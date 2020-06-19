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Новини Коронавірус і карантин
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Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський

Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський

За останні кілька днів Національна поліція України втричі збільшила кількість адмінпротоколів за порушення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленському повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.

У зв’язку з новими антирекордами захворюваності на COVID-19 існує потреба чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину.

"Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину", – сказав Зеленський.

Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли. Додатково він зазначив, що міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+12
недоразумение
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19.06.2020 14:35
+10
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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19.06.2020 14:38
+8
не знає, але читати - навчився))
Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
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19.06.2020 14:40
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недоразумение
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19.06.2020 14:35 Відповісти
Проте бачиш які розумні слова знає !!)))
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19.06.2020 14:37 Відповісти
не знає, але читати - навчився))
Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
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19.06.2020 14:40 Відповісти
Читати, це теж не аби яке досягнення !!!)))
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19.06.2020 14:43 Відповісти
Зеля, у меня огород возле дома, а у других за городом. Люди, что смогли , посадили, когда транспорт пустили, а теперь трясутся, что транспорт отменят , и все посаженное пропадет, и на зиму ничего не заготовят. Успокой людей, пообещай им , что лично дашь им деньги на заготовку овощей на зиму. Люди боятся с голоду сдохнуть с твоим покращенням.
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19.06.2020 15:19 Відповісти
А де заготовляти , на ринках ,які невідомо чи будут працювати !!))
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19.06.2020 15:33 Відповісти
Чётко коммуницировать, ещё можно чётко визуализировать)
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19.06.2020 14:40 Відповісти
- Осторожность - мать мудрости, - сказал Швейк, Нынче время такое, приходится быть осторожным
- Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос, Швейк. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты(с)
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19.06.2020 14:45 Відповісти
Да-да! Главное чтоб ночные клубы работали - основа экономики!
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19.06.2020 14:58 Відповісти
Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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19.06.2020 14:38 Відповісти
Серьезно? Но ты ж в числе первых закричишь, что бубочка пиарится на болезни жены!
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19.06.2020 16:23 Відповісти
Зеля, ты классно на карантине наживаешься. Люди бедствуют, а ты их обдираешь. Классно устроился. Ни страну поднимать не надо, ни производство налаживать, ни экономику из комы выводить. А у него одни штрафы на уме. Больше ничему не научен? Позорник. Хуже барыги.
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19.06.2020 15:12 Відповісти
Он и есть барыга. И мародьйор
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19.06.2020 15:22 Відповісти
Весомы и сильны среда и случай,
но главное - таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
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19.06.2020 15:13 Відповісти
Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2842
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19.06.2020 15:18 Відповісти
Чтобы не переходить к жесткому карантину, нужно четко коммуницировать с общественностью, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9459
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19.06.2020 14:36 Відповісти
Тепер ти, Зеленський, офіційний вбивця. MURDERER.
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19.06.2020 14:36 Відповісти
Бубочка, открывай окно, бери в руки мегафон и коммуницируй с прохожими на Банковой.
Коммуникацию можно проводить под звуки рояля.
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19.06.2020 14:38 Відповісти
Володя, иды ты ... иди ты .... иди ты.....
ибо на Путина ой как много должно чудачков сходить.
и да. без вазелина.
я не г., но иди ты на Путина.
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19.06.2020 14:41 Відповісти
комуникакер...
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19.06.2020 14:41 Відповісти
А он чого воно в бункері заховалось, щоб комунікувати! Хоча, є небезпідставна підозра, що воно десь на заморських пляжах так комунікує.
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19.06.2020 14:41 Відповісти
Давні казали , що з льоха відніше !!))
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19.06.2020 14:46 Відповісти
Это все звучит глупо от того, кто не смог уберечь собственную жену от ковида
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19.06.2020 14:44 Відповісти
Вова понял, что после "дембеля" вызовут в суд за не противодействие массовой гибели граждан.. И на нары.. бл.. на нары бл.. на нары...
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19.06.2020 14:47 Відповісти
1 человек на Киев в день - это "массовая гибель"? да?
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19.06.2020 14:51 Відповісти
По осени "ципок" считать будем, а может весной... Зеле еще 3 года заседать, а вакцину ( настоящую) если и обещают то через года два, а может и через три..... В добавок смотря на взлеты статистики по зараженным, активным больным, смертности ( и это без учета контактных лиц) то все идет к итальянскому сценарию. Ведь нужно признать, что до сих пор у нас пандемии не было и в помине.. она только вот начинается с 900 -1000 зараженных в день. А карантинные меры все снимают и снимают, подделывая новые стандарты ( что бы Киев влез хоть тушкой хоть чучелком в "покращення") Контроль вообще забросили напрочь. А нужно просто вводить пусть и адаптированный карантин но минимум на 7 -8 дней ( а не менять его ежедневно) с четким перечнем требований и серьезна наказывать за нарушения. ( вплоть до закрытия ) Кроме этого закрыть межобластное сообщение и границы и линии соприкосновения с оккупированными территориями.
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19.06.2020 15:01 Відповісти
италянского сценария не будет даже если полностью отменить это дурантинное скотство. с чего нужно и начинать. потом приступать к расстрелам ляшков, шмыг и прочей сволочи.
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Клацая каналы, задержался на пару минут на новом выпуске квартала на Г+Г, стало интересно будут ли шутки над зечмом. Чуть не блювонул - даже рашиская пропагадта так не вылизывает очко своему *****/
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19.06.2020 14:47 Відповісти
То отож, не дивись ТБ , це небеспечно для власного здоров"я !!))
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19.06.2020 14:50 Відповісти
Эта зелёная мразь силой затягивает людей в концлагеря, которые называет "инфекционными больницами".
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19.06.2020 14:47 Відповісти
давай, коммуницируй. объясни народу, наконец, какую цель ставил дурантин? загнать всех в стойло? да? мы это поняли.
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19.06.2020 14:49 Відповісти
Є досягнення-Відсоток зубожілого населення збільшівся !!))
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19.06.2020 14:52 Відповісти
Открывай для Стёпы с Ляшко отдельный канал, пусть они там поселяются и трындят с утра до вечера. Каждый вирусоозабоченный может переключиться и слушать то фуфло, которое они колотят. А на другие каналы Стёпа с Ляшко пусть не ходят. Ушатали.
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19.06.2020 14:51 Відповісти
представляю как зебобики смотрят на него и гривой машут:
-да, да надо комуницировать, а то ж если не комуницировать то оно ж вон как получается...
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19.06.2020 14:53 Відповісти
Вчера в Украине было выявлено 758 случаев заболевания и 31 смерть от COVID-19. Сегодня 829 случаев COVID-19 и 23 смерти. Количество заболевших увеличивается. Не надо быть Вангой чтоб предсказать, что в ближайшее время мы преодолеем психологическую планку в 1000 заболевших в сутки. Вернее в 1000 зафиксированных фактов болезни. Все понимают, что заболевших больше. Но массовое тестирование все так же не проводится властью. А больницы уже переполнены. Но на введение карантина повторно власть не решается. Причин три.

Во-первых, повторное введение карантина еще больше ударит по падающего рейтингу Зеленского и #моносброда. Во-вторых, после "Велюра" и кофепиття Зеленского в Ужгороде, людей откровенно раздражают ограничения, которые власть вводит для всех, но позволяет себе их нарушать. А третья причина - это экономика. С одной стороны людям нужны деньги для обеспечения себя всем необходимым, а с другой стороны и бюджет наполнять надо. А в случае возобновления карантина дыра в бюджете увеличится ещё больше, а помощи от государства граждане не получат, как и при прошлом карантине.

В общем, безответственная некомпетентная власть опять загнала себя в тупик из которого будет выкладывать видосики и рассказывать чушь о 500 000 новых рабочих мест, о своём желании заболеть коронавирусом и пугать людей запретами. И это их максимум. К сожалению на эффективные действия они не способны.
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19.06.2020 14:56 Відповісти
Хочу добавить, идет обнищание людей у которых нет возможности с прилежащих сел выехать в город на работу. Приведу пример. Вчера на выезде из Кременчуга полиция оштрафовала водителя по маршруту Кременчуг-Рублевка. Выписала ему два штрафа на 17 и 31 тысяч гривен за то, что взял 4-х человек "стоячих". Вроде все правильно, но... Простые люди давно "съели" свои заначки. Автобусы едут маленькие (маршрутки). В Кременчуге несколько крупных заводов: КРАЗ, колесный, дормаш, вагонный и много помельче. Мало того, отменили самых популярных рейса пригородного поезда, утрешний, когда можно добираться на работу и вечерний, когда можно добраться домой. КАК ВЫЖИТЬ ЭТИМ ЛЮДЯМ!!!! Я сам езжу на электровелосипедом (даже в сильный дождь), и по нервах бьет мысль, а как быть зимой. Вся авансируемая помощь людям - большая ЛОЖЬ. Мысли нехорошие о Зеленском и его большинстве. Даже борьба с вирусом для них обогащение. Заставить бы Зеленского и его клику добираться на работу и домой общественным транспортом, может тогда продумывали все в борьбе с кароновирусом!
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19.06.2020 15:25 Відповісти
в Киеве маршрутки забиты, и никто никого не штрафует, все ОК.
Во время карантина ходил пешком по 11 км.
С ужасом думаю, если это вернется опять....
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19.06.2020 23:51 Відповісти
К сожалению,921 случай
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19.06.2020 16:08 Відповісти
коммуницирование:
ПОСЫЛ НАРОДА ЗЕБЛЕ!: ПШООЛЛ ВООНН, КРИВЛЯКА!!!!
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19.06.2020 15:24 Відповісти
Моя семья ******а карантинные меры. (с) Зеленский
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19.06.2020 15:30 Відповісти
Ага запили очередной видосик ты от прямого общения с народом само изолировался страх народа так пугает так какой вы президент говорящая голова не виденья
не решения, не понятия управления Ермак и Зе банда рулит а Вы тихонько сидите на табуреточке изредка подавая голос
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19.06.2020 15:31 Відповісти
Комуникация когда есть два противопложных мнения. А не твои видосики.
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19.06.2020 15:47 Відповісти
Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3093
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19.06.2020 15:55 Відповісти
 
 