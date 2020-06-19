Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський
За останні кілька днів Національна поліція України втричі збільшила кількість адмінпротоколів за порушення карантину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленському повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.
У зв’язку з новими антирекордами захворюваності на COVID-19 існує потреба чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину.
"Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину", – сказав Зеленський.
Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли. Додатково він зазначив, що міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
- Не думайте, что перед вами осёл, которого можно провести за нос, Швейк. Меня вы своими штучками не тронете. Я-то прекрасно знаю, что все вы симулянты(с)
Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
но главное - таинственные гены,
и как образованием ни мучай,
от бочек не родятся Диогены.
Коммуникацию можно проводить под звуки рояля.
ибо на Путина ой как много должно чудачков сходить.
и да. без вазелина.
я не г., но иди ты на Путина.
-да, да надо комуницировать, а то ж если не комуницировать то оно ж вон как получается...
Во-первых, повторное введение карантина еще больше ударит по падающего рейтингу Зеленского и #моносброда. Во-вторых, после "Велюра" и кофепиття Зеленского в Ужгороде, людей откровенно раздражают ограничения, которые власть вводит для всех, но позволяет себе их нарушать. А третья причина - это экономика. С одной стороны людям нужны деньги для обеспечения себя всем необходимым, а с другой стороны и бюджет наполнять надо. А в случае возобновления карантина дыра в бюджете увеличится ещё больше, а помощи от государства граждане не получат, как и при прошлом карантине.
В общем, безответственная некомпетентная власть опять загнала себя в тупик из которого будет выкладывать видосики и рассказывать чушь о 500 000 новых рабочих мест, о своём желании заболеть коронавирусом и пугать людей запретами. И это их максимум. К сожалению на эффективные действия они не способны.
Во время карантина ходил пешком по 11 км.
С ужасом думаю, если это вернется опять....
ПОСЫЛ НАРОДА ЗЕБЛЕ!: ПШООЛЛ ВООНН, КРИВЛЯКА!!!!
не решения, не понятия управления Ермак и Зе банда рулит а Вы тихонько сидите на табуреточке изредка подавая голос