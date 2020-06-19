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Київ (19120) Метрополітен (1398)

У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через повідомлення про "замінування" (оновлено)

У Києві закрили станцію метро

У Києві тимчасово закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через надходження повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Київський метрополітен, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станцію і пересадку закрили на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.

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Пізніше стало відомо, що станція метро "Площа Льва Толстого" відновила роботу.

"Увага! Станція "Площа Льва Толстого" і пересадка відкрита на вхід і вихід. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Метрополітен працює в звичайному режимі!", - йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен"

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"им. Льва ТОлстого"
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19.06.2020 15:13 Відповісти
Парасенки шуткують.
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19.06.2020 15:14 Відповісти
У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через повідомлення про "замінування" - Цензор.НЕТ 6655
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19.06.2020 15:23 Відповісти
Може потрібно посилати таких мінерів в задницю. Без всіляких закриттів. Скільки можна реагувати на психічно хворих? Хто планує той без дзвінка все зробить.
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19.06.2020 23:34 Відповісти
 
 