с которым ничего нельзя сделать.
Есть целый комплекс антиснайперских мероприятий, и их применяют, НО, к сожалению, 100 % гарантии они не дают. Нет идеальной защиты.