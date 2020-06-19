Зеленський призначив ексучасника КВК і главу ДУСі Борзова на пост голови Вінницької ОДА

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голову Вінницької обласної державної адміністрації Владислава Скальського і призначив на цю посаду голову Державного управління справами Сергія Борзова, попередньо звільнивши його із займаної посади. Також Зеленський присвоїв Борзову другий ранг державного службовця.

"Звільнити Борзова Сергія Сергійовича з посади Керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу президента №236/2020 від 18 червня, оприлюдненому на сайті глави держави в п'ятницю, 19 липня, передає Цензор.НЕТ.

Указом №238/2020 від 18 червня Зеленський звільнив "Скальського Владислава Володимировича з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Потім президент призначив Борзова головою ОДА, про що йдеться в указі №239/2020 від 18 червня.

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Крім цього Зеленський призначив Ігоря Лисого тимчасово виконуючим обов'язки глави ДУСі.

"Тимчасово покласти виконання обов'язків керівника Державного управління справами на Лисого Ігоря Васильовича - заступника керівника Державного управління справами", - йдеться в тексті указу №237/2020 від 18 червня.

Указом №235 / 2020 Зеленський присвоїв Сергію Борзову другий ранг державного службовця.

Борзов із 2014 року працює в керівництві Держуправління справами. З літа 2019 року очолює відомство.

Раніше балотувався до Вінницької облради за списками партії "Фронт змін".

До початку політичної кар'єри Борзов був директором команди КВК "Вінницькі перці". У 2011–2012 роках – директор команди КВК "Збірна України".

Дружина Борзова – дочка керівника "Ліги Сміху" Наума Барула. 21 липня 2019 року Ірина Борзова була обрана депутатом Верховної Ради по вінницькому округу №14.