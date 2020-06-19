Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України

Посли країн G7 взяли до відома проєкт постанови Верховної Ради 3690 про доповідь глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубінський (СН) пропонує встановити за доцільне створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свою заяву посли країн "Великої сімки" виклали у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 приймають до відома проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежного центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності. НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, вирішити важку банківську кризу і відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством і корупцією", - йдеться в заяві.

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У заяві наголошується, що підрив незалежності Нацбанку вплине на українців, "зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в побудові безпечної, успішної та демократичної країни".

Зазначимо, що 17 червня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про доповідь глави Нацбанку. Вона була оприлюднена на сайті комітету 18 червня, її автором зазначено народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Дубінського. У постанові зазначається, що Національний банк України "як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року не виконав повною мірою своєї основної конституційної функції - забезпечення стабільності грошової одиниці України". Крім того, там пропонується створення парламентської тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.