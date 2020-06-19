На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА
На Закарпатті третій день поспіль відбувається зростання захворюваності на COVID-19: за останню добу - 78 інфікованих, три людини померли.
Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"На Закарпатті за останню добу у 78 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них - 8 медичні працівники та 4 - діти", - йдеться в повідомленні.
Отже, вже третій день поспіль на Закарпатті дає рекордно високу захворюваності на коронавірус - в межах 80 інфікованих осіб за добу.
Як інформують у Центрі здоров'я, протягом останньої доби і ночі на 19 червня троє пацієнтів з діагнозом коронавірус померли.
"За минулу добу зареєстровано два летальні випадки хворих з встановленим діагнозом COVID-19, а також сьогодні після півночі помер ще один хворий з діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що протягом минулої доби по екстрену медичну допомогу звернулися 394 пацієнти, з них 48 - з ознаками гострої пневмонії і 23 - з підозрою на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Месяц 2020
январь
февраль
март
апрель
май
всего
Общая смертность
53 801
53916
54980
5681158699278207Пневмониявсех типов199311406601822
2339
https://1.bp.blogspot.com/-qwqC-P-yXx0/Xuse6SXm7hI/AAAAAAAAAj0/1ufZFUvLSWYeEHJGYj9eHn0bRMxFl2AMQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C.png
https://1.bp.blogspot.com/-c6ygHaeTDOc/XusfR5Ilh9I/AAAAAAAAAj8/E8-oJe5ur7YM_3nugy6kqgm-g4ltZF6yQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.png
Рост общей смертности за этот период составил 9,1%Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !
Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.
Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.
*2020-02-27 Эпидемия Зеленского https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html
https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html
https://1.bp.blogspot.com/-Fp_Iqu5dBSQ/Xlip2EfICiI/AAAAAAAAAfE/gHGAH_rhEIQXHV1umP63BGLi56BAFiY1ACLcBGAsYHQ/s640/11.png
Рост общей смертности за этот период составил 9,1%
Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !
Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.
Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.