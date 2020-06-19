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Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море

Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море

Вчора увечері десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляється, американський десантний корабель Oak Hill увійшов в Чорне море та приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув в сюди ще два дні тому. За словами командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.

Наразі на десантному кораблі перебувають піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.

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Зазначимо, Oak Hill введений до складу флоту США у 1996 році. Водотоннажність його становить 19 тисяч тонн, довжина та ширина - 186 та 26 метрів відповідно. Швидкість такого судна - 25 вузлів. Корабель здатний взяти на борт 500 військових, а також можливе розміщення двох танків Абрамс.

Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море 01

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Топ коментарі
+12
Красавец
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19.06.2020 15:28
+6
А в Мариуполь их можно пригласить?
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19.06.2020 15:37
+5
"...американский десантный корабль присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад..."

Неужели в Мариуполь идут, парой?
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19.06.2020 15:35
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Красавец
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19.06.2020 15:28 Відповісти
"...американский десантный корабль присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад..."

Неужели в Мариуполь идут, парой?
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19.06.2020 15:35 Відповісти
бери выше - на маскву.
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19.06.2020 16:54 Відповісти
На мацкву полетят крылатые ракеты,чебураха драная
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19.06.2020 16:58 Відповісти
уже 6 лет летят.
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19.06.2020 16:58 Відповісти
Время еще не пришло,все будет татаромордовец Уася, начнется с тотальной нищеты(уже),голода и массовых бунтов беспощадных ,потом начнется раскол и феодальная борьба за ресурсы сильно упавшие в цене ,лоскутное одеяло будет еще то прикольное на карте мира . Ответите,******, за попытку передела мира ,никто вам этого не простит уже ,госдеп решение принял...
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19.06.2020 18:39 Відповісти
Вот только жить
в это время прекрасное
уж не придется -
ни мне, ни тебе.
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19.06.2020 20:10 Відповісти
Если ты не тяжело больной ,то через2-3 года голодные рабсияне начнут сильно роптать и жрать друг друга,хотя процесс может ускориться и до года ,Уася ты не исчезай на это время ,держись там за буек тупина...
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20.06.2020 09:46 Відповісти
Знов московитів спокійного сну позбавили !!))
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19.06.2020 15:37 Відповісти
Что за маркировка LSD-51?
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19.06.2020 15:37 Відповісти
Очень хорошя маркировка
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19.06.2020 15:45 Відповісти
LSD (Dock landing ship) - десантный корабль-док. 51- серийный номер.
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19.06.2020 15:54 Відповісти
А в Мариуполь их можно пригласить?
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19.06.2020 15:37 Відповісти
Дуже слушна пропозиція !!))
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19.06.2020 15:39 Відповісти
они откажутся.
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19.06.2020 16:55 Відповісти
Гандзюки его тоже на абордаж будут брать? Или их уже отпустило?
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19.06.2020 15:44 Відповісти
Лучше бы Украина вошла в состав США.
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19.06.2020 15:48 Відповісти
Уже по границе начали отрезать, скоро коклывем в родные пинаты
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19.06.2020 15:59 Відповісти
Не, мы там не потянем. Там надо работать и платить налоги.
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19.06.2020 17:05 Відповісти
Браво! Шикарное судно. Козломордые путиноиды , уберите свои старые дырявые корыта, не позорьте наше Чёрное море перед гостями....
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19.06.2020 15:59 Відповісти
Моя душа предчувствием полна... (с)
Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море - Цензор.НЕТ 5410
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19.06.2020 16:19 Відповісти
А Омерика таки свое дело делает! Апять у козломордых кирпичи из жопы будут вылетать.
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19.06.2020 16:25 Відповісти
Идет вооружение в помощь Украине, плюс по пару Абрамсов за ежемесячный визит ,неплохо ,спасибо братский американский народ!
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19.06.2020 17:02 Відповісти
 
 