Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, щоб заробити мільярди, - Кучеренко
Підприємства Ігоря Коломойського є монополістами на ринку нафтопродуктів, запровадження мита на імпорт дизпалива та скрапленого газу дозволить олігарху заробити додаткові мільярди.
Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.
"В бідній країні Україна більшість автомобілістів перейшла з бензину на автогаз та дизпаливо. Бо це дешевше, економічніше. Однак в Україні є монопольний виробник бензинів і монопольний власник перевалок на Чорному морі. Цьому монополісту дуже хочеться підняти вартість дизпалива та автогазу, щоб заробляти більше. 260 млн грн на місяць навар у разі, якщо міністр Петрашко зламається під тиском монополіста, – каже експерт Куюн. Лише фермери втратять додаткові 1,5-3 млрд грн на рік. Гроші звичайних споживачів ніхто навіть не намагається порахувати. Але це мільярди гривень", - написав Кучеренко.
Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди намагаються домогтися введення акцизу на імпорт дизпалива і скрапленого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.
Водночас президент нафтогазової асоціації України Неля Прівалова раніше заявила, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача. А президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що це призведе до зростання цін на дизпаливо і негативно позначиться на аграріях, які є ключовим його споживачем.
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6 ч.
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ГОТОВЬТЕСЬ
Ситуация в Украине и для украинцев ухудшается. Она улучшается для МВФ, для олигархов, она улучшается для Зеленского и зеленых слуг в плане их монетизации, но не для нас. Откровенное представительство вражеских для Украины интересов командой Зеленского уже не камуфлируется, а возведено в ранжир.
Готовьтесь. Не будет другого варианта - с этими уже не будет. Это, к сожалению, продолжение порошенко в мимикрированном виде.
Три зеленых проходимца Лаба, Кривошеев, Костюк подготовили нам законопроект № 3613, которым хотят засилить всю «задолженность» по ЖКХ, которая была нарисована порошенко и его кликой, чтобы сказать, что все это было законно и мы с вами должны эти деньги. И до 1 октября заставить всех нас согласиться с этой задолженностью.
Когда я говорил, что всю страну превратили в 95 квартал, не просто так говорил. Один из авторов- некто Кривошеев - был руководителем и капитаном команды «Тяп-ляП», администратором закарпатской лиги КВН, работал в компании, которая организовывает свадьбы и развлекательные мероприятия. То есть профессиональный тамада, актёр, паяц. Как и босс.
И паяцы хотят, чтобы до октября этого года мы с вами признали «задолженность», которую нарисовали нам порошенко, гройсман, яценюк и прочие негодяи, которые пять лет разваливали Украину. Если мы не признаем, то за первый год на нас наложат штрафные санкции в 20%, за второй год - 50 %, на следующий - 100 % от суммы долга. Это то, что они хотят сделать. Они хотят изъять у людей еще порядка 70 млрд грн. Они хотят запретить людям перемещаться, ограничить их право передвижения. Они хотят запросто забирать зарплаты, собственность, жильё.
И еще очень важный момент. Как вы думаете, Зеленский и весь этот 95 Квартал понимают, что народ не будет, не сможет долго терпеть? Понимают. Понимая, слуги Зеленского выписывают запрет нам с вами владеть оружием. Они хотят, чтобы люди были безоружны, беззащитны перед армией негодяев, которых хотят натравить на граждан Украины, чтобы забрать их деньги.
Зеленский продолжает разбойничью политику порошенко. С этим человеком происходит какая-то метаморфоза и он превращается в такое же чудовище. Понимая, что экономика страны разрушена, что экономика каждой украинской семьи разрушена, правительство Шмыгаля, назначенное Зеленским по просьбе одного из олигархов, ничего не делая, чтобы привести экономику в порядок, чтобы дать людям подышать, все больше усиливает налоговый гнёт.
В стране, где гибнет торговля, потому что покупательская способность людей крайне мала из-за их разорения, планируют поднять пошлину на дизтопливо и сжиженный газ как раз перед тем временем, когда крестьяне будут собирать урожай. Они собираются все поднимать и поднимать пошлины. Неужели сложно догадаться, к чему это приведет? Вырастут цены на овощи, фрукты, зерно, хлеб для нас с вами.
И так во всем. Один грабил страну на войне - второй теперь на пандемии и карантине. Как быть? Какой иск подготовить? Какую петицию написать? Если опустить руки, будет еще больше налогов: на тапки, на велосипеды, на трусы, на колодцы, на воздух - вообще на все. У этих проходимцев хватит на это их гнилой природы. И им пофигу, сколько уйдет людей - им это неинтересно.
А раз так, каждому из нас должно быть пофигу, что произойдет с ними нехорошего. Они безразлично относятся к нам - мы точно так же должны относиться к ним. Мы должны защищать свои права и интересы - это не пустые слова.
Там, где люди сопротивляются, получается по их. Там, где молчат и проглатывают, ничего не получается.
Готовьтесь, люди
Але ж ЗЕ! вже переміг олігархів! Вони ж тепер "поважні бізнесмени". Та й Вєнєдіктова сказала, що "касти недоторканих" в нас немає... Так що це все нам сниться...
Я у тебя всего один.
Все остальное в тени,
Ну, извини!