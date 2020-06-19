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G-7 G7 (992) ВР (14814) НБУ (10162) Дубінський Олександр (491)

Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України

Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України

Посли країн G7 взяли до відома проєкт постанови Верховної Ради 3690 про доповідь глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубінський (СН) пропонує встановити за доцільне створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Свою заяву посли країн "Великої сімки" виклали у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 приймають до відома проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежного центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності. НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, вирішити важку банківську кризу і відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством і корупцією", - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Комітеті фінансової і митної політики з'явився проєкт постанови про незадовільну роботу НБУ, - "слуга народу" Чернєв

У заяві наголошується, що підрив незалежності Нацбанку вплине на українців, "зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в побудові безпечної, успішної та демократичної країни".

Зазначимо, що 17 червня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про доповідь глави Нацбанку. Вона була оприлюднена на сайті комітету 18 червня, її автором зазначено народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Дубінського. У постанові зазначається, що Національний банк України "як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року не виконав повною мірою своєї основної конституційної функції - забезпечення стабільності грошової одиниці України". Крім того, там пропонується створення парламентської тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України 01

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Топ коментарі
+25
Александр Дубинский. Ну а как же без него. Зебилы, из-за вашего Дубинского Украина может потерять международную поддержку
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19.06.2020 14:53
+18
Зелені уже і Національний банк вирішили розікрасти
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19.06.2020 14:55
+17
они дураки думали что НБУ это как обычный банк с кассой и уже мечтали получить в ней наличкой кредит МВФ
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19.06.2020 15:01
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Александр Дубинский. Ну а как же без него. Зебилы, из-за вашего Дубинского Украина может потерять международную поддержку
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19.06.2020 14:53 Відповісти
Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством.
Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:55 Відповісти
точнее, зеленский отдал распоряжение дубинскому начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
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19.06.2020 14:56 Відповісти
$2,1лярди також мають властивість швидко закінчуватись. І довше, ніж до осені - їх неможливо розтягнути...
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19.06.2020 16:36 Відповісти
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
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19.06.2020 17:55 Відповісти
Все еще хуже...
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому

эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
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19.06.2020 21:58 Відповісти
та він чхав на Україну, у нього родіна Румунія/Ізраїль.
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19.06.2020 14:57 Відповісти
поддержку? скоро воще санкции будут вводить против Украины...
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19.06.2020 15:00 Відповісти
Скоро Бубасику такими темпами совсем уши пооткручивают .
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19.06.2020 14:54 Відповісти
Можно подумать, нашей зраде это будет помехой.
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19.06.2020 14:54 Відповісти
Та тут, що завгодно, тепер можливо, якщо не знесуть їх
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19.06.2020 15:02 Відповісти
ну хоть кто то пока держит это зеленое шапито в рамках приличия
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19.06.2020 14:55 Відповісти
Послы стран G7 предостерегли Раду от вмешательства в деятельность Нацбанка: Это поставит под угрозу международную поддержку Украины - Цензор.НЕТ 5169
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19.06.2020 14:55 Відповісти
Зелені уже і Національний банк вирішили розікрасти
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19.06.2020 14:55 Відповісти
они дураки думали что НБУ это как обычный банк с кассой и уже мечтали получить в ней наличкой кредит МВФ
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19.06.2020 15:01 Відповісти
Коли Ігорьвалерієвичу відмовили в поверненні "привату", то він розраховував на компенсацію у вигляді НБУ
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19.06.2020 15:09 Відповісти
Україна і Коломойський, а між ними неурівноважена бикувата істота з букетом фобій і неврозів. Мені залишилось тільки подякувати гнусявим голоском нарід України - Дуже дякую!
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19.06.2020 15:18 Відповісти
Це із-за того, що Смолій не захотів монетизувати кридит. Тому Потерпівший обідився - він думав що кредит - це тупо заходиш і слюнявиш бакси. Тупе створіння.
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19.06.2020 15:15 Відповісти
Беня приехал "работать". Вот он и работает. Все логично.
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19.06.2020 14:55 Відповісти
Блин...
Шаг влево, шаг вправо - лишение поддержки.
Благодетели вы наши!
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19.06.2020 14:55 Відповісти
Таки уже растет количество желающих замуровать ноги шагающих в тазики с бетоном.
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19.06.2020 15:00 Відповісти
Главное, чтобы желания совпадали с возможностями.
А так, это - бла-бла-бла.
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Так и янык думал,а потом перед камерой ручки ломал
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19.06.2020 16:16 Відповісти
зепил, не скиглы!
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19.06.2020 15:06 Відповісти
Ты меня с порохоботами спутало.
"Скилять" они 24/7.
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19.06.2020 15:10 Відповісти
клоун и так бежит в таежный союз, распугивая своими хотелками всех европейских и американских друзей Украины, сформированных при Порохе
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19.06.2020 15:15 Відповісти
Я когда читаю твой ник, всегда улыбаюсь.
Спасибо за позитив! Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України - Цензор.НЕТ 4970
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19.06.2020 15:19 Відповісти
Вспомни за позитивные коммунальные тарифы, медицину и образование.
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19.06.2020 15:22 Відповісти
адепт клоуна как есть, без прикрас
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19.06.2020 15:40 Відповісти
Не расстрраивайсся ткк.
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19.06.2020 15:41 Відповісти
Перед словом "как" нужно кому поставить.
Или, совсем, забудь про знаки препинания.
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19.06.2020 15:44 Відповісти
а лизун у клована пишется с большой буквы ?ты наветняка должен знать
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19.06.2020 17:01 Відповісти
тебя, чмошное зебилье, ни с кем не спутаешь разве , что с братанами твоими - мокшами с ольгино
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19.06.2020 15:16 Відповісти
Ясна річ. Вони все купують вудки для вилову риби, а ми їх вудки продаємо і рибу не ловимо, то навіщо допомагати
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19.06.2020 15:08 Відповісти
Главзебил хочет к станку дорваться и сделать всех миллионерами. Ну правда, те миллионы будут, как купоны из 90-х
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19.06.2020 14:57 Відповісти
Дубинеску. он и есть Дубинеску.
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19.06.2020 14:57 Відповісти
Конечные бенефициары наклевываются. Учитывая что дефолт в будущем неизбежен если не случится чудо - дерибан Украины кредиторами будет нешуточным. Банковскую систему уже отдали, земля на подходе.
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19.06.2020 14:59 Відповісти
Go away russian pig!
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19.06.2020 15:02 Відповісти
ко-ко-ко-ко
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19.06.2020 15:17 Відповісти
Лапотник,у тебя vpn отклеился.
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19.06.2020 15:27 Відповісти
Фактически Зеленский и его банда хотят сделать из Украины Венесуэлу, или страну "печальных миллионеров".
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19.06.2020 15:01 Відповісти
Головна мета Кломойського - зміна керівнитва Нац. банку, щоб відкликати позов, чи умисно програти йому у Лондонському суді.
От звідки ноги ростуть
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19.06.2020 15:04 Відповісти
Интересно что случится раньше, Вовка сбежит или Украина развалится? Было бы смешно, если бы не так грустно.
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19.06.2020 15:08 Відповісти
При Смолие "инвесторы"в ОВГЗ заработали до 40% годовых в долларе из за ревальвации и правильного момента вхождения. По слухам у правильных людей был инсайд по курсу.
Следующие эпизоды которые должны быть расследованы - это несколько сезонов четкие колебания курса зима-лето. Ктото хорошо на этом заработал.
Деньги просто так с неба не появляются , за это все заплатила, экономика, бюджет Украины, и население.
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19.06.2020 15:09 Відповісти
по слухам ты соседскую козу машку по вечерам в загоне забавляешь
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19.06.2020 15:19 Відповісти
Ты слишком зациклен на соседской козе.
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19.06.2020 18:10 Відповісти
І до чого тут Смалій
Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України ...
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19.06.2020 15:20 Відповісти
Зебілоїдам що Мінфін,що НБУ - "какая разніца".
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19.06.2020 15:29 Відповісти
Это у запетушенных голова пустая. Деньги как заводились, кто мониторил, кто курс регулирует?
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19.06.2020 18:16 Відповісти
Мінфін і Держказначейство.При чому НБУ до короткострокових запозичень уряду?
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19.06.2020 20:26 Відповісти
При том что средства которые заводятся из зарубежа проходят одобрение НБУ. При том что (по слухам) вкладчикам гарантировали от НБУ курс гривны на момент выхода из ОВГЗ.
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19.06.2020 20:43 Відповісти
Схвалення НБУ для ОВДП носить формальний характер,всі уряди при запозиченнях на нього не дуже зважали.Ну а чутки - вони завжди ходять,така їх природа.
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20.06.2020 15:16 Відповісти
В США инсайдерская информация от чиновника есть серьезное преступление. Я уверен что в подобной ситуации, со слухами и практической ситуацией как коекто так вовремя вложился, в США прошли бы слушания в конгрессе с последствиями. Если Украина хочет быть цивилизованной страной, привлекательной для инвесторов, иметь репутацию работающих законов, судебной системы, нетерпимой к коррупции, то такие дела просто обязаны расследоваться. Может окажется что Смолий и не причем, а может и причем.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Підтримка це 20% річних на українських ОВДП які Смолій допомагає виводити з України.
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19.06.2020 15:13 Відповісти
Нагадую, що "Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, які продаються Урядом ..." а не Національним Банком
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19.06.2020 15:24 Відповісти
На заведених в ОВДП 6,4 млрд. на папуасах за рік заробили 1,4 млрд. дол., МВФ прикрив, інфільтрати в Уряді та НБУ звели ризик до нуля. Тому Квантум-фонд Сороса й процвітає 40 років.
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19.06.2020 15:32 Відповісти
Нацбанк, пожалуй, единственное оставшееся государственное учреждение в Украине, которое возглавляет по настоящему профессиональная и эффективная команда. Естественно, что Зеленский и зе-команда этого терпеть не могут и так дальше продолжаться не будет. Всё должно быть 95-й квартал!
Украинцы, готовьтесь к финансовому пи##ецу.
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19.06.2020 15:14 Відповісти
Ага!
И доллар по сто
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19.06.2020 15:28 Відповісти
"Если вы начнёте расследовать деятельность X - это поставит под угрозу международную поддержку Украины."

Пока в списке X'ов только Петя и НБУ (что особенно доставляет, т.к. Украина не имеет никакого права расследовать деятельность НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, лол).

Кто-то может огласить весь список?
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Больше всех хотят "расследовать" деятельность Нацбанка Коломойский и Путин. Первый - за национализацию Приватбанка и иски по возврату из-за рубежа украденных из Приватбанка миллиардов долларов, второй - за макрофинансовую стабильность в Украине, придание банковской системе цивилизованного вида, рост экономики в 2016 - 2019 годах.
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19.06.2020 15:27 Відповісти
Тридцать тысяч с лишком смотрят он лайн цензор, и, только, десять отозвались с плюсиком. Как так? Что-то не то? Или как.
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19.06.2020 15:33 Відповісти
От порохоботики." Независимый НБУ" ТОЛЬКО у ПАПУАСОВ,у всех остальных он ЗАВИСИМЫЙ и ДОЛЖЕН работать на ЭКОНОМИКУ( обеспечить ДЕШЕВЫЕ кредиты,как в любимой Вами США,под НУЛЬ процентов, где даже ЧАСТНОЕ ФРС подвергается АУДИТУ СЕНАТА,у нас сколько 17%?!Обеспечить КОНТРОЛЬ за обналичкой( Ваш НБУ"не замечает" конвертцентры в сотнях миллионов гривень,хотя "видит" все операции) И одним банкам даёт рефинансирование?,а другие банкротит( с вкладчиками,естественно). Почему? Ответьте на вопрос ПОЧЕМУ у нас выше учётная ставка ВСЕХ в Европе? Как мы будем конкурировать если мы технологически отстали и у нас НЕТ доступа даже к СВОИМ деньгам? Какой "независимый" НБУ? Наши "партнёры"( предостерегающие раду)очень заинтересованы что бы у нас НЕ было дешёвого кредита,а значит и КОНКУРЕНТОВ. Противно от вышеватной сои,нет мыслей одни разводы дерьма.
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19.06.2020 15:41 Відповісти

Сам то понял, чего сказал?
Во-первых, во всех нормальных странах центральные банки НЕ зависят ни от правительства, ни от президента (коли такие есть). Это совершенно особая ветвь власти, формируемая парламентами, причем с большими ограничениями для последних.
Далее, так ты хочешь дешевых кредитов, "как в США"? Резонное желание, согласен.
А как ты думаешь, для чего, кроме всего прочего, зелёная власть срочно воспылала желанием подмять под свою непрофессиональную руку и НБУ? Правильно, для решения задачи наполнения бюджета, то есть, ликвидации бюджетного дефицита. А какое самое простое, лежащее на поверхности, доступное для понимания даже дуракам? Правильно - включить печатный станок, напечатать сотни миллиардов гривен и разбросать их с вертолета.
Что при этом произойдет в слабой экономике? Конечно, инфляция, причём о-о-очень большая - 20, 30, 40 процентов в год и больше.
Могут ли банки выдавать кредиты со ставкой меньше, чем инфляция? Могут, конечно, но только себе в убыток, то есть ты их и под пистолетом не заставишь это делать. Это всё равно, что продавать товар по цене меньшей, чем себестоимость этого товара. Убытки и разорение.
Дешевые кредиты при большой инфляции в принципе невозможны.
Что делала наш Нацбанк в последние годы? Уменьшал, уменьшал, уменьшал инфляцию и добился макрофинансовой стабильности! Последнее его достижение - установил ставку рефинансирования 6% годовых! Это для Украины ух какое достижение. Это приводит к удешевлению ставок кредитования банками экономики. То есть, Нацбанк, получается, делал и делает ровно то, что ты хочешь.
Так в чем претензии? Хочешь дешевых кредитов - поддерживай нынешнюю политику Нацбанка. Хочешь, чтобы зарплаты и пенсии уменьшились в разы, а кредиты стали в разы дороже - поддержи зелёную власть в её желании захватить бразды правлении в НБУ. Всё просто.
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19.06.2020 15:58 Відповісти
Кацапа что то ты накнокало своими копытами неадекватное,это вы на Московии можете по приказу куйла станок включать и выключать.
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19.06.2020 16:24 Відповісти
Не срослось у Дубинского...
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19.06.2020 15:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OrlI0KrjU4s ЗЕЛЕНСКИЙ ПРО ПОРОШЕНКО!!!! СРОЧНО!!!!!
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19.06.2020 17:02 Відповісти
Дожились! Уже цыгане контролируют Нацбанк Украины.
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19.06.2020 17:14 Відповісти
і цих (нецензурні висловлювання) вибрав нарід... вчасно ж я втік.
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19.06.2020 18:39 Відповісти
Если G-7 вместе с НБУ хотят независимости от государства и экономики Украины, пусть тогда выпускают свою валюту,комерческую,например Биткон-2, посмотрим нужна ли она потому, чем она обеспчеа будт?, кредитами G-7 тогда пожалуйста,только не государством не привязываясь юридически к экономике, активам и долгам государства, где НБУ к немало приложился,выдали без залога рефинанс, которй пропал или отдали по другому кусу, исчезли залоги банков за кредты примерно на 50 миллрд. $,а депозиты от обанкротившихся банков выдали по 25 и то с бюджета, юр.лица вообще ни чего не получили.
Это что получается яйцо куриц учит, деньги обслуживат экономику страны, что бы росло ВВП и благосостояние населения данной страны, а не экономика должна служивать эмиссионному центру, если за деньги сегодня нельзя поменят товарв столько вчера от их избаляются , тратя как можно быстрее так , что не деньги первичное, а экономика и если НБУ хочет эмитировать деньги от имени государства то НБУ, должен быть государственным, если хочет независимости то пусть будет частным и выпускает свою валюту на равне с гривной, только вся выгода и риски по такой валюте ложатся на потребителе, незнаю насколько широко можно расчитываться тем же Биткойном в странах G-7.
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19.06.2020 18:47 Відповісти
ЗеБіли та Зе-срань,згадаєте восени,що ви,сволото, порушили...

НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.

2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.

https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html
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03.07.2020 06:31 Відповісти
 
 