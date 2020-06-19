У Києві закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через повідомлення про "замінування" (оновлено)

У Києві тимчасово закрили станцію метро "Площа Льва Толстого" через надходження повідомлення про мінування.

Про це повідомляє Київський метрополітен, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що станцію і пересадку закрили на вхід і вихід через анонімний дзвінок про замінування.

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Пізніше стало відомо, що станція метро "Площа Льва Толстого" відновила роботу.

"Увага! Станція "Площа Льва Толстого" і пересадка відкрита на вхід і вихід. Вибухонебезпечні предмети не виявлені. Метрополітен працює в звичайному режимі!", - йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен"