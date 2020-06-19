Перевірка офісу Денісової не знайшла порушень у програмі "Дія", - Федоров

Перевірка, проведена Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Міністерстві цифрової трансформації України і ДП "Дія", не знайшла порушень у сфері захисту персональних даних.

Про це написав у фейсбуці міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Жодних порушень вимог законодавства під час функціонування порталу Дія, мобільних застосунків Дія та Дій вдома Омбудсманом не виявлено. Це ще одне підтвердження безпеки користування сервісами Мінцифри", - стверджує він.

Федоров підкреслив, що Мінцифри обробляє персональні дані на основі чинного законодавства і дотримується всіх його вимог.

"Ми не накопичуємо і не використовуємо персональні дані без потреби. Є всі необхідні організаційні та технічні засоби для захисту персональних даних", - заявив Федоров.

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Як повідомлялося, в травні 2020 року Національна поліція України виявила незаконне оприлюднення персональних даних українців анонімним телеграм-каналом. Робота цього каналу вже припинена.

Сайт та додаток "Дія" є єдиним державним веб-порталом електронних послуг, а також ключовим сервісом у проекті "Держава в смартфоні". Вони об'єднують в собі всі послуги, які надає держава громадянам і бізнесу.