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Держприкордонслужба (5681) Донбас (22348)

Окупанти не пропускають людей в ОРДЛО, посилаючись на карантинні заходи, - ДПСУ

Окупанти не пропускають людей в ОРДЛО, посилаючись на карантинні заходи, - ДПСУ

Представники непідконтрольної української влади частини Донбасу відмовляються здійснювати пропуск громадян, посилаючись на карантинні заходи.

Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, інформує Цензор.НЕТ.

Лисюк також додав, що в "Станиці Луганській" визначено два дні - це середа і субота, для пропуску громадян. У ці дні здійснюється пропуск громадян за узгодженими списками.

"Якщо в цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою - на похорон, на лікування, відвідати рідних, пропуск не здійснюється", - зазначив він, коментуючи ситуацію в КПВВ.

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Представник українського прикордонного відомства зазначив, що від 10 червня, за рішенням командувача ООС, було відкрито два КПВВ - це "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар'їнка" в Донецькій області. За цей період з КПВВ "Мар'їнка" суміжна сторона пропустила 26 осіб (з початку карантину). А з КПВВ "Станиця Луганська" - 644 особи.

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Ну хоть какая то польза от этих недоумков и предателей.
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19.06.2020 15:02 Відповісти
Нужно закрыть все КПВВ с ОРДЛО лет на 20. Это спасёт Украину.
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19.06.2020 15:06 Відповісти
Велика подяка "ополченцям", вони роблять роботу, яку повинна робити українська влада (справжня українська, а не зелених клоунів)
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19.06.2020 15:10 Відповісти
А обменный фонд так и лезет в руки росийским боевикам. Сами лезут потом сами будут визжать чтобы Украина их выкупала
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19.06.2020 15:23 Відповісти
 
 