У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію. ВIДЕО
Сьогодні, 19 червня, в Києві відбувається презентація нової партії міських голів - "ПРОПОЗИЦІЯ", в якій активну участь бере мер Дніпра Борис Філатов. І поки він у від'їзді, в Дніпрі проводяться масові обшуки.
Передає "Дніпро оперативний" з місця подій.
Центральна влада розпочала переслідування мера Бориса Філатова за створення партії мерів "Пропозиція". Синхронно з презентацією партії "Пропозиція" почалися обшуки в приміщеннях комунальних підприємств Дніпровського міської ради, а також у деяких редакціях ЗМІ.
"П'ятниця, хоч і не 13, але твориться треш. Почалася пресконференція мера. І до нас в приміщення заходять силовики. Неначе під диктовку:"беріть мера з пресконференції і ми від вас підемо". Але хлопці напевно не знають, що виконавчі органи трохи іншим займаються, прийшли не за адресою", - написав співробітник одного з обшукуваних КП Макарець Владислав на своїй сторінці в фейсбук.
Ніяких коментарів журналістам ні правоохоронці, ні співробітники комунальних підприємств не дають. Деяких з них просто закрили в кабінетах. У одного з журналістів "Дніпра оперативного" намагалися відібрати телефон.
Не на камеру один з представників силовиків сказав, що вони діють за вказівкою "з Києва".
Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Також випуск новин ви зможете подивитися в прямому ефірі на каналі DniproTV life .
Будь ласка, зачекайте...
Пілять, в зебілів не тільки шифер з даху зірвало, там вже крокви з мурлатами знімає. І то вже не просто істерика, то вже психоз, таке тільки в стаціонарі лікують.
Ваша українська мова ідеальна.
Тільки зебільні мудаки штибу https://censor.net/user/426966 здатні виправдовувати злочини, аж до насильницього затримання і позбавлення волі депутата парламенту, т.в.о. голови Держкомзему.
Пэтяку на гилляку!!
Питання: що за силовики? Чиї? Їх багато: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ... І за кожним - своє ім'я! Баканов, бенедіктова, Аваков, Ситник, тощо. Потрбіно знати, щоб розуміти, хто, що і нащо...
И куда они делись? Мгут в сети хрюкнуть,и все.