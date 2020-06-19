Посли країн G7 застерегли Раду від втручання у діяльність Нацбанку: Це поставить під загрозу міжнародну підтримку України
Посли країн G7 взяли до відома проєкт постанови Верховної Ради 3690 про доповідь глави Національного банку України (НБУ) Якова Смолія, яким народний депутат Олександр Дубінський (СН) пропонує встановити за доцільне створення тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Свою заяву посли країн "Великої сімки" виклали у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Посли країн G7 приймають до відома проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежного центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності. НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, вирішити важку банківську кризу і відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством і корупцією", - йдеться в заяві.
У заяві наголошується, що підрив незалежності Нацбанку вплине на українців, "зашкодить довірі інвесторів і поставить під загрозу міжнародну підтримку зусиль українського народу в побудові безпечної, успішної та демократичної країни".
Зазначимо, що 17 червня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про доповідь глави Нацбанку. Вона була оприлюднена на сайті комітету 18 червня, її автором зазначено народного депутата від "Слуги Народу" Олександра Дубінського. У постанові зазначається, що Національний банк України "як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року не виконав повною мірою своєї основної конституційної функції - забезпечення стабільності грошової одиниці України". Крім того, там пропонується створення парламентської тимчасової слідчої комісії для розслідування діяльності керівництва Національного банку України та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.
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Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
*(см. подробнее 2020-04-03 Круг замкнулся ... https://timeze2019.blogspot.com/2020/04/blog-post_3.html )
"Приватбанк" отозвал исковые требования к на сумму 5,439 млрд. $. к Коломойкому и К, бывшему члену правления "Приватбанка" Дубилету и компаниям PrimeCap Limited и DuxtonLimited по юрисдикции Кипра. (*) Мерзко, но люди слабы ... Есть в этом два аспекта которые вы должны знать.
Первое - реально для фигурантов дела это ничего не решает, давление на "Приват" и его прогиб - просто акт отчаяния. Идет следствие по по акту-требованию судебного решения в рамках процедуры акта RICO (борьба с организованной преступностью, международная юрисдикция).
Во-вторых - единственным следствием для Украины будет лишь то, что деньги по этому
эпизоду просто будут конфискованы США, а Украина не получит ничего.
Шаг влево, шаг вправо - лишение поддержки.
Благодетели вы наши!
А так, это - бла-бла-бла.
"Скилять" они 24/7.
Спасибо за позитив!
Или, совсем, забудь про знаки препинания.
От звідки ноги ростуть
Следующие эпизоды которые должны быть расследованы - это несколько сезонов четкие колебания курса зима-лето. Ктото хорошо на этом заработал.
Деньги просто так с неба не появляются , за это все заплатила, экономика, бюджет Украины, и население.
Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України ...
Украинцы, готовьтесь к финансовому пи##ецу.
И доллар по сто
Пока в списке X'ов только Петя и НБУ (что особенно доставляет, т.к. Украина не имеет никакого права расследовать деятельность НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ, лол).
Кто-то может огласить весь список?
Сам то понял, чего сказал?
Во-первых, во всех нормальных странах центральные банки НЕ зависят ни от правительства, ни от президента (коли такие есть). Это совершенно особая ветвь власти, формируемая парламентами, причем с большими ограничениями для последних.
Далее, так ты хочешь дешевых кредитов, "как в США"? Резонное желание, согласен.
А как ты думаешь, для чего, кроме всего прочего, зелёная власть срочно воспылала желанием подмять под свою непрофессиональную руку и НБУ? Правильно, для решения задачи наполнения бюджета, то есть, ликвидации бюджетного дефицита. А какое самое простое, лежащее на поверхности, доступное для понимания даже дуракам? Правильно - включить печатный станок, напечатать сотни миллиардов гривен и разбросать их с вертолета.
Что при этом произойдет в слабой экономике? Конечно, инфляция, причём о-о-очень большая - 20, 30, 40 процентов в год и больше.
Могут ли банки выдавать кредиты со ставкой меньше, чем инфляция? Могут, конечно, но только себе в убыток, то есть ты их и под пистолетом не заставишь это делать. Это всё равно, что продавать товар по цене меньшей, чем себестоимость этого товара. Убытки и разорение.
Дешевые кредиты при большой инфляции в принципе невозможны.
Что делала наш Нацбанк в последние годы? Уменьшал, уменьшал, уменьшал инфляцию и добился макрофинансовой стабильности! Последнее его достижение - установил ставку рефинансирования 6% годовых! Это для Украины ух какое достижение. Это приводит к удешевлению ставок кредитования банками экономики. То есть, Нацбанк, получается, делал и делает ровно то, что ты хочешь.
Так в чем претензии? Хочешь дешевых кредитов - поддерживай нынешнюю политику Нацбанка. Хочешь, чтобы зарплаты и пенсии уменьшились в разы, а кредиты стали в разы дороже - поддержи зелёную власть в её желании захватить бразды правлении в НБУ. Всё просто.
Это что получается яйцо куриц учит, деньги обслуживат экономику страны, что бы росло ВВП и благосостояние населения данной страны, а не экономика должна служивать эмиссионному центру, если за деньги сегодня нельзя поменят товарв столько вчера от их избаляются , тратя как можно быстрее так , что не деньги первичное, а экономика и если НБУ хочет эмитировать деньги от имени государства то НБУ, должен быть государственным, если хочет независимости то пусть будет частным и выпускает свою валюту на равне с гривной, только вся выгода и риски по такой валюте ложатся на потребителе, незнаю насколько широко можно расчитываться тем же Биткойном в странах G-7.
НБУ:
1. Наиболее прозрачный банк в мире в 2019 году - Central Banking Awards.
2. Глава НБУ - лучший Центральный банкир в Центральной и Восточной Европе в 2019 году (GlobalMarkets)
3. Инфляция 1.7% - НБУ реализует свою цель по стабильности цен в стране
4. Учетная ставка НБУ 6% - самая низкая в истории независимой Украины. И учетная ставка - реально действующий инструмент монетарной политики. В 2020 году НБУ снизил ставку больше всех других центральных банков в мире
5. Международные резервы НБУ = 28.5 млрд долл и растут несмотря на кризис
6. Курс гривни, хотя и плавающий, но стабильный, несмотря на мировой кризис
7. В банковской системе адекватная ликвидность - несмотря на кризис никаких набегов на банки не было в 2020 году - НБУ с помощью своей коммуникации смог снять страхи населения. Депозиты населения в гривне в действующих банках в 2 раза больше, чем в 2015 году
8. Ноль неплатежеспособных банков в системе. Банки адекватно капитализированы и постоянно проходят стресс тесты
9. Общество знает реальных собственников всех 100% украинских банков
10. Банковская система прибыльная 3 года подряд. Прибыльные не только частные банки, но и государственные. Государственный Приватбанк несколько дней назад перечислил 24.5 млрд дивидендов за 2019 год (в 2018 году было 11.5 млрд грн дивидендов)
11. НБУ реализовал множество инициатив для развития безналичных платежей в стране - как результат на сегодня более 50% карточных операций - безналичные расчеты между контрагентами. Это также делает бизнес цивилизованным и снижает теневую экономику.
12. С 1 июля НБУ стал регулятором небанковских учреждений, полностью подготовив новую нормативную базу для регулирования нескольких сложных отраслей
13. Глава НБУ - один из подписантов под меморандумом программы сотрудничества с МВФ на 5 млрд долларов, по которому Минфин недавно получил 2.1 млрд долл для финансирования бюджетного дефицита. Программы, под которую также подвязаны новый кредит Мирового банка и программа макрофинансовой помощи ЕС.
https://patrioty.org.ua/blogs/khotyte-chtob-mezhdunarodne-partner-ushly-yz-ukrayn-y-ves-myr-smotrel-na-ukraynu-kak-na-yzghoia-rashkovan-vidreahuvav-na-zvilnennia-hlavy-nbu-334480.html