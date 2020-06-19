Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ
Заступник голови МЗС України Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Божок опублікував у своєму Twitter.
Божок зазначив, що попросив про відсторонення, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.
"Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй щодо мене працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги", попросив про відсторонення сам", - написав він.
Нагадаємо, підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.
"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.
10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".
"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.
Сторона обвинувачення збирається клопотати про арешт Божка з можливістю внесення застави в розмірі майже 2 млн гривень.
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https://www.unian.ua/politics/v-dbr-pidtverdili-isnuvannya-shche-odnogo-provadzhennya-proti-poroshenka-novini-ukrajina-11042069.html
Колишній Головіа СВР просто стібеться із неучки та проститутки, але їщо моча в їїмонголоїдну - чоловікоподібну.... , вона скаже що то Божа Роса....
ладно ога, но внешняя политика, она даже пристайку не вынесла
-ну давай, укуси меня, генеральная прокурватура!
К защитникам пятого президента Украины Петра Порошенко присоединился страсбургский адвокат Грегори Туан. Он будет готовить позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214565903781114&set=a.2505267410815&type=3 Фейсбуке написал адвокат Илья Новиков, передает https://censor.net/.
"Вкратце по суду Порошенко
1. У Генпрокурора решили любым способом сорвать заседание. При этом сделать это как бы в интересах прав защиты. С утра вбросили через страну.юа информацию, что Венедиктова просит отложить суд из-за похорон отца Порошенко, и что нас об этом предупредили. Мы тут же опровергли, и сказали что придем обязательно. Тогда уже в заседании они внесли изменение в ходатайство, вместо стражи попросили личное обязательство. Порошенко сказал, что ему подачек не нужно, давайте слушать дело как есть. Дважды мы очень четко проговорили, что время на подготовку нам не нужно, просим слушать сегодня. Но судья Вовк решил, что ему виднее, и для нашего ознакомления с материалом (на самом деле с двумя страницами, все остальное там точно такое же) отложил суд на 13 дней, на 1 июля
2. Все удивились, что мы не заявили отвод Вовку, после того, как долго перечисляли претензии к его предыдущим незаконным решениям и сказали прямым текстом об отсутствии доверия. Потому и не заявили, что это был бы слишком простой выход для них. Потому что: а) весь Печерский суд в целом не должен рассматривать ходатайства ДБР; б) замена Вовка на другого судью того же суда создала бы иллюзию нормальности; в) Вовк в апреле по тому же делу отказал в мере пресечения "сообщнику Порошенко" Божку из-за необоснованности подозрения, нам интересно поставить натурный эксперимент и выяснить, изменилась ли его точка зрения за это время и за счет чего. Потому что одним делом о назначении Семочко ситуация не ограничивается, нам нужно вытащить на поверхность всю механику взаимодействия ГБР и контролирующих их судей. Так что пусть пока будет Вовк. Ну или может он к июлю возьмет самоотвод.
3. Прокуроры вшестером со следователем пришли в суд только чтобы отложиться, их охранял спецназ ГБР (они не должны работать в судах), все за этот день получили зарплату. Пока никто не возбудил дела о том, что она ими украдена (привет Семочко).
4. К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда.
5. Все спрашивают, что за новое дело о разжигании вражды путем учреждения Православной церкви Украины упоминал Порошенко. Производство #22019000000000322, за деталями обращайтесь в ГБР и Офис Генпрокурора. Мы пока сами толком не знаем, но, наверное, что-то очень серьезное и требующее больших усилий целой бридады следователей.
Спасибо всем кто пришел к суду и на Банковую, вас очень много. Оставайтесь с нами", - заявил Новиков.
Источник: https://censor.net/n3203010