Представник "Велюру" збирає підписи за відставку Бабака, що не підтримав кандидатуру "відрижки Табачника" Шкарлета на посаду міністра освіти, - "слуга народу" Лерос
Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос заявив, що в парламенті збирають підписи за відставку Сергія Бабака з посади голови освітнього комітету через те, що він не підтримав ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Представник "Велюру" в парламенті збирає підписи за відставку голови комітету Бабака, тому що він відмовився підтримати кандидатуру на посаду міністра освіти. Я не розумію, як можна голосувати за цю відрижку Табачника. Це неприпустимо. Я звертаюся до своїх колег: прошу вас згадати з якою метою ви йшли в парламент - ви хочете, щоб вами пишалися ваші діти, ваші рідні і всю державу. Але голосуючи за подібну кандидатуру - це бетонувати себе під поняттям "корупція"", - сказав Лерос.
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За словами Лероса, цю кандидатуру вибрали, "тому що ректори київських вишів обіцяли підтримати нашу колегу на місцевих виборах мера Києва".
"Ось це і є весь договірняк цієї історії. Я закликаю вас не голосувати, не підписувати відставку Бабака з посади голови комітету", - сказав нардеп.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки.
Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення у інших авторів без належних посилань на них (плагіат).
Кандидат на пост міністра освіти Сергій Шкарлет не раз заявляв про свою прихильність Партії регіонів, під час Революції Гідності змушував студентів зняти українські прапори з гуртожитку. За інформацією ексміністерки Ганни Новосад, його кандидатуру лобіює кілька ректорів, які хочуть скасувати "незручні" реформи.
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это вообще на каком языке? это на зоновском?
Ху из "велюр"? Это погоняло такое? Это человек? Или это ресторан (который знаменит антителами к макароновирусу)? Но почему тогда у ресторана есть представитель в Раде?
Ху из "бабака"?
И кого там отрыгнул Табачник?
Бабак - председатель образовательного комитета ВР.
"Отрыжка Табачника" - связан с Партией Регионов времен Януковича.
"Рекдиска" - плохой человек )
Словарь пора издавать "Новояз Верховной Рады", а то на каком-то собачьем языке гутярят, вроде не феня блатная, а ничего не понять.
19.06.2020, 13:14 • 418 • https://uainfo.org/blognews/1592558053-nekerovana-situatsiya-z-zelenskim-mozhe-diyti-do-tochki-nepovernennya.html#mc-container 0
Факти вперта річ… Доведено досвідом багатьох поколінь. Низка фактів підсумків дій сьогоднішньої української влади доводить, що на відміну від кліпових обіцянок про неминучі зміни в країні, в реаліях ніхто нічого змінювати не збирається.
І, це ми повинні, нарешті, прийняти, як беззаперечний факт.
Ініціатива Зеленського про призначення ставленика олігарха на місце Прем'єра. Дії цього Прем'єра на користь свого олігарха у енергетиці. Неспроможність Уряду під керівництвом протеже олігарха створити дієву Програму виходу країни з економічної та соціальної кризи, в яку ж самі і завели. Ці, та багато інших фактів, свідчать про те, що випадково обраний президент Зеленський віддав Україну на поталу олігархам.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592554638-zelenskiy-virishiv-pokospleyiti-yanukovicha-.html Зеленський вирішив покосплеїти Януковича?
Його попередник, Порошенко, всю свою президентську каденцію намагався примусити олігархів служити собі, та очолити діючу в державі олігархічно-кланову систему. Не вийшло…
Президент Зеленський всю свою каденцію буде намагатись просто пересідити в зручному кріслі, не вступаючи в конфлікт з олігархами, аби не втратити свій сценічно-електоральний рейтинг, який легко вбивається провідними ТВ каналами, що контролюються декількома олігархами. Не вийде просто пересідити. Бо, навіть ті, хто дивиться на діючого президента закоханими очима, через півроку, рік, зрозуміють, що ситуація в країні безкеровано розвивається від поганого до набагато гіршого.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1592549902-sazonov-oh-etot-narod-on-vam-nagolosuet-menya-takaya.html Сазонов: "Ох, этот народ - он вам наголосует". Меня такая позиция откровенно бесит. Народ не такой? А элита хорошая?
Президент Зеленський нічого змінювати не буде. Бо, не знає, як. Не вміє, Та боїться.
Питання в тому, що нам з цим робити? Бо, некерована ситуація може дійти до точки неповернення.
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