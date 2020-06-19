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МЗС (4022) Порошенко (15079) Божок (48) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3157)

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ

Заступник голови МЗС України Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Божок опублікував у своєму Twitter.

Божок зазначив, що попросив про відсторонення, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.

"Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй щодо мене працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги", попросив про відсторонення сам", - написав він.

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень 01
Фото: Twitter/Божок

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедіктова повідомила про закриття трьох справ проти Порошенка

Нагадаємо, підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.

Сторона обвинувачення збирається клопотати про арешт Божка з можливістю внесення застави в розмірі майже 2 млн гривень.

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень 02

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Топ коментарі
+25
ЗЕлебобики вы же хотели ШОУ? Ржи-ТЕ теперь до усирачки!
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19.06.2020 13:57
+15
Членограй ещё быкует! На месте зеленского я бы написал что меня заразила Юлька Мендель трипером и чумкой и свалил бы лечится в Израиль или Италию пока есть такая возможность!
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19.06.2020 14:00
+11
Больной больному рознь. Я думаю если полуумная старуха напишет что Порох у неё ведро картохи украл они тоже будут расследовать главное в этом цирке это то что имеет отношение к Пороху!
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19.06.2020 14:13
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ЗЕлебобики вы же хотели ШОУ? Ржи-ТЕ теперь до усирачки!
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19.06.2020 13:57 Відповісти
Членограй ещё быкует! На месте зеленского я бы написал что меня заразила Юлька Мендель трипером и чумкой и свалил бы лечится в Израиль или Италию пока есть такая возможность!
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19.06.2020 14:00 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/v-dbr-pidtverdili-isnuvannya-shche-odnogo-provadzhennya-proti-poroshenka-novini-ukrajina-11042069.html Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу про розпалювання релігійної ворожнечі за здобуття Томосу

https://www.unian.ua/politics/v-dbr-pidtverdili-isnuvannya-shche-odnogo-provadzhennya-proti-poroshenka-novini-ukrajina-11042069.html
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19.06.2020 14:00 Відповісти
Знаем Добкин уже признался что это он заяву написал!
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19.06.2020 14:03 Відповісти
А они обязаны прям вот каждого больного заявы расследовать?
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19.06.2020 14:08 Відповісти
Больной больному рознь. Я думаю если полуумная старуха напишет что Порох у неё ведро картохи украл они тоже будут расследовать главное в этом цирке это то что имеет отношение к Пороху!
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19.06.2020 14:13 Відповісти
А вчора риговець обриганий Скорик із Одеси на токшоу "Прямого" завив, що заяву написав Філарет. То Скорик брехун?
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19.06.2020 17:23 Відповісти
прийде час , і ота шмаркля зЄленого буде або, на Ростов, або волати про політичні "переслідування"....
Колишній Головіа СВР просто стібеться із неучки та проститутки, але їщо моча в їїмонголоїдну - чоловікоподібну.... , вона скаже що то Божа Роса....
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19.06.2020 14:03 Відповісти
Стиль како то быдловатый:- "прокуроры подсветили.." Может чувак "чалился", а его в дипломаты отправили служить..
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19.06.2020 14:03 Відповісти
Для даунов - он разведчик. Это сленг разведки.
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Жги ещё, Гера! Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень - Цензор.НЕТ 1536
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19.06.2020 14:12 Відповісти
Аааа.....,так это он для даунов... или для таких как ты разведчиков( разведчик-разчедчика видит из далека)?
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19.06.2020 14:33 Відповісти
По моему всем понятно, каким стилем пояснять, что бы доходило быдлу73. Метать бисер перед свиньями?
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19.06.2020 14:12 Відповісти
на все должности квн-щиков не хватит...
ладно ога, но внешняя политика, она даже пристайку не вынесла
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19.06.2020 14:03 Відповісти
Егор уважаю, похоже у тебя есть "яйца".
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень - Цензор.НЕТ 7638
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19.06.2020 14:12 Відповісти
троляка
-ну давай, укуси меня, генеральная прокурватура!
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19.06.2020 14:55 Відповісти
До порівняння: Мангера вже до півтора року як підозрюють в організації вбивства К.Ґандзюк, але під арешт посадили в статусі чинного голови Херсонської облради.
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19.06.2020 15:01 Відповісти
Цензор: 19.06.20 10:10 https://uazmi.net/news/post/cKnliYxRPbIHPhJi09Aig2 Адвокат Новиков о деле Порошенко: Судья Вовк в апреле по тому же делу отказал в мере пресечения Божку из-за необоснованности подозрения, интересно изменилась ли его точка зрения
К защитникам пятого президента Украины Петра Порошенко присоединился страсбургский адвокат Грегори Туан. Он будет готовить позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований.
Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214565903781114&set=a.2505267410815&type=3 Фейсбуке написал адвокат Илья Новиков, передает https://censor.net/.
"Вкратце по суду Порошенко
1. У Генпрокурора решили любым способом сорвать заседание. При этом сделать это как бы в интересах прав защиты. С утра вбросили через страну.юа информацию, что Венедиктова просит отложить суд из-за похорон отца Порошенко, и что нас об этом предупредили. Мы тут же опровергли, и сказали что придем обязательно. Тогда уже в заседании они внесли изменение в ходатайство, вместо стражи попросили личное обязательство. Порошенко сказал, что ему подачек не нужно, давайте слушать дело как есть. Дважды мы очень четко проговорили, что время на подготовку нам не нужно, просим слушать сегодня. Но судья Вовк решил, что ему виднее, и для нашего ознакомления с материалом (на самом деле с двумя страницами, все остальное там точно такое же) отложил суд на 13 дней, на 1 июля
2. Все удивились, что мы не заявили отвод Вовку, после того, как долго перечисляли претензии к его предыдущим незаконным решениям и сказали прямым текстом об отсутствии доверия. Потому и не заявили, что это был бы слишком простой выход для них. Потому что: а) весь Печерский суд в целом не должен рассматривать ходатайства ДБР; б) замена Вовка на другого судью того же суда создала бы иллюзию нормальности; в) Вовк в апреле по тому же делу отказал в мере пресечения "сообщнику Порошенко" Божку из-за необоснованности подозрения, нам интересно поставить натурный эксперимент и выяснить, изменилась ли его точка зрения за это время и за счет чего. Потому что одним делом о назначении Семочко ситуация не ограничивается, нам нужно вытащить на поверхность всю механику взаимодействия ГБР и контролирующих их судей. Так что пусть пока будет Вовк. Ну или может он к июлю возьмет самоотвод.

3. Прокуроры вшестером со следователем пришли в суд только чтобы отложиться, их охранял спецназ ГБР (они не должны работать в судах), все за этот день получили зарплату. Пока никто не возбудил дела о том, что она ими украдена (привет Семочко).
4. К нашей адвокатской команде подключается авторитетный страсбургский адвокат Грегори Туан, в прошлом старший юрист ЕСПЧ. Он будет готовить нашу позицию по нарушению ст. 18 Конвенции - запрет политически мотивированных преследований. По его словам, уже сейчас там есть на что обратить внимание суда.
5. Все спрашивают, что за новое дело о разжигании вражды путем учреждения Православной церкви Украины упоминал Порошенко. Производство #22019000000000322, за деталями обращайтесь в ГБР и Офис Генпрокурора. Мы пока сами толком не знаем, но, наверное, что-то очень серьезное и требующее больших усилий целой бридады следователей.
Спасибо всем кто пришел к суду и на Банковую, вас очень много. Оставайтесь с нами", - заявил Новиков.
Источник: https://censor.net/n3203010
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19.06.2020 15:28 Відповісти
 
 