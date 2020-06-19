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За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду

За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду

Всіх, хто супроводжував президента Володимира Зеленського під час відвідування кафе в Хмельницькому оштрафовано за порушення правил карантину.

Про це LIGA.net повідомила прессекретар Хмельницького міського районного суду Наталія Совва, передає Цензор.НЕТ.

Оштрафовано главу Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санлікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Симчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка.

Штраф становив 17 000 грн. Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

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Топ коментарі
+13
штрафа - это для простого человека достаточно... эти морды кроме штрафа должны быть уволены с государственных должностей без права занимать таковые на пять лет, ибо это морды которые олецетворяют власть, и которые на бухло в день больше 17 тыс тратят
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19.06.2020 15:46
+13
Зебил и есть Вальцман. Вы хортели Вальцмана вы его и получили! Вальцман это фамилия мамы Риммы!
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19.06.2020 15:53
+13
Главный санврач оштрафован за нарушение саннорм.
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19.06.2020 15:55
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4 ч.
·

Хмельницкий городской районный суд приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, может ли быть глава государства привлечен к административной ответственности, будучи неприкасаемым согласно Конституции.

Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич в пятницу, 19 июня.

3 июня Зеленский во время визита в Хмельницкий посетил одно из местных кафе. Несмотря на карантинные ограничения, согласно которым клиенты могут находиться только за столиками на летней площадке, президент и его окружение пили кофе внутри помещения.

На Зеленского был составлен административный протокол, согласно которому ему грозит штраф от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Кроме президента, административные протоколы были также составлены на главу ОПУ Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного санитарного врача Виктора Ляшко, главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета, мэра города Александра Симчишина и хозяина заведения.
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19.06.2020 15:45 Відповісти
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19.06.2020 15:57 Відповісти
• - Президент, они говорили по-нашему?
- Да, только без матерных слов.(С)
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19.06.2020 16:29 Відповісти
а как же "ЕСЛИ Я НАРУШУ ЗАКОН - ТО УЙДУ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА. ЗЕЛЕНСКИЙ".
ссанье в глаза продолжается. вовсю. уже потоки б.л.я.т.ь.
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19.06.2020 18:10 Відповісти
Ось і мені цікаво, чому 17000, а не 34000грн.
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19.06.2020 19:10 Відповісти
йому буде після сроку інший срок.
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19.06.2020 20:16 Відповісти
а Монику?
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19.06.2020 15:46 Відповісти
Вона - незаймана.
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19.06.2020 15:51 Відповісти
Да? В якому місці?
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19.06.2020 15:59 Відповісти
У нього/неї не така фізіологія як у Порошенка (мовою оригіналу), тому мені важко уявити.
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19.06.2020 16:14 Відповісти
в черепной коробке
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19.06.2020 16:27 Відповісти
Если на простого гражданина навешивают штраф 34000 при зарплате в 4000 гр. То по такому коэффицинету в процентном отношении нужно пересчитать каждому пившему кофе с Зеленским , и Зеленскому тоже. Штраф должен быть в 9 ( девять раз ) больше получаемой ими зарплаты. При зарплате 50000гр. штраф должен быть 450000 тысяч гривен. Не уплатят сейчас, считать пеню до смены власти, и потом взыскать полную сумму с набежавшей пеней.
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19.06.2020 16:40 Відповісти
Ну вот еще одно погонялово для клована. Незаймана!
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19.06.2020 16:29 Відповісти
штрафа - это для простого человека достаточно... эти морды кроме штрафа должны быть уволены с государственных должностей без права занимать таковые на пять лет, ибо это морды которые олецетворяют власть, и которые на бухло в день больше 17 тыс тратят
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19.06.2020 15:46 Відповісти
На каком основании?
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19.06.2020 15:54 Відповісти
Оснований на каждого достаточно посадить с конфискацией, а это просто повод
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19.06.2020 16:37 Відповісти
Это - не повод, а ерунда. Их оштрафовали, т.е. уже наказали. А чтоб посадить, нужны веские доказательства. Если есть - пишите заяву. Иначе ничего не получится.
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19.06.2020 17:03 Відповісти
А Зебил у нас такой же неприкасаемый, как и Вальцман. Во дожились.
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19.06.2020 15:46 Відповісти
По закону он неподсуден.
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19.06.2020 15:50 Відповісти
У них у всех есть что-то общее...
Все они - презы.
За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду - Цензор.НЕТ 1093
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19.06.2020 15:53 Відповісти
Зебил и есть Вальцман. Вы хортели Вальцмана вы его и получили! Вальцман это фамилия мамы Риммы!
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19.06.2020 15:53 Відповісти
а можна их на площади еще высеч розгами?
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19.06.2020 15:48 Відповісти
Лучше, сразу руки отрубить.
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19.06.2020 15:50 Відповісти
по шею
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19.06.2020 16:38 Відповісти
так я не понял, а где видосик от янелоха, как он платит штраф??
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19.06.2020 15:49 Відповісти
"как он не платит штраф"
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19.06.2020 15:51 Відповісти
То що робити з обіцянкою - якщо я порушу закон, то піду. Я ж казав що він піхвобол.))
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19.06.2020 15:53 Відповісти
Піхвобол, це москальский троль, чи не так?
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Ты что читать не умеешь? піхвобол это твой кумир. Моника Я не лох Оманский
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19.06.2020 16:02 Відповісти
Не мстіться мені - краще спростуйте моє припущення.
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19.06.2020 16:11 Відповісти
Я не проти того,що ти піхвобол.
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19.06.2020 18:41 Відповісти
Та їм той штраф, як гуся вода.
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19.06.2020 15:54 Відповісти
З паршивоі вівці хоч клок шерсті
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19.06.2020 18:30 Відповісти
Главный санврач оштрафован за нарушение саннорм.
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19.06.2020 15:55 Відповісти
Да уж.
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19.06.2020 16:32 Відповісти
Опубликуйте постановление СУДа и квитанцию об уплате штрафа.
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19.06.2020 15:55 Відповісти
А личико тебе медком не намазать? Ты думал это им штраф нет это тебе штраф! Заплатят материальной помощью из бюджета!
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19.06.2020 15:57 Відповісти
А я раскатал уже губы.
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19.06.2020 16:06 Відповісти
та какие на хрен штрафы, это только лишь слова, а на деле ничего нету.
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19.06.2020 16:03 Відповісти
Ха, неприкасаемый, так теперь что выходит, чтоб он не творил всё ему с рук сходит, а не велика ли честь для этого клоуна, который тянет Украину к путину???
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19.06.2020 15:56 Відповісти
72% повелись на тупой сериальчик.
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Де виконання обіцянки---якщо я порушу Закон,то піду у відставку???. А зеленський порушив закон ще при своєму голосуванні (засебе)--заплатив штраф. А ще він десятки раз порушував конституцію і закони( явже не говорю про обіцянки). ВИ ЗЕБІЛИ ТАКОГО ХОЧЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА--порушника і брехуна???
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19.06.2020 15:59 Відповісти
Он ведь сказал я вам ничего не должен!
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19.06.2020 16:00 Відповісти
А Клоун святой что ли?
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19.06.2020 16:03 Відповісти
Вообщето штрафуют и само кафе также а там сумма приличная на фото видно что они сидят в помещении а не на открытой летней площадке
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19.06.2020 16:09 Відповісти
Никто там платить не будет, сроки затянут и все
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19.06.2020 16:20 Відповісти
Клоуны показали плохой пример - теперь каждый день "рекорд" заболеваемости. Наказание не соответствует преступлению.
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19.06.2020 16:13 Відповісти
Карантин обратно уже не вернешь. Никто соблюдать не будет. Один клоун кофий распивает на камеру, другой его слуга по своим "Велюрам" шоблы собирает. Мудрый нарид это все видит и повторяет, потому что каков поп, такой и приход.
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19.06.2020 16:25 Відповісти
Лящку 170 000 грн надо
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19.06.2020 16:38 Відповісти
Или вообще уволить! Нарушать свои же указы - это высшая степень цинизма!
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19.06.2020 16:59 Відповісти
За Вову будет решать Печерский суд!
Есть там такой Вовк - лично рассмотрит ...
Если не справится - подтянут Бугиля....
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19.06.2020 16:43 Відповісти
Ну, теперь Зеленский может спокойно мочкануть Порошенко, ведь у него иммунитет. К чему все эти суды и демонстрации.
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19.06.2020 17:07 Відповісти
Должностные лица - от 34000
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19.06.2020 17:23 Відповісти
Это весь народ Украины оштрафовали - с наших карманов деньги возьмут.
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19.06.2020 17:24 Відповісти
Нє... Не обов*язково.
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19.06.2020 18:54 Відповісти
хорошо. справедливо.
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19.06.2020 17:36 Відповісти
пока не увижу решения суда и платежки от нарушителей-не верю..земрази фуфло в уши толкают от начала выборов и по сегодняшний день. Еще один раз соврать для них не составит труда
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19.06.2020 17:54 Відповісти
В связи с этим фактом ,возникает закономерный вопрос.Какое имеет право эта лядская,ЗЕленая банда,требовать у простых украинцев, ужесточить карантинные мероприятия ,если они во главе с криворожанской дурилкой ,сами нарушают свои же постановления...???
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19.06.2020 18:29 Відповісти
Теж нічого. Головне щоб широкий загал був про це проінформований.
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19.06.2020 18:53 Відповісти
Вот все этим сказано, а взяли бы и попинали ногами, в прямом смысле и иди доказывай свою правоту. После этого не през иденты, ни в депутаты. Но в стойле все можно, ковбои на это не реагируют.
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19.06.2020 20:12 Відповісти
А чому так мало? Порушники діяли з особливим цинізмом у складі організованної злочинної групи. А їх по-мінімуму.
І, взагалі, Ляшка з посади санітарного лікаря треба знімати за цей випадок
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19.06.2020 20:40 Відповісти
Клован ---патологический жмот!
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19.06.2020 21:54 Відповісти
Зеленский на выборах сам сказал что если хоть раз нарушит закон, то сам подаст в отставку... так почему до сих пор не подал? Снова наврал своим 73% баранам?
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20.06.2020 09:16 Відповісти
 
 