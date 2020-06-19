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На Житомирщині посилили карантинні заходи: заборонено роботу громадського харчування в приміщенні і проведення масових заходів

На Житомирщині посилили карантинні заходи: заборонено роботу громадського харчування в приміщенні і проведення масових заходів

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирщини прийняла рішення про посилення карантинних заходів на території області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі члени комісії одноголосно підтримують думку про те, що попри всі застереження, заклики до самоізоляції та прохання носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом", - зазначив Бунечко.

Враховуючи дані показники були прийняті рішення:

- посилити контроль за дотримання населенням карантинних норм в приміщеннях та громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів), дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезінфікуючих засобів;

- заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;

- заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;

- заборонити роботу закладам громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, окрім надання послуг з харчування лише на відкритих, літніх майданчиках;

- проводити релігійні заходи, богослужіння за умов дотримання карантинних норм.

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Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській області доручено здійснити перевірку роботи ринків та магазинів по всій області щодо дотримання карантинних заходів. У разі виявлення порушень – надати пропозиції щодо зупинки діяльності цих об'єктів.
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Топ коментарі
+1
а может "проблема" как раз в том, что люди очень хорошо сознают, что риск от полумифического вирусочка намного ниже, чем от перегрева головы, например
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19.06.2020 16:25
+1
Пол часа тому был в "Варусе" Кривой Рог, 50% покупателей без масок или маски на подбородке, продавцы без перчаток
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19.06.2020 16:26
+1
у 73% зелёных перегрев головы ?
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19.06.2020 16:29
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а может "проблема" как раз в том, что люди очень хорошо сознают, что риск от полумифического вирусочка намного ниже, чем от перегрева головы, например
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19.06.2020 16:25 Відповісти
у 73% зелёных перегрев головы ?
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19.06.2020 16:29 Відповісти
тебе этого не понять. живёшь без мозгов и перегрев головы тебе не страшен. чуть кто что скажет вразрез с твоей дурью - записал в зелёные и спокоен. муфлон ты, паря.
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19.06.2020 16:49 Відповісти
Федя Петькин ты что куришь? Куриный помёт?
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19.06.2020 16:53 Відповісти
тебе 11.80? на! хочешь весь остаток жизни прожить в китайском мире? без меня! на дому себе устрой.
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19.06.2020 16:58 Відповісти
Соди в церкву,оближи иконы или сзоди в больницу Александровскую,почитай им книгу,неверующий хома...
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19.06.2020 18:25 Відповісти
на помойках вас собирают что ли... или в дурках...
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19.06.2020 18:29 Відповісти
Таких дебилов как ты и собирать не надо,везде валяються,козлы...
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19.06.2020 18:31 Відповісти
держи 11.80
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19.06.2020 18:39 Відповісти
Пол часа тому был в "Варусе" Кривой Рог, 50% покупателей без масок или маски на подбородке, продавцы без перчаток
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19.06.2020 16:26 Відповісти
у нас тоже так...,доиграются...
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19.06.2020 18:26 Відповісти
 
 