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Денісова (883) захист персональних даних (90) Федоров Михайло (849) Дія (1066)

Перевірка офісу Денісової не знайшла порушень у програмі "Дія", - Федоров

Перевірка офісу Денісової не знайшла порушень у програмі

Перевірка, проведена Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Міністерстві цифрової трансформації України і ДП "Дія", не знайшла порушень у сфері захисту персональних даних.

Про це написав у фейсбуці міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних порушень вимог законодавства під час функціонування порталу Дія, мобільних застосунків Дія та Дій вдома Омбудсманом не виявлено. Це ще одне підтвердження безпеки користування сервісами Мінцифри", - стверджує він.

Федоров підкреслив, що Мінцифри обробляє персональні дані на основі чинного законодавства і дотримується всіх його вимог.

"Ми не накопичуємо і не використовуємо персональні дані без потреби. Є всі необхідні організаційні та технічні засоби для захисту персональних даних", - заявив Федоров.

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Як повідомлялося, в травні 2020 року Національна поліція України виявила незаконне оприлюднення персональних даних українців анонімним телеграм-каналом. Робота цього каналу вже припинена.

Сайт та додаток "Дія" є єдиним державним веб-порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проекті "Держава в смартфоні". Вони об'єднують в собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.

Перевірка офісу Денісової не знайшла порушень у програмі Дія, - Федоров 01

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В офисе Денисовой есть специалисты информационных технологий?
С каких пор?
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19.06.2020 16:08 Відповісти
Угу, она типа отработала минимум 5 лет сис админом и администратором безопасности. Все налажено в соответствии с НДТЗИ. Знаю о чем пишу, поэтому ржу. Сеть, пока ни в одной стране не защищена. Локальные компы пожно защитить при определенных мерах администрирования, настройки политики безопасности и контролируемой зоне.
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19.06.2020 16:17 Відповісти
Денисова разбирается в сфере технологий безопасности? Федоров опять вещает из виртуального адресного пространства. В реальности это существо где находится?
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19.06.2020 16:09 Відповісти
Судум присудят поставить эту Дию или расстрел! Выберу расстрел!
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19.06.2020 16:15 Відповісти
 
 