На вихідних у столиці можливі перебої з водопостачанням у зв'язку з ремонтом насосної станції, - КМДА

"Київводоканал" повідомляє, що з 22:00 19 червня по 20:00 21 червня в житлових масивах Новобіличі, Микільська Борщагівка, Нивки і Галагани, Виноградар, Святошин, Академмістечко та Біличі, а також селищах Горенка і Пуща-Водиця можливі тимчасові перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на пресслужбу КМДА.

"Передусім вода може зникнути на верхніх поверхах будинків, тож мешканцям варто завчасно зробити запас, якого вистачить на 2 дні", - йдеться в повідомленні.

Дізнатися, чи потрапить конкретний будинок до зони пониження тиску, можна за посиланням.

Як пояснюють у "Київводоканалі", відключення необхідне для заміни двох великих засувок на водопровідній насосній станції "Виноградар-3", оскільки стара запірна арматура вже критично зношена, що може призвести до аварійних ситуацій. На жаль, зробити це без пониження тиску у водопровідній мережі неможливо.

Через пониження тиску варто очікувати відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхівок. Але підприємство радить мати хоча б мінімальний запас води для господарських потреб.

Як засвідчує досвід проведення подібних робіт "Київводоканалом", їхнє виконання в нічний час та у вихідні дні є найбільш оптимальним, оскільки в ці періоди зменшується споживання води. Більше того, частина мешканців виїжджає з міста і взагалі не користується водою.

У підприємстві наголошують, що ці роботи планувалося провести ще у квітні-травні, але через запровадження карантинних обмежень вони були перенесені. З огляду на те, що в подальшому температура повітря зростатиме, було визначено саме період 19-21 червня.

"Київводоканал" також забезпечить мешканців масивів питною водою. Для цього буде задіяно 9 автоцистерн.

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