Лукашенко заявив про зрив "майдану" в Білорусі: Маски зірвано не лише з ляльок, а й з ляльководів

Влада Білорусі зірвала план із дестабілізації ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Білорусі, про це Олександр Лукашенко заявив 19 червня на нараді в Мінську, присвяченій заходам підтримки реального сектору економіки з боку банківської системи.

"Ви бачите, що сьогодні фокус всіх політичних інтересів сконцентровано на Білорусі. Як із Заходу, так і зі Сходу. Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають інтенсивно діяти, розхитуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно. Але нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі (це не жарт і не залякування) і привести країну до якогось майдану. Така була мета. Маски зірвано з певних не тільки ляльок, які в нас тут були, але й ляльководів, які сидять за межами Білорусі", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що нікому не дозволить зламати країну.

"Я хочу, щоб ви розуміли, що я в жодному разі, і за своїми функціональними обов'язками як президент за Конституцією, і просто як людина, яка все своє життя поклала на створення цієї незалежної суверенної держави, нікому не дозволю зламати цю країну. Я хочу, щоб мене розуміли ви та інші. Для мене немає більшої цінності, ніж Білорусь - суверенна і незалежна. І на збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше було затримано колишнього главу "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика, а також його сина Едуарда, який є керівником ініціативної групи з висунення Бабарика в кандидати на пост президента. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив, що в діях фігурантів "справи Білгазпромбанку" вбачається загроза національній безпеці. Її розслідування передано КДБ, кримінальну справу порушено за статтею про створення злочинної організації, хоча спочатку вона була заведена ДФР КДК за статтями за ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Раніше було затримано блогера Сергія Тіхановського. Щодо нього і його соратників розслідуються кримінальні справи про підготовку до організації масових заворушень, а також перешкоджання проведенню виборів.

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