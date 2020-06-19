Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева виплатила двом постраждалим по 31,67 грн компенсації

Олена Зайцева, яка відбуває 10-річний термін позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові, 18 жовтня 2017 року почала виплату компенсації постраждалим із 31 грн 67 копійок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспонденту "Укрінформу" повідомила адвокатка потерпілих Лариса Матвєєва.

"Зайцева на сьогодні виплатила двом потерпілим компенсацію по 31,67 грн кожному. Є підтвердження, що вони отримали кошти, які виплачуються у межах виконавчого провадження", - зазначила Матвєєва.

За її словами, при цьому за рішенням суду Зайцева має сплатити усім потерпілим близько 3 млн грн.

"Щодо другого засудженого за ту ж ДТП - Геннадія Дронова, який відбуває строк на Полтавщині та має сплатити таку ж компенсацію, то зараз відомостей про надходження виплат від нього немає", - додала адвокатка.

Як повідомлялося, раніше видання APnews розмістило фото, як Зайцева, яка відбуває вирок у Покровському виправному центрі № 79 в Дніпропетровській області, засмагає.

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Як ідеться в повідомленні, начальниця Покровського виправного центру № 79 Інна Мицюк підтвердила, що фотографії справжні, проте пояснила, що жінки в секторі, де перебуває Зайцева, можуть працювати, але це не обов'язково. Зайцева спочатку теж працювала, але зараз у роботі відбулася перерва для всіх, не з вини засуджених жінок.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.