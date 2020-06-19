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Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голову Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського і призначив на цю посаду голову Державного управління справами Сергія Борзова, попередньо звільнивши його із займаної посади. Також Зеленський присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади Керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу президента №236/2020 від 18 червня, оприлюдненому на сайті глави держави в п'ятницю, 19 липня, передає Цензор.НЕТ.

Указом №238/2020 від 18 червня Зеленський звільнив "Скальського Владислава Володимировича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Потім президент призначив Борзова головою ОДА, про що йдеться в указі №239/2020 від 18 червня.

Читайте: Кабмін погодив призначення ексучасника КВК і глави ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Крім цього Зеленський призначив Ігоря Лисого тимчасово виконуючим обов'язки глави ДУСі.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків керівника Державного управління справами на Лисого Ігоря Васильовича - заступника керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу №237/2020 від 18 червня.

Указом №235 / 2020 Зеленський присвоїв Сергію Борзову другий ранг державного службовця.

Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.

Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".

Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.

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Топ коментарі
+30
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5627
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19.06.2020 14:07
+30
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1582
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19.06.2020 14:07
+28
пошла вторая волна
теперь КВН-щики не из высшей а из премьер-лиги
скоро до "рассмеши гомика" дойдем
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19.06.2020 13:58
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Ну хоть посмеемся. Хуже не будет.
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19.06.2020 13:58 Відповісти
На протяжении дня Аваков общался с хорошими людьми из Франции и Канады. Потом Венедиктова закрыла три дела против Порошенко..

Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..

Высшее руководство РФ отказалось от идеи перекрытия поставок газа в Беларусь, не смотря на политические обстоятельства и наличие задолженности перед РФ. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Верховная Рада Украины приняла законопроект №2386 который фактически перекладывает долги энергогенерерующих компаний на государственный бюджет, в том числе и долги возникшие за поставки электроэнергии в ОРДЛО. Следствием этого станет реальное повышение тарифов за электроэнергию, которые теперь пытаются протолкнуть под название "стимулирующий тариф"

Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:02 Відповісти
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5959
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19.06.2020 14:06 Відповісти
Зеленский назначил бывшего КВНщика

================================
бывших квн-щиков и квартальщиков не бывает.
Не..Ну обещал же ЗЕ новые лица? Зачем старые политики? Пришли новые,молодые,фотографы физруки клоуны хз еще кто там...Две недели курсов в Трускавце и они уже депутаты,госчиновники и руководители высшего звена!
Что-смешно или нет? Смешно конечно,аж плакать хочеться.Зато не барыга.
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19.06.2020 15:55 Відповісти
п.с. в другой ветке эта новость звучит ТОЧНЕЕ: Зеленский назначил главой Винницкой области зятя своего бизнес-партнера по "Лиге смеха"
Отец Ирины Борзовой - Наум Баруля - тоже известный юморист, 10 лет возглавлял компанию "АМиК" Александра Маслякова, а до последнего времени руководил проектом "Лига Смеха" Зеленского. Баруля ялвяется совладельцем ООО "Продюссерский центр Лига Смаха" вместе с ближайшим окружением Зеленского, который передал им свои доли в бизнесе после избрания президентом.

Как выяснили журналисты, за время руководства ГУД Борзов успел бесплатно получить от государства квартиру на Печерске для своей семьи площадью 190 кв.м. При этом в квартиру вписали не только главу ГУД с женой, но и еще четырех родственников, что позволило увеличить площадь полученного жилья.

Сам Борзов объяснил получение новой квартиры необходимостью перевезти в Киев своих родителей, а ее площадь в 190 метров тем, что других объектов не было.

При этом через месяц после получения квартиры, жена Борзова также зарегистрировала в собственность BMW 2016 выпуска. Рыночная стоимость такой машины - $40-65 тыс.
Источник: https://biz.censor.net/n3203087
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Поедем в Винницу смеяться%!
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19.06.2020 14:08 Відповісти
Циркова вистава в Україні триває !! Далі буде!!)))
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Как раз хотел сказать... "Винница хоть "обхохочется", если жить нормально нельзя...".
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19.06.2020 14:39 Відповісти
пошла вторая волна
теперь КВН-щики не из высшей а из премьер-лиги
скоро до "рассмеши гомика" дойдем
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19.06.2020 13:58 Відповісти
100%!
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19.06.2020 14:03 Відповісти
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5627
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Когда уже Лысого куда-то назначат?У него хоть морда прикольная...
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19.06.2020 13:58 Відповісти
Лисий після Шмигаля прем'єром буде.
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19.06.2020 14:00 Відповісти
Шмыгаль был-топ менеджером у Ахметова. Так что лысый может быть только вице-премьером
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19.06.2020 14:02 Відповісти
Зеленський коміком починав,а став преЗЕдентом.У нашій країні,завдяки мудрому наріду,все стало можливим.
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19.06.2020 14:07 Відповісти
право на выбор. Кто не ошибался. Главное, чтобы те кто ошибися это поняли. А на конченным зебилам поможет только дурдом
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Дурдом не лікує,а лише ізолює! А при означеній паталогіі медиціна безсила !!))
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19.06.2020 14:26 Відповісти
То так,73% Зебидломаси це занадто !!))
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1582
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19.06.2020 14:07 Відповісти
По-моему,Лысый умнее всех их вместе взятых-потому и живет себе в удовольствие,а не рвется к корыту,прикрываясь ************** и проникновенными видосиками.
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20.06.2020 09:36 Відповісти
Есть резерв! Этим не надо в Трускавец, по моему у них интеллекта больше, экономия.
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 6639
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19.06.2020 14:03 Відповісти
Це порохоботи.)
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19.06.2020 14:08 Відповісти
Вика-классная.
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19.06.2020 14:23 Відповісти
лысого дэбила можно тоже куда нибудь пристроить Чем он хуже зэбила?
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19.06.2020 14:42 Відповісти
актеры хорошие , кукловод де.. мо
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19.06.2020 15:35 Відповісти
Як неочікувано!😁
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19.06.2020 13:58 Відповісти
Бедная- бедная Винница . А при Гросе все так у нее было хорошо. Не надо было за КВНшика голосовать
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Так им и надо! Посмеёмся на винницкими зебилами.
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19.06.2020 14:14 Відповісти
такое ощущение, что я попал в сон клоунов.. весь мир, это гребаный цирк..
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 9445
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19.06.2020 14:01 Відповісти
С такой харей! ))) Их подбирают, чем дебильней морда, тем лучше! На этих КВНщиках Господь Бог явно с кем то играл в "рассмеши клоуна".
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19.06.2020 14:01 Відповісти
акули,винницкий перец!
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19.06.2020 14:11 Відповісти
новиє ліца...з квн
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Я думав дно пробито але знизу ще постукали..Зелене лайно в агонії і деградує далі..
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Зеленский назначил бывшего КВНщика и главу ДУСи Борзова на пост главы Винницкой ОГА - Цензор.НЕТ 5027
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19.06.2020 14:02 Відповісти
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 1297
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19.06.2020 14:09 Відповісти
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19.06.2020 14:15 Відповісти
Оне принимают непрервыно.
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Кто на выборы 2019 ходил, тот в цирке не смеется.
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19.06.2020 14:02 Відповісти
Последствия "кадровой политики" торчка и его шапито из 95 квартала мы будем еще долго разгребать...
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19.06.2020 14:04 Відповісти
в начале своей каденции зелепуки хотел убедить всех и вся,что он не лох...он не лох,он клоун унд лох.
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19.06.2020 14:06 Відповісти
Кто-то приходит из "Что? Где? Когда?"
Кто-то - из "КВН".
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Предыдущий не справился. На Порошенко ничего не накопал. Даже не накопал что Порошенко дорогу на красный свет переходил!
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19.06.2020 14:07 Відповісти
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 5878
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19.06.2020 14:07 Відповісти
- жалкие людишки! (топает ножкой)
- все вам не так
- вот я вчера на ЕС бочку катил (гы гы) а вы не оценили
миниатюра "Наполеон и торт"
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19.06.2020 14:08 Відповісти
ЗЕбилы однако
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19.06.2020 14:09 Відповісти
Кадровый голод у клоуна, страну разворовывает лига смеха
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19.06.2020 14:09 Відповісти
"а вы, друзья, как не садитесь, всев музыканты не годитесь" російський байкар крылов.
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19.06.2020 14:09 Відповісти
коли цей зелений триндець вже закінчеться.....
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19.06.2020 14:10 Відповісти
Зе країну КВН розбудовує)
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19.06.2020 14:11 Відповісти
блин, читаю комменты, смеюсь и плачу
и понимаю - это пиз..ц полный
одно радует, когда купол этого цирка ****..ся то под собой он накроет все быдлошоу, всех этих сраных "стендаперов"... земля очистится, вздрогнет и начнет крутиться дальше
под управлением Пороха
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19.06.2020 14:17 Відповісти
какаяразніца??? )))
Відчуваю, наїржемось ми за бубочкіну каденцію, до кривавих шмарклів.
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19.06.2020 14:19 Відповісти
Когда на выборах говорили,что Зеленский примитив и государственные должности у него будут занимать КВНщики, никто не верил, верили в чудо. Пани и панове - чудес не бывает!
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19.06.2020 14:20 Відповісти
Они и в мэмэмэ верили. Три раза... Дебилы в клиническом смысле, ****!
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Проверенный , наш товарищ .
Вот скажите , что за херня ?
Кого не выбирай , а за роялем всё то же , и мелодия та же , и слова те же .
Прям так и слышу - Украина понад усэ , тарифы повысятся , электричество должно подорожать , хавка , водка и сиги обязательно , щоб була самостийность от ворога ( кстати , а какая связь ???) , а пока нужно потерпеть , а то нападут и всё заберут .
Про европейские зарплаты и свободы , конечно , ни слова .
Не патриотично потому что ...
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19.06.2020 14:22 Відповісти
Везе ж вінничанам. Кожен день будуть дивитись КВН.
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19.06.2020 14:24 Відповісти
в Винницу ?ну это кровная обида соевых
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Лісий вчи мови-МІД чекає..Олека Кравець - НБУ чекає..Зеля - Ростов чекає
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19.06.2020 14:24 Відповісти
Звучит музыка - Мы начинаем КВН..
....
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19.06.2020 14:25 Відповісти
Гыыыы
КВНщик с 2014 в ДУСе работал.
**********, ржоте?))))))))
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19.06.2020 14:25 Відповісти
Быдло, одно дело бумажки перекладывать, другое - областью руководить. Не доходит до твоих гнилых мозгов?))))))
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19.06.2020 14:40 Відповісти
Малоросс, сейчас все консервы вскрываются и назначаются на руководящие должности, где они могут принимать решения.
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19.06.2020 14:44 Відповісти
Неее , ну так он же не КУМ Моники Членограй и даже не кум Осла Оманского , так что все в порядке не какого кумовства . Не ЛОХ сам так сказал .
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19.06.2020 14:29 Відповісти
Временно возложить исполнение обязанностей руководителя Государственного управления делами на Лысого Источник: https://censor.net.ua/n3203082
Таки дождался лысый.
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19.06.2020 14:29 Відповісти
ты так больше не делай пожалуйста
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19.06.2020 14:42 Відповісти
Терпеть клоунов не могу, а политических клоунов, так и вовсе не переношу. Следующие выборы наверно станут апогеем безумия.
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19.06.2020 14:36 Відповісти
як не жид, то кацап..така вона "українська" влада нині.
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19.06.2020 14:39 Відповісти
Результати виборів

Винницкая обл.

62.97% - Зеленський
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19.06.2020 14:45 Відповісти
"Зробили себе самі".
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19.06.2020 15:08 Відповісти
полку зеленых дураков прибыло...))
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19.06.2020 15:00 Відповісти
Де вчать на клоунів? Хочу бути державним службовцем.
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19.06.2020 15:06 Відповісти
в ОП скажуть навіть ЗНО не потрібне
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19.06.2020 20:21 Відповісти
Судя по назначениям Зеленского, украинские фамилии в Украине кончились. Напрочь.
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19.06.2020 15:07 Відповісти
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 2297
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19.06.2020 15:56 Відповісти
Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА - Цензор.НЕТ 8032
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Ну щож---майже всі із 95 кварталу при владі, майже всі євреї України при посадах ( і це в державі де євреїв 0.2%) , тепер пішли запасні з тих ,хто сидів в перших рядах На "лізі сміха, чи 95 кварталу). Головне показати білети на присутність в трьох виставах. Ну іще можливо " хтось завалявся" з еврейським прізвищем. При Зе україням обнімати державні посади не можна.
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19.06.2020 16:37 Відповісти
А вот если бы Зеля был проктологом, кого бы он назначал на такие должности?
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19.06.2020 17:24 Відповісти
Павел! А ВЫ за кого голосовали Во втором туре выборов??? За Голобородько??????
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Пардоньте, но Лысого зовут не Игорь а Жека
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19.06.2020 19:20 Відповісти
А в цирку віслюки та гімнасти з клоунами ще не працевлаштовані
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19.06.2020 20:20 Відповісти
 
 