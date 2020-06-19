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Дніпро місто (2695) обшук (1950)

У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію. ВIДЕО

У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію. ВIДЕО

Сьогодні, 19 червня, в Києві відбувається презентація нової партії міських голів - "ПРОПОЗИЦІЯ", в якій активну участь бере мер Дніпра Борис Філатов. І поки він у від'їзді, в Дніпрі проводяться масові обшуки.

Передає "Дніпро оперативний" з місця подій.

Центральна влада розпочала переслідування мера Бориса Філатова за створення партії мерів "Пропозиція". Синхронно з презентацією партії "Пропозиція" почалися обшуки в приміщеннях комунальних підприємств Дніпровського міської ради, а також у деяких редакціях ЗМІ.

"П'ятниця, хоч і не 13, але твориться треш. Почалася пресконференція мера. І до нас в приміщення заходять силовики. Неначе під диктовку:"беріть мера з пресконференції і ми від вас підемо". Але хлопці напевно не знають, що виконавчі органи трохи іншим займаються, прийшли не за адресою", - написав співробітник одного з обшукуваних КП Макарець Владислав на своїй сторінці в фейсбук.

Ніяких коментарів журналістам ні правоохоронці, ні співробітники комунальних підприємств не дають. Деяких з них просто закрили в кабінетах. У одного з журналістів "Дніпра оперативного" намагалися відібрати телефон.

Не на камеру один з представників силовиків сказав, що вони діють за вказівкою "з Києва".

Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Також випуск новин ви зможете подивитися в прямому ефірі на каналі DniproTV life .

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Топ коментарі
+44
Це нібуя не політичні переслідування. Правда, зебобіки?
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19.06.2020 15:19
+36
Удивительно, сколько говна помещается в маленьком Зеленском.
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19.06.2020 15:20
+23
Ні, та ви що, ну зовсім ні!
Пілять, в зебілів не тільки шифер з даху зірвало, там вже крокви з мурлатами знімає. І то вже не просто істерика, то вже психоз, таке тільки в стаціонарі лікують.
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19.06.2020 15:21
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Це нібуя не політичні переслідування. Правда, зебобіки?
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19.06.2020 15:19 Відповісти
Ні, та ви що, ну зовсім ні!
Пілять, в зебілів не тільки шифер з даху зірвало, там вже крокви з мурлатами знімає. І то вже не просто істерика, то вже психоз, таке тільки в стаціонарі лікують.
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Я думаю, що скоро Потерпілий стане невиїзним - йому вже і так і сяк натякають, але ж психіатрія - це дуже важка і погано вивчена наука.
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19.06.2020 15:25 Відповісти
Филатов, сосчитай силовиков и начинай копать могилы.
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19.06.2020 15:34 Відповісти
ЗЕЛЕНЫЙ ОМАНСКИЙ ШМОНДЕР стремительно приближается к краю пропасти,СОВЕТ окружению КЛОУНА------БЕГИТЕ ОТ НЕГО ПОДАЛЬШЕ,пока не поздно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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19.06.2020 17:09 Відповісти
Ни к Гепе, ни к Труханову, которые в партии мэров имени Коломойского, никто не вламывается...
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19.06.2020 15:44 Відповісти
Чьи эти зеленые человечки, бакановские, аваковские или вообще как в Краматорске в свое время, запоребриковые?
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19.06.2020 15:20 Відповісти
У них у всех нет национальной окраски. Заплатили - работаем...
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19.06.2020 15:23 Відповісти
Удивительно, сколько говна помещается в маленьком Зеленском.
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19.06.2020 15:20 Відповісти
Ну так он своих друзей-клоунов с должностей поразганял. Поставил бандитню, которая ему кстати ни разу не друзья. Так вот с бандитнёй всё будет (уже есть) гораздо хуже чем с клоунами.
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19.06.2020 15:25 Відповісти
"Один в поле... А ско-олько вони-и-и...".
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19.06.2020 19:16 Відповісти
такое чувство, что папой Карло для моники был якутский скульптор
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20.06.2020 03:53 Відповісти
―Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы, управление нашего дома, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.(с)
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Пропал дом (с)
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19.06.2020 15:23 Відповісти
Ситуация будет только обостряться, удивляться нечему. Вопрос только в том, выльется все это на улицы до 1 июля.
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Залёная *****
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19.06.2020 15:21 Відповісти
Маски-шоу очень недёшево заказать, причём чёрным налом. Кто спонсор?
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19.06.2020 15:21 Відповісти
обама
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19.06.2020 15:22 Відповісти
Бред. Зачем торбить "партию", "перспективы" на выборах у которой в пределах статистической погрешности? Разве что для её пиара. Может, 0,1% и набавит.
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19.06.2020 15:22 Відповісти
Новая схема отмывания бабла.
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19.06.2020 15:25 Відповісти
Піар нової партії. А місцевого гобліна ніхто не закриє - він вже давно мав сидіти, лише по своїй декларації.
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19.06.2020 15:23 Відповісти
У вас прямо Кримській діалект
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19.06.2020 15:25 Відповісти
"Кримській"

Ваша українська мова ідеальна.
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19.06.2020 15:31 Відповісти
Партия "крепких хозяйственников в законе".
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19.06.2020 15:24 Відповісти
Зелена влада тупо провокує хаос і безлад. Зебіли. до вас то ще не дійшло, чи вам то пофіг? Думаєте, вас то не зачепить, відмовчитесь і відсидитесь на унітазі? А ніфіга, пілять, вас ще так за ваш ідіотизм накриє, що вам мало не буде, тварюки!
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19.06.2020 15:26 Відповісти
_Они просто индиффирентное стадо. Движущая активная сила вовсе не они, надо актив пятой колонны путлера валить наглухо. Вот в ком причина.
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19.06.2020 15:29 Відповісти
Як мені соромно за Україну. Перетворили її на помийку.
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19.06.2020 15:26 Відповісти
Український кульбіт від зебілів
У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію - Цензор.НЕТ 9112
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19.06.2020 15:40 Відповісти
Символизмом отдает...
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19.06.2020 18:49 Відповісти
Хай ще в багні, хай ще в калюжі, але вже були зіп`ялись на ноги. Треба було впертись і йти вперед на тверду дорогу. Але ж ні, 73% ідіотів захотіли чуда. От воно яке, то зебільне чудо...
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19.06.2020 15:46 Відповісти
_Зектатор, упоротое животное, хочет подвиг каддафи повторить. То тоже думало что будет свою волю всему народу навязывать. В итоге умер некрасиво, ох некрасиво...
В Днепре силовики начали обыски, пока Филатов в Киеве презентует новую партию - Цензор.НЕТ 6496
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19.06.2020 15:27 Відповісти
Я виьачабся за свій збочен й смак, але я проти вбивства тварин. Булгаков у своєму "Собачому серці" описав сьогоднішню ситуацію, так, ніби мав можливість бачити сьогоднішній Київ. Дворцовый пёс Шарік раптом став не просто люлиноподібною істотою, але й наділеною владою особою. Правда, собакою при тому бути не перестав, тобто у людському тілі билося собаче серце, а у збільшено у черепі залишились ті самі собачі мізки. Так про що ж я. А про те, що коли врешті-решт все стало на свої місця - собаку Шаріка не припали, а просто посадили у клітку на ланцюг, щоб демонструвати, що природу не обдуриш. Як приклад того, що собака, навіть отримавши людську подобу, залишиться собакою і закінчить свої дні у клітці, чи на ланцюгу.
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19.06.2020 15:43 Відповісти
Филатов хороший мер Днепра и нормальный мужик.
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19.06.2020 15:28 Відповісти
БЫЛ. Пока перед мародёром булки не раздвинул.
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19.06.2020 15:31 Відповісти
Ти вважаєш, що зелений мародер - любитель чоловічих дуп? Сміливе припущення!
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19.06.2020 15:45 Відповісти
Не. перекручивай. Ты прекрасно знаешь, кто у нас в стране мародёр. Не отнимай у Пеци его "лавры". А на счёт того, любитель ли он дуп..... не знаю. Но, похоже, Филю это не очень беспокоило.
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19.06.2020 15:51 Відповісти
Чоловіче, навіть Зєлєнскій УЖЕ!! знає, що Пєтя не є мародер ом - доказано його 100 - відсотковим генпрокурором Рябошапкою і пілтведжено 200 - відсотковим генпрокурором Аєнєдіктовою, як підтверджено і мародерство на коронавірус діюсох влади відкритими за цим фактом кримінальними провадженнями. А от, що Зєлєнскій у Порошенка ще й лаври вкрав, то це вперше чую саме від тебе. 😁 Але то влада така зараз - кандидат у міністри освіти краде дисертацію, нардеп Коля під час карантину відкриває власні ресторани, обкрадаюси тим самим конкурентів, Герус, ще один нардеп допомагає своєму спонсору обкрадати Центренерго... Тому і не дивно, що навіть Зєлєнскій опустився до банально крадіжки - украв у попередника лаври. 😁
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19.06.2020 16:10 Відповісти
Я не верю Рбошапке. Для меня он- не авторитет от слова "вообще". Прислуживал рыгам, семья во Франции.... Зачем он попёрся в прокуратуру, кроме как за тем, чтобы рубить бабло за проваленные дела? По факту, заниматься тем же, чем занимался Юга Кагтавый. А в силу ватоголовости зеленого клоуна, к уголовному наказанию барыги он привлекает нечисть типа Порного. Того самого Потрного, которого, кстати, тот же барыга посадить не сподобился. Как не сподобился и очистить власть от рыговской нечисти (за что и расплачивается сейчас. и мы вместе с ним). Потому и шьют ему сейчас действительно "политические" дела, которые (что важно в первую и единственную очередь!!!), могут навредить УКРАИНЕ и её народу. И дело тут не в Потрошенке. Потрошенка должен сесть за коррупцию. Точка. И дело Свинарчука- это тот минимум, который опровергнуть не сможешь даже ты. Не говоря уже обо всём остальном. И да. Я поверю в то, что "барыга- не барыга", если это прозвучит исключительно из уст Генпрокурора Сакварелидзе. Остальные для меня- продажный мусор.
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19.06.2020 16:26 Відповісти
Ты віриш Шарію і Раша тудей. 😁 Мені цього досить. 😁
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19.06.2020 17:20 Відповісти
Я не могу им верить или не верить. Хотя бы потому, что не смотрю их. От слова "вообще". Смотрю только украинским СМИ. Не подконтрольные мертвечуку, рыгам и шоколаду, естественно.
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19.06.2020 18:03 Відповісти
Ливишся ретроспективу УТ-1? 😁 У кожного свої музи в голові. Таювї нічим не кращі. 😊
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19.06.2020 19:31 Відповісти
слишком популярен и не боится высказываться))
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19.06.2020 15:33 Відповісти
Типовий натяк Філатову не висовуватись
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19.06.2020 15:30 Відповісти
Пацаны решили по заветам ***** ********* сварганить, .... с партии херов начали? ..ну-ну...
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19.06.2020 15:32 Відповісти
Захват корбана ночью дома ротой спецназа на бтрах не забыли, соедуповые?)))
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19.06.2020 15:37 Відповісти
а не було за що?
Тільки зебільні мудаки штибу https://censor.net/user/426966 здатні виправдовувати злочини, аж до насильницього затримання і позбавлення волі депутата парламенту, т.в.о. голови Держкомзему.
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19.06.2020 15:47 Відповісти
Только соедуповые верят в святость питра!))))
Пэтяку на гилляку!!
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19.06.2020 15:49 Відповісти
вчергове підтвердження в мудака https://censor.net/user/426966 справедливості висновку, що у таких ботів напрацьовані (методичками) перескакування з теми на тему відповідно до українського прислів'я "Ти йому - «стрижене», він тобі - «голене», їй кажеш «ячмінь», а вона каже «гречка». Ти йому - «гарбузи», а він тобі - «луб'я»!"
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19.06.2020 17:47 Відповісти
Допредставлялись...
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19.06.2020 15:40 Відповісти
"к нам в помещение заходят силовики"


Питання: що за силовики? Чиї? Їх багато: МВС, СБУ, ДБР, НАБУ... І за кожним - своє ім'я! Баканов, бенедіктова, Аваков, Ситник, тощо. Потрбіно знати, щоб розуміти, хто, що і нащо...
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19.06.2020 15:44 Відповісти
Обыски проводят по указанию из бункера трусливой зелёной крысы ? А Филатову респект !
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19.06.2020 15:45 Відповісти
А чего только партию создают, давай уже сразу княжество , да пойдём соседей грабить ..
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19.06.2020 16:31 Відповісти
Был красный террор, теперь - другого цвета?
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19.06.2020 15:47 Відповісти
Офигеть, сколько порохоботов набежало. Вы же даже не из Днепра и не знаете, что у нас творится.
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19.06.2020 15:57 Відповісти
расскажи что творится в Днепре
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19.06.2020 16:10 Відповісти
Он только за питер тебе может рассказать
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19.06.2020 16:45 Відповісти
Филатов с Корбаном потихоньку разворовыают бюджет города. Можете на фейсбуке найти много информации в группах. Больше всего возмущает спил здоровых деревьев, парковки, деньги с которых уходят в офшоры. Под видом реконструкций за счет бюджета проводят коммуникации для своих новостроек. Много чего еще. Делает конечно и для города, но любит запустить свою руку в карман бюджета города.
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19.06.2020 16:58 Відповісти
А ты знаеш? Сейчас зебилов в Днепре не найдеш,никто не признаеться. А дали зечмо аж 43%.
И куда они делись? Мгут в сети хрюкнуть,и все.
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19.06.2020 16:11 Відповісти
маленькое мстительное зеленое чмо
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19.06.2020 16:14 Відповісти
Днепр город "тяжёлый", можно и подорваться.
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19.06.2020 16:19 Відповісти
Назва відстійна...
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19.06.2020 18:38 Відповісти
Бл...дь, позорище.Янычары думают, что в этот раз у них прокатит. Янык не смог, а типа молодая зеленая поросль справится. Вы Владимир Александрович, не угадали.
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19.06.2020 20:18 Відповісти
Не нравится цензору, когда правду о Филатове пишут. Значит Бутусов и порох с ним заодно. А новая партия Филатова называется ПРопозиция. Первые буквы- партия регионов, остальное оппозиция. И цвета выбрали теже.
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21.06.2020 00:00 Відповісти
Для всех обеливателей Бориса Альберкутовича - а ничего, что в офисах КП которые подчиняются мэру нашли больше десятка печатей левых фирм, через которые выводили деньги, массу налички в гривне и долларах для "черной" оплаты ботофермам хвалящим Филатова и гнобящим всех кто пишет про злоупотреления Филатова и его шайки?!
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22.06.2020 09:05 Відповісти
 
 