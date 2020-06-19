На вихідних у столиці можливі перебої з водопостачанням у зв'язку з ремонтом насосної станції, - КМДА
"Київводоканал" повідомляє, що з 22:00 19 червня по 20:00 21 червня в житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка і Пуща-Водиця можливі тимчасові перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу КМДА.
"Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні", - йдеться в повідомленні.
Дізнатися, чи потрапить конкретний будинок до зони пониження тиску, можна за посиланням.
Як пояснюють у "Київводоканалі", відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій. На жаль, зробити це без пониження тиску у водопровідній мережі неможливо.
Через пониження тиску варто очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але підприємство радить мати хоча б мінімальний запас води для господарських потреб.
Як засвідчує досвід проведення подібних робіт "Київводоканалом", їхнє виконання в нічний час та у вихідні дні є найбільш оптимальним, оскільки в ці періоди зменшується споживання води. Більше того, частина мешканців виїжджає з міста і взагалі не користується водою.
У підприємстві наголошують, що ці роботи планувалося провести ще у квітні-травні, але через запровадження карантинних обмежень вони були перенесені. З огляду на те, що в подальшому температура повітря зростатиме, було визначено саме період 19-21 червня.
"Київводоканал" також забезпечить мешканців масивів питною водою. Для цього буде задіяно 9 автоцистерн.
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