Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА
Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голову Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського і призначив на цю посаду голову Державного управління справами Сергія Борзова, попередньо звільнивши його із займаної посади. Також Зеленський присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.
"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади Керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу президента №236/2020 від 18 червня, оприлюдненому на сайті глави держави в п'ятницю, 19 липня, передає Цензор.НЕТ.
Указом №238/2020 від 18 червня Зеленський звільнив "Скальського Владислава Володимировича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".
Потім президент призначив Борзова головою ОДА, про що йдеться в указі №239/2020 від 18 червня.
Крім цього Зеленський призначив Ігоря Лисого тимчасово виконуючим обов'язки глави ДУСі.
"Тимчасово покласти виконання обов'язків керівника Державного управління справами на Лисого Ігоря Васильовича - заступника керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу №237/2020 від 18 червня.
Указом №235 / 2020 Зеленський присвоїв Сергію Борзову другий ранг державного службовця.
Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.
Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".
До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".
Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.
Будь ласка, зачекайте...
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бывших квн-щиков и квартальщиков не бывает.
Не..Ну обещал же ЗЕ новые лица? Зачем старые политики? Пришли новые,молодые,фотографы физруки клоуны хз еще кто там...Две недели курсов в Трускавце и они уже депутаты,госчиновники и руководители высшего звена!
Что-смешно или нет? Смешно конечно,аж плакать хочеться.Зато не барыга.
Отец Ирины Борзовой - Наум Баруля - тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.
Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.
Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.
При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.
Источник: https://biz.censor.net/n3203087
теперь КВН-щики не из высшей а из премьер-лиги
скоро до "рассмеши гомика" дойдем
Кто-то - из "КВН".
- все вам не так
- вот я вчера на ЕС бочку катил (гы гы) а вы не оценили
миниатюра "Наполеон и торт"
и понимаю - это пиз..ц полный
одно радует, когда купол этого цирка ****..ся то под собой он накроет все быдлошоу, всех этих сраных "стендаперов"... земля очистится, вздрогнет и начнет крутиться дальше
под управлением Пороха
Відчуваю, наїржемось ми за бубочкіну каденцію, до кривавих шмарклів.
Вот скажите , что за херня ?
Кого не выбирай , а за роялем всё то же , и мелодия та же , и слова те же .
Прям так и слышу - Украина понад усэ , тарифы повысятся , электричество должно подорожать , хавка , водка и сиги обязательно , щоб була самостийность от ворога ( кстати , а какая связь ???) , а пока нужно потерпеть , а то нападут и всё заберут .
Про европейские зарплаты и свободы , конечно , ни слова .
Не патриотично потому что ...
....
КВНщик с 2014 в ДУСе работал.
**********, ржоте?))))))))
Таки дождался лысый.
Винницкая обл.
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