Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ

Заступник голови МЗС України Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Божок опублікував у своєму Twitter.

Божок зазначив, що попросив про відсторонення, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.

"Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй щодо мене працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги", попросив про відсторонення сам", - написав він.



Фото: Twitter/Божок

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Нагадаємо, підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.

Сторона обвинувачення збирається клопотати про арешт Божка з можливістю внесення застави в розмірі майже 2 млн гривень.