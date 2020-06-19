Представник "Велюру" збирає підписи за відставку Бабака, що не підтримав кандидатуру "відрижки Табачника" Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Лерос

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що в парламенті збирають підписи за відставку Сергія Бабака з посади голови освітнього комітету через те, що він не підтримав ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Представник "Велюру" в парламенті збирає підписи за відставку голови комітету Бабака, тому що він відмовився підтримати кандидатуру на посаду міністра освіти. Я не розумію, як можна голосувати за цю відрижку Табачника. Це неприпустимо. Я звертаюся до своїх колег: прошу вас згадати з якою метою ви йшли в парламент - ви хочете, щоб вами пишалися ваші діти, ваші рідні і всю державу. Але голосуючи за подібну кандидатуру - це бетонувати себе під поняттям "корупція"", - сказав Лерос.

Також читайте: Профільний комітет Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти

За словами Лероса, цю кандидатуру вибрали, "тому що ректори київських вишів обіцяли підтримати нашу колегу на місцевих виборах мера Києва".

"Ось це і є весь договірняк цієї історії. Я закликаю вас не голосувати, не підписувати відставку Бабака з посади голови комітету", - сказав нардеп.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.

Також читайте: Ректор ЧТУ Шкарлет купив собі елітний автомобіль за $60 тис. університетських коштів, - Новосад. ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.