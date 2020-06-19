За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду
Всіх, хто супроводжував президента Володимира Зеленського під час відвідування кафе в Хмельницькому оштрафовано за порушення правил карантину.
Про це LIGA.net повідомила прессекретар Хмельницького міського районного суду Наталія Совва, передає Цензор.НЕТ.
Оштрафовано главу Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санлікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Симчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка.
Штраф становив 17 000 грн. Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.
Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.
Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121
В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.
Будь ласка, зачекайте...
4 ч.
·
Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым согласно Конституции.
Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич в пятницу, 19 июня.
3 июня Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил одно из местных кафе. Несмотря на карантинные ограничения, согласно которым клиенты могут находиться только за столиками на летней площадке, президент и его окружение пили кофе внутри помещения.
На Зеленского был составлен административный протокол, согласно которому ему грозит штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.
Кроме президента, административные протоколы были также составлены на главу ОПУ Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра города Александра Симчишина и хозяина заведения.
- Да, только без матерных слов.(С)
ссанье в глаза продолжается. вовсю. уже потоки б.л.я.т.ь.
Все они - презы.
Есть там такой Вовк - лично рассмотрит ...
Если не справится - подтянут Бугиля....
І, взагалі, Ляшка з посади санітарного лікаря треба знімати за цей випадок