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ДТП (4442) Зайцева (94) компенсації (666)

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації

Олена Зайцева, яка відбуває 10-річний термін позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові, 18 жовтня 2017 року почала виплату компенсації постраждалим із 31 грн 67 копійок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва.

"Зайцева на сьогодні виплатила двом потерпілим компенсацію по 31,67 грн кожному. Є підтвердження, що вони отримали кошти, які виплачуються у межах виконавчого провадження", - зазначила Матвєєва.

За її словами, при цьому за рішенням суду Зайцева має сплатити усім потерпілим близько 3 млн грн.

"Щодо другого засудженого за ту ж ДТП - Геннадія Дронова, який відбуває строк на Полтавщині та має сплатити таку ж компенсацію, то зараз відомостей про надходження виплат від нього немає", - додала адвокатка.

Як повідомлялося, раніше видання APnews розмістило фото, як Зайцева, яка відбуває вирок у Покровському виправному центрі № 79 в Дніпропетровській області, засмагає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Засмагає на сонці: як відбуває своє покарання винуватиця смертельної ДТП в Харкові Зайцева. ФОТО

Як ідеться в повідомленні, начальниця Покровського виправного центру № 79 Інна Мицюк підтвердила, що фотографії справжні, проте пояснила, що жінки в секторі, де перебуває Зайцева, можуть працювати, але це не обов'язково. Зайцева спочатку теж працювала, але зараз у роботі відбулася перерва для всіх, не з вини засуджених жінок.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

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Топ коментарі
+26
Кто хуже,просто издевательство...Да,дядюшка Линч все ближе,и ближе...
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19.06.2020 14:35
+24
Назагорала?
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19.06.2020 14:31
+21
Это какая-то насмешка? 31 грн 67 коп ?
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19.06.2020 14:32
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Откуда у нее деньги
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19.06.2020 14:27 Відповісти
Назагорала?
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19.06.2020 14:31 Відповісти
То так , звідки такі скажені гроші
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19.06.2020 14:33 Відповісти
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации - Цензор.НЕТ 8048
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19.06.2020 14:28 Відповісти
А де ж Голобородько?
Чому він до цього часу не ввірвався в СІЗО до Зайцевої з двома автоматами, і не примусив її перестати стібатись над постраждалими?
Куди він дівся?
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19.06.2020 14:31 Відповісти
Этого нет в сценарии.
Не занимайся самодеятельностью.
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19.06.2020 14:33 Відповісти
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева выплатила двум пострадавшим по 31,67 грн компенсации - Цензор.НЕТ 2680
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19.06.2020 14:32 Відповісти
зашибісь в нас закони. через 10 років сплатить 3800,40 грн
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19.06.2020 20:13 Відповісти
Это какая-то насмешка? 31 грн 67 коп ?
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19.06.2020 14:32 Відповісти
Кто хуже,просто издевательство...Да,дядюшка Линч все ближе,и ближе...
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19.06.2020 14:35 Відповісти
эта таже насмешка и издевательство, когда пенсионеру прибавка пенсии 28 копеек, такое у нас недогосударство
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19.06.2020 14:48 Відповісти
хто посмів прибавити пнсу 28 коп. Це ж нанесення збитку бюджету країни. порушити крим провадження проти уряду
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19.06.2020 20:15 Відповісти
на типа выпей стопку водки...за упокой
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19.06.2020 16:53 Відповісти
3ляма то, на пошиве телогреек, 3 лимона будут внуки выплачивать, если они сами будут.
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19.06.2020 14:33 Відповісти
Ого, а её папаша миллионер не разорился от такой значительной компенсации.
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19.06.2020 14:34 Відповісти
Я бы на месте кого-то из родственников погибших, дождался когда она выйдет и попросту ее прирезал!!
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19.06.2020 14:35 Відповісти
Надо было до её кончать.
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19.06.2020 14:39 Відповісти
У вас совета кто то спрашивал?
После такого сценария сразу же посадят перевозбужденного родственника на 15 лет с конфискацией и теперь уже он будет выплачивать компенсацию папашке этой наркоманки.
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19.06.2020 16:05 Відповісти
за вполне вменяемые деньги нанять профессионала на выполнение такой работы , и дело сделано и хрен кто что докажет
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19.06.2020 16:24 Відповісти
А где вы совет увидели? Человек сказал как бы он поступил, если бы....
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19.06.2020 22:00 Відповісти
вот будете на их месте, тогда и пишите.......
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20.06.2020 02:54 Відповісти
Это примерно она платит по 1 гривне в месяц.
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19.06.2020 14:37 Відповісти
А когда же ей бедняге и что выплачивать, если у нее там одна "работа" - загорать. Стала на путь исправления.
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19.06.2020 14:37 Відповісти
Поправлю. Легла на путь исправления.
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19.06.2020 14:42 Відповісти
ого !! (((((((((((
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19.06.2020 14:43 Відповісти
Для владельца крупной компании 3 ляма это ерунда, так что это сознательное издевательство.
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19.06.2020 14:43 Відповісти
Сколько????
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19.06.2020 14:44 Відповісти
А що Дронов, теж засмагає у шезлонгу з айфоном і їздить в місто за покупками?
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19.06.2020 14:45 Відповісти
А Дронов в колонии строго режима. Там не позагораешь.
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19.06.2020 17:02 Відповісти
Отдала всё, что заработала. Труженица.
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації - Цензор.НЕТ 6476
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19.06.2020 14:49 Відповісти
Ну не выплатит значит за каждый лям накинуть по 10 лет к сроку , и того получится 40.. И хай сидить.
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19.06.2020 14:51 Відповісти
₴3 млн по ₴32 в місяць - дівчинка збирається прожити майже 7894 роки, і весь час працювати. Це на замітку щодо підвищення пенсійного віку.
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19.06.2020 14:55 Відповісти
и это справедливое наказание???? и это справедливая "компенсация" ??? аху....!!!!
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19.06.2020 14:57 Відповісти
Когда родня прокурори.
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19.06.2020 15:01 Відповісти
Падлы.
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Да тебе долгих лет жизни с такими суммами выплат, благодетельница
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19.06.2020 15:12 Відповісти
Нужно добавить в УК новое понятие исчисления срока:
"Пока лично не заработает на компенсацию".
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19.06.2020 15:33 Відповісти
От чесно: шкода мені в цій ситуації Дронова. Мужик сів на 10 років і потрапив на 3 млн компенсації тупо за те, що відпустив педаль гальма на пів-секунди раніше, ніж потрібно було. Просто рушив між "жовтим і зеленим". Фактично, так роблять більшість водіїв в Україні.
А Зайцева, під дією прекурсорів, сильно перевищивши швидкість та проїхавши на червоний, отримала те ж саме.
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19.06.2020 15:34 Відповісти
Думаю, це йому за те що не захотів брати все на себе. "Ну як не хочеш по доброму, то на тобі ****, щоб іншим неповадно було"
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19.06.2020 15:49 Відповісти
а че дронову мешало нажать на педаль на секунду позже , ничего не мешало , значит виноват
и пускай отвечает по полной , понимаю его выпустят максимум через 3ку , а надобно лет на 15-20
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19.06.2020 20:57 Відповісти
с х_ра лі він винен? Автівка Зайцевої позбивала людей.
Винувата вона та 3 сотні турецьких робітників що збирали її калимагу
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19.06.2020 22:34 Відповісти
Вы батеньнка, тоже светофоры не замечаете, как и Дронов? И жал он вовсе не на педаль тормоза, т.к. набрать 40-45 км за 3 сек с места педалью тормоза вряд ли получится. Тупо жал в пол, да еще не видя светофора. Правильно им обоим дали - по максимуму. Тем более, что Дронов не признал своих очевидных ошибок.
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19.06.2020 22:18 Відповісти
світлофор він бачив
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19.06.2020 22:35 Відповісти
Видел, но игнорировал, что усугубляет.
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20.06.2020 21:45 Відповісти
нічого він не ігнорував - на перехресті він був на зелене світло
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21.06.2020 09:56 Відповісти
в юриспруденції є таке поняття як ступінь вини особи. Так ось ступінь вини у Дронова була дещо нижчою, ніж у Зайцевої. Отже, його мали покарати, але меншою санкцією
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Если бы Дронов не нарушил, то по факту Зайцева просто пролетела бы перекресток и в тот момент никого не убила, хотя могла убить на следующем перекрестке, потому пан написал, что правильно им дали обоим по максимуму.
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20.06.2020 21:47 Відповісти
Что то явно в Системе не то. Надо менять законодательство!
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19.06.2020 16:16 Відповісти
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації - Цензор.НЕТ 5575
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19.06.2020 16:31 Відповісти
чотирі ре та два бу..
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19.06.2020 18:07 Відповісти
От якби вирок був :10 років увязнення з моменту сплати 3млн. грн то сума була б сплачена ще в день суду
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19.06.2020 19:50 Відповісти
да. непогана б була норма закону
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19.06.2020 22:32 Відповісти
оце так вона працює. Може її краще на обїздну дорогу пристроїти?
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19.06.2020 20:11 Відповісти
и кто говорил че она сидит - неверю
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19.06.2020 20:51 Відповісти
У родичів загиблих, є час обдумати і підготувати ідеальне вбивство
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19.06.2020 21:55 Відповісти
там усі гроші йдуть Малюське за віп-камеру
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19.06.2020 22:31 Відповісти
Как после такого массового преднамеренного убийства можно оставлять в живых это чудовище? Она уже должна несколько лет как гнить в земле... Родственники, друзья убитых спокойно живут дальше? А эта падаль выйдет на волю и будет давить следующих? А может мы сами виноваты. и заслуживаем , чтобы нас размазывали по асфальту?
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19.06.2020 22:41 Відповісти
так она ж сидит 10 лет......деньги платят чтоб не сидеть
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20.06.2020 02:49 Відповісти
Такими кейсами наши маланские власти подсказывают людям:
валите виновника на месте и на душе будет светло.
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20.06.2020 04:36 Відповісти
 
 