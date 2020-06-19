ФРН може ухвалити нові санкції щодо Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні, - Меркель

Німеччина залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі, вони залежатимуть від ходу суду.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми залишаємо за собою можливість реагування, як і говорив глава МЗС ФРН, але спочатку потрібно почекати, що покаже процес", - сказала Меркель журналістам у Берліні в п'ятницю.

Раніше Меркель повідомила, що лідери країн ЄС вирішили продовжити санкції щодо РФ, накладені в зв'язку з подіями в Україні, ще на пів року. Відповідаючи на питання, чи не вважає вона за необхідне посилити санкції у зв'язку зі справою про вбивство в Берліні, канцлер дала зрозуміти, що це справа не пов'язане з накладеними санкціями і поки не обговорюється на рівні ЄС.

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"Ми завжди зосереджені на приводах. Один привід - це український конфлікт, про ці санкції ми зараз говорили. Друге - це констатація, зроблена генпрокуратурою ФРН в зв'язку з кібератакою на бундестаг, в цьому випадку на європейському рівні ведуться переговори. Третє - це нове свіже пред'явлене обвинувачення", - вказала канцлер.

Напередодні посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва запрошували в МЗС ФРН для бесіди, запрошення було зроблено після того, як раніше в четвер генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення на адресу громадянина Росії, затриманого у справі про це вбивство. Як вважають у відомстві, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження Торніке К."

На думку Генпрокуратури ФРН, "причина цього "замовлення" полягала в тому, що Торніке К., він же Зелімхан Хангошвілі, воював в ході чеченської кампанії з 2000 по 2004 рік на стороні чеченських сепаратистів. За даними слідства, російські правоохоронні органи кваліфікували Торніке К. як терориста.

Росіянин підозрюється у вбивстві і порушенні законодавства про звернення зі зброєю.

Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року в районі Тіргартен. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персоною нон грата двох співробітників посольства РФ в ФРН. У відповідь Росія оголосила про висилку двох працівників дипмісії ФРН в Москві.