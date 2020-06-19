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Чоловіків, які побили в Києві водія трамвая за прохання одягнути маски, затримали: їм загрожує до 5 років в'язниці

Чоловіків, які побили в Києві водія трамвая за прохання одягнути маски, затримали: їм загрожує до 5 років в'язниці

Правоохоронці розшукали чоловіків, які напали на водія трамвая за зауваження через відсутність захисних масок. Хуліганам уже повідомили про підозру.

Про це поінформували в прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 3 червня на Воскресенці. Відомо, що група чоловіків спробувала увійти в трамвай без масок, за що водій зробив їм зауваження. Пасажири відреагували на це неадекватно, почали сперечатися, витягли водія і побили його на дорозі. Після цього вони втекли.

У прокуратурі Києва заявили, що через деякий час порушників вдалося відшукати. Ними виявилися місцеві жителі 1981, 1983 і 1984 років народження. Зараз їм оголосили про підозру за статтею за хуліганство та грубе порушення громадського порядку групою з кількох людей (ч. 2 ст. 296 КК України). Наразі їм обирається запобіжний захід. Фігурантам загрожує до чотирьох років в'язниці або обмеження волі на строк до п'яти років.

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Топ коментарі
+50
Быдлота бродячая... и ссыкливая!
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19.06.2020 15:57
+31
100%. Шкакльё быковатое.
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19.06.2020 15:58
+27
И 5 лет маски не снимать! Железные... На всю морду...
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19.06.2020 16:17
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Быдлота бродячая... и ссыкливая!
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19.06.2020 15:57 Відповісти
100%. Шкакльё быковатое.
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19.06.2020 15:58 Відповісти
И 5 лет маски не снимать! Железные... На всю морду...
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19.06.2020 16:17 Відповісти
ЗЕ-лохторат, явно...
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19.06.2020 21:31 Відповісти
Семеро одного не бояться, надеюсь - награда найдёт "героев".
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Найшли на попку пріключєній.
У всіх смислах.
А всього лише, просили одягнути маску.
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Вони просто не за того взялися, як би шмигаля , то тоді були б героями,а так сцикливі вівці а пастись і бекати в сторону незгідних!
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19.06.2020 16:08 Відповісти
Быдло маски не носит и возмущается, когда их просят.
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19.06.2020 16:31 Відповісти
Однозначно тупорылое зебилье
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19.06.2020 16:00 Відповісти
А может они в рядах секты корона-отрицателей?
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19.06.2020 16:08 Відповісти
Так , что по пятерочке, граждане быдлованы, по пятерочке на душу населения.
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19.06.2020 16:03 Відповісти
Єдине, що потребує країна - масочний режим у громадьских місцях, та дотримання дистанції.
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19.06.2020 16:04 Відповісти
На нары эту сволоту, никаких поблажек, чтоб другим неповадно было, в тюрьму и возле параши им место.
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19.06.2020 16:12 Відповісти
Вот именно, мужик на работе был и за "территорию трамвая" нес ответственность, а быдлу если не нравилось, могли ехать... другим транспортом.
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19.06.2020 23:08 Відповісти
этот человеческий мусор есть большая часть нашего генофонда... только такое быдло могло отдать свои тупые голса за кловуна и его побрехеньки. как очиститься от таких тварей? кто поскажет метод?
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19.06.2020 16:14 Відповісти
Та ладно, хватит: потрох гнида еще большая!
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19.06.2020 23:09 Відповісти
согласен - зеленые потрохи гниды еще больше...
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20.06.2020 22:45 Відповісти
Та ладно, чо там, ты сам-то гнида еще та, и отец твой гнида, а мать твоя гнида, каких еще поискать, а родственники твои гниды такие, что клейма ставить негде, вся семья твоя гнида на гниде сидит и гнидой погоняет...
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23.06.2020 16:31 Відповісти
На Донбасс козлоту, на разминирование.
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19.06.2020 16:20 Відповісти
Пресса, проконтролируйте пожалуйста, чтобы эти будущие петухи благополучно разместились на своих нарах возле параши....И пусть каждый их день на зоне будет им вечностью, и пусть любят их всем бараком все 5 лет ....до смерти...
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19.06.2020 16:21 Відповісти
Посадить - однозначно
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19.06.2020 16:24 Відповісти
Цензорское быдло и сюда Зеленского приплело. Уймитесь уже. Вы же такие, как эти сволочи, пинающие ногами водителя.
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19.06.2020 16:26 Відповісти
Избиратели Зеленского во всей красе. А что тебе не нравится? Быдло голосует за быдло, все закономерно, нечего обижаться тут.
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23.06.2020 16:33 Відповісти
Первый год предложенного прокурором срока им обязательно надо отработать САНИТАРАМИ в приемном отделении инфекционной больницы, которая круглосуточно принимает больных с COVID19. Чтобы они поняли, что это такое - расхлебать эпидемию.
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19.06.2020 16:29 Відповісти
Лучше бы Бубочке морду набили или Слугам Народа! Срок один и тот-же зато были бы не быдлом а героями!
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19.06.2020 16:31 Відповісти
А, если выяснится что они професиональные политические активисты или каки ето другие определенно направленные, и неприведиВсемогущий из ато ? Вы Опанабститесь? И про генофонд заткнетесь? Вспоминая всуе генофонд вы оскорбляете перманентно вашу Маму.
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19.06.2020 16:37 Відповісти
твою прежде маму... не удержала, шмякнула головой об кафель в род зале - дегенерат получился.
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19.06.2020 17:50 Відповісти
ох не понраву тебе когда лично тебя или твоих родных... так не кизди про всю нацию
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19.06.2020 17:56 Відповісти
Дядя Женя, ви дибіл?
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19.06.2020 19:33 Відповісти
Водитель нападавшим угрожал неоднократно.Нападавшие защищались в пределах допустимой самообороны.Очень похоже на случай со Стерненком.Где наш великий Муси Найем?.Народные депутаты не хотят взять данных подонков на поруки?
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19.06.2020 16:37 Відповісти
По полной присудить.
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19.06.2020 16:44 Відповісти
Донецкое быдло,и к Гордону не ходи!
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19.06.2020 17:41 Відповісти
Или донецкое, или зеленское, одно из двух
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Количество конченного тупорылого бычья растет на глазах! Удивительно, но и порядочных, адекватных пацанов и девушек тоже много...
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19.06.2020 17:51 Відповісти
Ау, журналисты!

"надеть"
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19.06.2020 18:28 Відповісти
Правильно. А когда порохоботов начнут?
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19.06.2020 18:49 Відповісти
Уже не начнут. Тебе ж написали - посадили под арест дружбанов твоих. Читай внимательно, чучело зельоное.
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23.06.2020 16:36 Відповісти
Стерилизация
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19.06.2020 19:29 Відповісти
по противогазу одеть и пусть бегают пока не утопятся в собственном поту.
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19.06.2020 20:36 Відповісти
 
 