На Житомирщині посилили карантинні заходи: заборонено роботу громадського харчування в приміщенні і проведення масових заходів

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Житомирщини прийняла рішення про посилення карантинних заходів на території області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі члени комісії одноголосно підтримують думку про те, що попри всі застереження, заклики до самоізоляції та прохання носити засоби індивідуального захисту в громадських місцях, жителі області не усвідомлюють всіх ризиків і загроз, пов’язаних з коронавірусом", - зазначив Бунечко.

Враховуючи дані показники були прийняті рішення:

- посилити контроль за дотримання населенням карантинних норм в приміщеннях та громадському транспорті, зокрема використання засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів), дотримання соціальної дистанції між громадянами, використання дезінфікуючих засобів;

- заборонити роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області;

- заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;

- заборонити роботу закладам громадського харчування, ресторанного бізнесу та кафе, окрім надання послуг з харчування лише на відкритих, літніх майданчиках;

- проводити релігійні заходи, богослужіння за умов дотримання карантинних норм.

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Головному управлінню Держпродспоживслужби в Житомирській області доручено здійснити перевірку роботи ринків та магазинів по всій області щодо дотримання карантинних заходів. У разі виявлення порушень – надати пропозиції щодо зупинки діяльності цих об'єктів.