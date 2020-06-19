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Лукашенко заявив про зрив "майдану" в Білорусі: Маски зірвано не лише з ляльок, а й з ляльководів

Лукашенко заявив про зрив

Влада Білорусі зірвала план із дестабілізації ситуації в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента Білорусі, про це Олександр Лукашенко заявив 19 червня на нараді в Мінську, присвяченій заходам підтримки реального сектору економіки з боку банківської системи.

"Ви бачите, що сьогодні фокус всіх політичних інтересів сконцентровано на Білорусі. Як із Заходу, так і зі Сходу. Спостерігаючи за ситуацією протягом останньої доби, я бачу, що активізувалися певні сили, які починають інтенсивно діяти, розхитуючи ситуацію в країні. Ми це спостерігали, і давно. Але нам все-таки вдалося зробити деякі кроки на випередження і зірвати масштабний план дестабілізації Білорусі (це не жарт і не залякування) і привести країну до якогось майдану. Така була мета. Маски зірвано з певних не тільки ляльок, які в нас тут були, але й ляльководів, які сидять за межами Білорусі", - сказав Лукашенко.

Він наголосив, що нікому не дозволить зламати країну.

"Я хочу, щоб ви розуміли, що я в жодному разі, і за своїми функціональними обов'язками як президент за Конституцією, і просто як людина, яка все своє життя поклала на створення цієї незалежної суверенної держави, нікому не дозволю зламати цю країну. Я хочу, щоб мене розуміли ви та інші. Для мене немає більшої цінності, ніж Білорусь - суверенна і незалежна. І на збереження цієї країни я піду, чого б мені це не коштувало", - заявив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше було затримано колишнього главу "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика, а також його сина Едуарда, який є керівником ініціативної групи з висунення Бабарика в кандидати на пост президента. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив, що в діях фігурантів "справи Білгазпромбанку" вбачається загроза національній безпеці. Її розслідування передано КДБ, кримінальну справу порушено за статтею про створення злочинної організації, хоча спочатку вона була заведена ДФР КДК за статтями за ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Раніше було затримано блогера Сергія Тіхановського. Щодо нього і його соратників розслідуються кримінальні справи про підготовку до організації масових заворушень, а також перешкоджання проведенню виборів.

Також дивіться: Понад 100 опозиційних блогерів, журналістів та активістів затримано в Білорусі впродовж кількох днів. ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+39
Шариков, нормальных "республик от Союза" три - это страны Балтии. Они в ЕС и НАТО.
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19.06.2020 13:26
+35
Майдан - одно это слово вышибает у диктаторов холодный пот . Уже только за это можно любить народ Украины!
Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов - Цензор.НЕТ 5974
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19.06.2020 13:27
+26
Таких республик полвостока. Там такие же вечные правители.
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19.06.2020 13:25
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Белорусы! Бацька ясно сказал- НЕ УЙДУ!! Так шо не рыпайтесь,если жисть дорога.Такие неадекваты готовы на все!!! Вам , как и в рашке прийдется ждать естессной кончины.
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19.06.2020 13:33 Відповісти
Это как при совке, вроде и выборы проводили но на листке была только одна фамилия.
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19.06.2020 13:37 Відповісти
Ну и ??? Зачеркнул бы эту фамилию!
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19.06.2020 13:40 Відповісти
Ну да а потом бы тебя так пропесочили на парт собрании вплоть до увольнения или исключения из института.
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19.06.2020 13:53 Відповісти
И ты точно проголосовал ЗА исключение, если бы так сделал твой смелый однокурсник. Совок не вокруг тебя, он внутри.
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19.06.2020 13:58 Відповісти
дорогой, а как "зачеркнуть? Получил листок - и 3 шага до урны, вбросить. Вроде отдельно стояла кабинка типа сортира, но туда заходить - ну его нах.
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26.07.2020 09:12 Відповісти
В Україні народ вийшов на Майдан, бо Янукович зрадив: поїхав підписувати Асоціацію з ЄС і раптом передумав підписувати. У Білорусі підбурює народ російська агентура проти Лукашенка, бо він після "російського оскалу на Донбасі" повернув на Захід, відмовився від дешевої російської нафти і купує американську. Зараз відроджується білоруська мова, історія і культура.
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25.07.2020 07:58 Відповісти
Блогер Тихановский был арестован только за что собирал подписи в свою поддержку.
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19.06.2020 13:34 Відповісти
за то, что "участием в выборах хотел изменить государственный строй"
во как
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19.06.2020 19:01 Відповісти
Тихановський, як і Бабарика та Цепкало -- проросійські кандидати в президенти. Лукашенко сказав, що він не проти пробілоруського кандидата, але не проросійського. У них теж є така біда -- 5-а колона кремля.
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25.07.2020 08:06 Відповісти
кгб совку не помог, и тебе не поможет
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19.06.2020 13:35 Відповісти
Батька хочет еще побыть-очень хочет
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19.06.2020 13:37 Відповісти
Ну, а що Ви хочете? Після стількох років у владі просто так із влади не ідуть.
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19.06.2020 13:40 Відповісти
Кляті наркомани .
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19.06.2020 13:47 Відповісти
У Лукашенко уже стадия, когда он себя считает государством.
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19.06.2020 14:13 Відповісти
Ой, тут Лукашенко сам собі суперечить в частині Майдана. Який Майдан? Швидше, Руская вєсна.
Арештований Бабаріко директор банка, що належить Газпрому
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19.06.2020 13:38 Відповісти
Какой в жопу Майдан в стране, где население на 80% - вата, которой полоскали мозги последние 20 лет.
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19.06.2020 13:44 Відповісти
Иногда захаживаю на белорусский форум, чисто поржать. Самой большой протест для белоруса это поставить не настоящую свою подпись под Лукашенком, когда на их завод приедут "оттуда" узнавать процент поддержки Бацьки. Как дети малые. Ей Богу.
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19.06.2020 13:45 Відповісти
Єсть лукашенко - есть Бєлорусія! Нема лукашенка - нема! Десь я щось подібне чув )))
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19.06.2020 13:49 Відповісти
Да какой майдан, там сейчас даже митинг провести нельзя нормально, люди вчера чтоб не разогнали выстраивались цепочкой для выражения протеста.
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19.06.2020 13:50 Відповісти
вся оппозиция Лукашенко еще более про-российская чем сам Лукашенко...
я узнавал...
так что ХЗ... - по ходу для Украины будет хуже если Лукашенко уйдут..., а для путина лучше..
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19.06.2020 13:51 Відповісти
І Україна отримає замість україно-білоруського україно-російський кордон,російські війська вийдуть на свій новий кордон поруч з ЧАЕС (а це 100 км від Києва ) ,так що нехай краще буде Лука ,ніж їхня доморощена "опозиція".
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19.06.2020 17:25 Відповісти
Лука, чего стесняешься?Сразу давай говори "государство это я")))
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19.06.2020 13:52 Відповісти
А що дивного, у нас Порошенко -- це держава, а Зе -- хз.
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25.07.2020 08:10 Відповісти
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26.07.2020 09:08 Відповісти
Я смотрел стрим десятого или какого года. Тогда вышло много людей, а потом их тупо менты разогнали, а шесть из восьми кандидатов посадили в тюрьму.
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19.06.2020 13:54 Відповісти
активизировались определенные силы...удалось сделать некоторые шаги...привести страну к некоему майдану...маски сорваны с определенных не только кукол... - все чітко й ясно, а не як Порох - Путін агресор!...який Путін? який агресор?...
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19.06.2020 13:57 Відповісти
бацка держись...капитализм наступает...и ведь наступит, сабака...а потом лучше в Алма-Ату, чем в Ростов...до Кубы наверное не долетишь, да и позиции Москвы там сильны...да и не куришь ты, зачем тебе туда...
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19.06.2020 13:59 Відповісти
В Беларуси ни один завод никто не украл, более того,они - заводы - работают и на мет.брухт почему-то не порезаны.
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Скажи это заводу, развалины которого я видел, приезжая к родителям.
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19.06.2020 14:12 Відповісти
Завод нікто нє украл... А в кого цей завод там можна вкрасти, в КДБ яке тотально все контролює? А яка користь з того що "нє украл" самим білорусам, яким крім роботи за копійки на цьому об'єкті, більш нічого не залишається, бо приватний бізнес там практично мертвий? Давай, розкажи ще щось красіве про соціалістичний рай Білорусь.
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19.06.2020 14:45 Відповісти
Як на мене, то в Білорусі набагато краще люди живуть, ніж в Україні. Краще одягнуті, і не голодні, не скаржаться на безробіття чи виживання. Медицина безплатна, корупції нема. Єдине, чим незадоволені, це мало демократії. А всі знають, що демократія -- річ передбачувана, але непередбачувані її наслідки...
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25.07.2020 08:19 Відповісти
Ну да, тільки чомусь забивають електрички і їдуть в Україну за дешевими продуктами і речами, бо соціалістичний рай то тільки картинка для простаків.
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26.07.2020 18:01 Відповісти
Алиса, мелафон!! Алиса, мелафон!!!
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Все огульно как во времена совдепии. Всех пугают врагами которые сидят по всему периметру свока, скрежещут зубами, потирая руки, гребут копытами и ждут только момента что бы на пасть
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19.06.2020 14:46 Відповісти
скрежещут зубами
*******
Заокєанскіє кукловоди, воротіли Уолл-стріта і прочіє поджигатєлі войни злобно клєвєщут на самую мірную страну в мірє, інспіріруя провокації протів пєрєдового отряда рабочіх і хрєстьян всіво міра, - партії Лєніна-Сталіна, хотя всьо прогрєсівноє чілавєчєство гнєвно осуждаєт іх злокознєнниє інсінуації.
Лукашенко заявив про зрив "майдану" в Білорусі: Маски зірвано не лише з ляльок, а й з ляльководів - Цензор.НЕТ 7364
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19.06.2020 17:21 Відповісти
ВсЙО как в старые, былыЄ врЄмЄнааа....
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Кортофельный Клоун и Квартальный Клоун сольются в объятьях, в Ростове!
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19.06.2020 15:20 Відповісти
Майдан може бути тільки в Україні, а у вас там болотні площі і лісні болота. Давно вже просрали суверенність і білоруську мову. Автономна область московії, тільки ще вивіска висить ніби Білорусі. Навіть війська мокши там стоять, чи я щось не так написав?
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19.06.2020 17:36 Відповісти
так расскажи нам, каким образом все сыты и довольны. Откуда доходы.
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26.07.2020 09:15 Відповісти
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