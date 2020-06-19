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Київ (19120) падіння (57) Нацполіція (14879)

40-річна жінка із трирічним хлопчиком випали з вікна четвертого поверху на столичному Печерську, - поліція

40-річна жінка із трирічним хлопчиком випали з вікна четвертого поверху на столичному Печерську, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську, опитують рідних, сусідів, свідків та очевидців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи жінка з дитиною випала з вікна на четвертому поверсі. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління полії та бригада швидкої допомоги.

Медики госпіталізували жінку і 3-річного хлопчика, їм надається невідкладна допомога.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці спілкуються із родичами жінки, які перебували в момент трагедії у квартирі та з’ясовують усі обставини цієї події.

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Это ваш дурантин.
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19.06.2020 15:03 Відповісти
не обов"язково. а вдруг пупс виліз і їй прийшлося його ловить, і невдічно.
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19.06.2020 21:24 Відповісти
У всьому винуватий карантин.
Доведення до самогубства, хто за це відповість?
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19.06.2020 15:12 Відповісти
Та ладно, тут вон некоторые во все горло визжат "верните карантин"😁
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19.06.2020 16:27 Відповісти
По просьбе народа, им вернут карантин, но только им.
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19.06.2020 22:50 Відповісти
Варианты коментов для Цензор Нет:
1. Это все карантин
2. Это все бухло
3. Это все Зеленский
4. Это все Порошенко
5. Других комментариев нет
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19.06.2020 18:48 Відповісти
обсуждать то, чего ты не знаешь, признак хамства и слабоумия.Тем более людскую трагедию.
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19.06.2020 20:39 Відповісти
 
 