УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 064 2
Закарпаття (1998) карантин (18171) статистика (2247) ЦГЗ (264) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Закарпатті третій день поспіль відбувається зростання захворюваності на COVID-19: за останню добу - 78 інфікованих, три людини померли.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті за останню добу у 78 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них - 8 медичні працівники та 4 - діти", - йдеться в повідомленні.

Отже, вже третій день поспіль на Закарпатті дає рекордно високу захворюваності на коронавірус - в межах 80 інфікованих осіб за добу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті посилили карантин, - ОДА

Як інформують у Центрі здоров'я, протягом останньої доби і ночі на 19 червня троє пацієнтів з діагнозом коронавірус померли.

"За минулу добу зареєстровано два летальні випадки хворих з встановленим діагнозом COVID-19, а також сьогодні після півночі помер ще один хворий з діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби по екстрену медичну допомогу звернулися 394 пацієнти, з них 48 - з ознаками гострої пневмонії і 23 - з підозрою на COVID-19.

На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ 01
На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ 02

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смертность в Украине за период январь-май 2020 года

Месяц 2020
январь
февраль
март
апрель
май
всего
Общая смертность
53 801
53916
54980
5681158699278207Пневмониявсех типов199311406601822
2339

https://1.bp.blogspot.com/-qwqC-P-yXx0/Xuse6SXm7hI/AAAAAAAAAj0/1ufZFUvLSWYeEHJGYj9eHn0bRMxFl2AMQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D1%2581%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C.png На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 3575

https://1.bp.blogspot.com/-c6ygHaeTDOc/XusfR5Ilh9I/AAAAAAAAAj8/E8-oJe5ur7YM_3nugy6kqgm-g4ltZF6yQCLcBGAsYHQ/s1600/%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F.png На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 8230
Рост общей смертности за этот период составил 9,1%Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !
Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.

Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.

*2020-02-27 Эпидемия Зеленского https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html

https://timeze2019.blogspot.com/2020/02/blog-post_27.html
https://1.bp.blogspot.com/-Fp_Iqu5dBSQ/Xlip2EfICiI/AAAAAAAAAfE/gHGAH_rhEIQXHV1umP63BGLi56BAFiY1ACLcBGAsYHQ/s640/11.png На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ - Цензор.НЕТ 2485
показати весь коментар
19.06.2020 13:55 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/06/2020.html

Рост общей смертности за этот период составил 9,1%
Рост случаев смерти при котором в качестве основного диагноза была указана «пневмония» (всех типов), за этот же период увеличился более чем в 4 раза !

Все это свидетельствует только об одном - официальная статистика смертей от COVID-19 занижена в разы.

Мы еще с февраля предупреждали об этом. мы говорили, что смертность от COVID-19 умышленно маскируется под ОРВИ и пневмонию.
показати весь коментар
19.06.2020 13:56 Відповісти
 
 