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тарифи (1925) Електрика (2041)

Лише в Україні та Білорусі досі не впроваджено європейського тарифного регулювання на розподіл електроенергії, – РБК-Україна

Лише в Україні та Білорусі досі не впроваджено європейського тарифного регулювання на розподіл електроенергії, – РБК-Україна

У Європі є лише 2 країни, де досі не впроваджено стимулююче регулювання (RAB-тариф), – Україна та Білорусь.

Це є причиною значної зношеності електромереж і низької якості електропостачання в Україні. Але запропонований НКРЕКП варіант переходу на RAB-тариф суперечить успішному європейському досвіду. Таку думку озвучили РБК-Україна, в дослідженні впровадження стимулюючого тарифу в Україні.

Оновлюючи енергетичну інфраструктуру електричних мереж, всі країни Європи запровадили модель стимулюючого тарифоутворення RAB для енергетичних компаній-операторів інфраструктури. RAB-тарифу немає лише в Україні і Білорусі, заявляють журналісти РБК посилаючись на звіт компанії Ernst&Young. Вже в 2013 році найбільш поширеним підходом до регулювання в Європі був "той, який приймає регуляторну базу активів (RAB) як свою основну структуру". Близькі до України за стартовими умовами Чехія, Литва і Польща перейшли на стимулююче регулювання на початку 2000-х. Словаччина і Чорногорія - у 2007, Німеччина - у 2009 році.

"Наслідки виявилися позитивними: у більшості країн час відключення електроенергії (індекс SAIDI) падав, обсяг капітальний вкладень і вартість активів зростали. У Румунії за 10 років SAIDI показав хорошу динаміку: знизився в 2.5 раза - з 1025 хвилин (більше, ніж в Україні) до 474 в 2016 році, а обсяг капіталовкладень у кілометр мережі склав $985 (в Україні - близько $250)", - стверджується в статті.

В Україні також пропонують перейти на стимулюючу модель тарифоутворення. 29 квітня 2020 року регулятор прийняв проєкт переходу на RAB-тариф. У ньому активи обленерго діляться на нові і старі. Нові з’явилися в поточному році впровадження нового регулювання, старі - раніше. На старі активи регулятор пропонує нараховувати 1% прибутковості, на нові - 15%. Автори дослідження проаналізували модель і дійшли висновку, що вона близька до тої, що була запропонована за часів Януковича-Азарова (2013 рік). Тоді були дві бази активів: "стара" і "нова". Ставка прибутковості на "стару" - від 0% до 2% за впровадження методики, на нову - 14.79%. Такі "інвестиційно привабливі умови" не стимулювали жодну із 32 українських компаній-операторів перейти на нову модель регулювання і реформа не була реалізована.

"Якщо компанія вважатиме, що старий актив повністю зноситься за 10 років і не буде відшкодування, немає сенсу модернізувати цей актив. Вигідніше вкладати в нові. Такий підхід загрожує існуючій інфраструктурі і, за словами експосла США в Україні та старшого віцепрезидента IHS Energy Карлоса Паскуаля, "призведе до кризи в дистрибуції електроенергії в Україні", - йдеться у матеріалі.

На заміну методології НКРЕКП пропонують європейський варіант RAB-тарифу: не ділити бази активів обленерго і застосовувати єдину ставку прибутковості. Ставка, на думку експертів, мала бути щонайменше вищою за банківські депозити.

"Якщо інвестор вибирає: вкласти йому гроші в ризикований бізнес, на кшталт обленерго, або вкласти в банк на депозит під відсоток, тільки додаткова вигода мотивує його інвестувати", - зазначається в дослідженні.

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Топ коментарі
+13
Владельцы облэнерго самые бедные люди в Украине?
Может поискать средства, причитающиеся на ремонт, в офшорах?
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19.06.2020 16:00
+12
Только в Украине и Белоруси, до сих пор нет европейских зарплат)))
Вас это суки, должно волновать! В первую очередь!
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19.06.2020 16:00
+11
Только в Украине и Беларуси (из Европейских стран. Рашка не европейская страна) до сих пор нет европейских зарплат!!
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19.06.2020 15:59
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Ринатке и Бене о том говорили?
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19.06.2020 15:58 Відповісти
Вася, з поверненням.
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19.06.2020 16:04 Відповісти
Только в Украине и Беларуси (из Европейских стран. Рашка не европейская страна) до сих пор нет европейских зарплат!!
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19.06.2020 15:59 Відповісти
Румыния, Болгария, Албания, Греция, Черногория итж. Где-то у трети стран Европы зарплата чуть выше чем у нас
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19.06.2020 16:04 Відповісти
По официальным данным румынского Национального института статистики, средняя зарплата в Румынии в 2019 году (апрель) составляет 5 105 лей в месяц (около 1 080 евро). После уплаты налогов в распоряжении местного работника остается порядка 3 115 лей (660 евро).
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19.06.2020 16:16 Відповісти
Средняя зарплата в Болгарии соответствует 656 евро.
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19.06.2020 16:17 Відповісти
Тебе еще поискать? или сам умеешь гуглом пользоватся?!!
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19.06.2020 16:17 Відповісти
Бред - 370 евро средняя зарплата в Украине , можно список этих трети стран в Европе ?
Ну и пенсии в 55 евро то же ....
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19.06.2020 16:26 Відповісти
Rumynija 1075 evro srednem,Bolgarija 690 evro srednem,Al;banija 487 evro,Grecija 1060 evro srednem,Cernogorija 769 evro srednem.Ukraina 392 evro srednem
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19.06.2020 17:13 Відповісти
Беня с Ринаткой все никак не успокоятся!
Все неймется, нашли где еще бабла поднять!
Пусть сначала за работу научаться платить, как в Европе и медицину такую же сделают как в Европе!
Лише в Україні та Білорусі досі не впроваджено європейського тарифного регулювання на розподіл електроенергії, – РБК-Україна - Цензор.НЕТ 5703
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19.06.2020 16:12 Відповісти
Только в Украине и Белоруси, до сих пор нет европейских зарплат)))
Вас это суки, должно волновать! В первую очередь!
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19.06.2020 16:00 Відповісти
Вздор. Грабителей в первую очередь волнует как можно больше отнять.
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19.06.2020 18:31 Відповісти
когда повышение тарифов? после выборов сразу?
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19.06.2020 16:00 Відповісти
И до. И после. И снова, и снова, и снова - пока народ упырей не передавит!
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19.06.2020 18:45 Відповісти
Владельцы облэнерго самые бедные люди в Украине?
Может поискать средства, причитающиеся на ремонт, в офшорах?
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19.06.2020 16:00 Відповісти
А чего же Ахметовы, Коломойские и другая свора только ложила деньги за эксплуатацию сетей в карман, довели сети до полного износа, а теперь опять поднять тариф за транспортировку и выложить этим козлам деньги из бюджета???!!!
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19.06.2020 16:04 Відповісти
Æ
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19.06.2020 16:08 Відповісти
раб-тариф это символично
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19.06.2020 16:09 Відповісти
Мы эту историю про стимулирующие тарифы в Украине несколько раз проходили. Каждый раз когда повышали тарифы говорили, что это позволит привести в порядок основные фонды.
Когда продавали Ахметке шахты и заводы по 1 гривне, то было поставлено условие никаких доплат из бюджета. Откуда тогда взялся Роттердам + ???
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19.06.2020 16:21 Відповісти
опять мыролюбные тарифы от потужных реформаторов.
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19.06.2020 16:24 Відповісти
На новый особняк Ахметову не хватает ?
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19.06.2020 16:33 Відповісти
Задрали уже,суки,никак не нажрутся.
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19.06.2020 16:50 Відповісти
_А сами олигархи никогда не прекратят грабить народ, им никогда не будет достаточно. Сами они никогда не остановятся - пока народ им не свернёт шеи!
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19.06.2020 18:23 Відповісти
А что Украина и Беларусь ето Европа? Почему вы хотите с полудохлой курицы надоить молока два ведра каждый день как с коровы?
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19.06.2020 17:13 Відповісти
С какого х***я вы за украинский товар хотите брать деньги как с европейского, если украинский производитель платит работнику сделавшему етот товара в 20 раз меньше чем в Европе? Вас давно вилами в жопу не штрыкали и покрышки горелые на шею не надевали, твари.
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19.06.2020 17:15 Відповісти
И только на Украине нищенские зарплаты и пенсии.
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19.06.2020 17:18 Відповісти
Как старательно и настойчиво налётчики капают ограбляемым на мозги! Мрази!!
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19.06.2020 18:20 Відповісти
Снова будут грабить!
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19.06.2020 22:20 Відповісти
 
 