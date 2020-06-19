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Новини Санкції проти Росії
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Німеччина (7091) Меркель (1138) росія (63589) санкції (11292) Хангошвілі (11)

ФРН може ухвалити нові санкції щодо Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні, - Меркель

ФРН може ухвалити нові санкції щодо Росії у зв'язку з вбивством Хангошвілі в Берліні, - Меркель

Німеччина залишає за собою право на нові заходи щодо РФ у зв'язку з вбивством Хангошвілі, вони залежатимуть від ходу суду.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми залишаємо за собою можливість реагування, як і говорив глава МЗС ФРН, але спочатку потрібно почекати, що покаже процес", - сказала Меркель журналістам у Берліні в п'ятницю.

Раніше Меркель повідомила, що лідери країн ЄС вирішили продовжити санкції щодо РФ, накладені в зв'язку з подіями в Україні, ще на пів року. Відповідаючи на питання, чи не вважає вона за необхідне посилити санкції у зв'язку зі справою про вбивство в Берліні, канцлер дала зрозуміти, що це справа не пов'язане з накладеними санкціями і поки не обговорюється на рівні ЄС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чеченець Хангошвілі убитий у Берліні спецпідрозділом ФСБ "Вимпел", - розслідування. ВІДЕО+ФОТО

"Ми завжди зосереджені на приводах. Один привід - це український конфлікт, про ці санкції ми зараз говорили. Друге - це констатація, зроблена генпрокуратурою ФРН в зв'язку з кібератакою на бундестаг, в цьому випадку на європейському рівні ведуться переговори. Третє - це нове свіже пред'явлене обвинувачення", - вказала канцлер.

Напередодні посла Росії в Німеччині Сергія Нечаєва запрошували в МЗС ФРН для бесіди, запрошення було зроблено після того, як раніше в четвер генпрокуратура Німеччини висунула звинувачення на адресу громадянина Росії, затриманого у справі про це вбивство. Як вважають у відомстві, обвинувачений отримав "замовлення з державного відомства центрального управління Російської Федерації ліквідувати грузинського громадянина чеченського походження Торніке К."

На думку Генпрокуратури ФРН, "причина цього "замовлення" полягала в тому, що Торніке К., він же Зелімхан Хангошвілі, воював в ході чеченської кампанії з 2000 по 2004 рік на стороні чеченських сепаратистів. За даними слідства, російські правоохоронні органи кваліфікували Торніке К. як терориста.

Росіянин підозрюється у вбивстві і порушенні законодавства про звернення зі зброєю.

Хангошвілі був убитий у Берліні влітку 2019 року в районі Тіргартен. За підозрою у вбивстві затримали громадянина Росії. Влада Німеччини стверджує, що просили у Росії допомоги в розслідуванні, але та не надавала інформацію. Через це Німеччина оголосила персоною нон грата двох співробітників посольства РФ в ФРН. У відповідь Росія оголосила про висилку двох працівників дипмісії ФРН в Москві.

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Топ коментарі
+9
Давить кремлёвскую гниду Путин в 2020 это Гитлер в 1938! Не дать вырасти Монстру!
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19.06.2020 16:29
+9
Путинские убийцы хозяйничают в центре Берлина, а Германия "может принять новые санкции"... а может и не принять.
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19.06.2020 16:42
+8
Анджела, Шредер тебе в помощь.
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19.06.2020 16:32
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Давить кремлёвскую гниду Путин в 2020 это Гитлер в 1938! Не дать вырасти Монстру!
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19.06.2020 16:29 Відповісти
Дракона уже откормили и продолжают кормить. Запад - главный спонсор войн рф.
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19.06.2020 18:36 Відповісти
Ну так а от кого ты этого хочешь? От тех, чьи предки буквально кипятком писали от Бесноватого?
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20.06.2020 08:43 Відповісти
Анджела, Шредер тебе в помощь.
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19.06.2020 16:32 Відповісти
Правительство Германии не сомневается, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили - политически мотивированное, и его заказчиком была Москва, пишет обозреватель FAZ Бертольд Колер.
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19.06.2020 16:34 Відповісти
Немцы, терпите путинские выходки, иначе он перекроет вам газ зимой...
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19.06.2020 16:36 Відповісти
У немцев мало газа своей добычи но тк химпром нуждается в сырье им приходится "терпеть" выходки катара, рф, сша, нидерландов, египта, польши, украины
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19.06.2020 16:51 Відповісти
Перечисли выходки Украины в отношении германии
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19.06.2020 17:00 Відповісти
Шахтар виграв у Вольфсбурга.
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19.06.2020 17:02 Відповісти
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19.06.2020 17:07 Відповісти
Согласен, пожалуй только этим и может досадить. Кстати, население Wolfsburg 124 t чел. Но там есть завод по производству автомобией. Прикинь, футбол страны где исчез автопром обыграл весь мировой Volkswagen, не, это круто,прикинь...
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19.06.2020 18:25 Відповісти
Ну конечно может, только скорее всего не примет ..))
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19.06.2020 16:38 Відповісти
ФРГ может принять новые санкции в отношении России - отказаться от бизнеса на украинской крови с хъйолом = отказаться от трубы северный поток.
Все остальное - лицемерная муйня Меркель
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19.06.2020 16:39 Відповісти
Изя, это что ви говорите? разве гешефт уже не святое?
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19.06.2020 16:55 Відповісти
Лижи козломордый у меркель жопу
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19.06.2020 21:50 Відповісти
даешь для эрэфии больше полезных санкций.
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19.06.2020 16:41 Відповісти
Путинские убийцы хозяйничают в центре Берлина, а Германия "может принять новые санкции"... а может и не принять.
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19.06.2020 16:42 Відповісти
Меокель должна пойти навстречу бесу путоеру, его не отпускает альцгеймер.
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19.06.2020 16:48 Відповісти
Обоссались!
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19.06.2020 16:56 Відповісти
Может принять, а может и не принять...Германцы, потомки Арминия, Меровингов, Каролингов, плантагенетов... превратились в дряблых слизняков...Хай щастить!
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19.06.2020 17:03 Відповісти
Могу копать, а могу не копать. Могу шпагат растянуть, а могу пива выпить. Шмэркель.
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19.06.2020 17:44 Відповісти
Не на стороне "чеченських сепаратистів" а на стороне защитников своей родины,к которой кацапье вонючее как исторически так и культурно и ментально никакого отношения не имеет!
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19.06.2020 17:30 Відповісти
У Бутусова есть, есть путлеровец в редакции! Замечал уже. Может и не один.
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19.06.2020 18:40 Відповісти
Может принять. Но не хочет!
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19.06.2020 18:19 Відповісти
Причём самая суровая санкция , это стремление достроить северный поток2
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Харе болтать метлой - вводи!
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19.06.2020 19:39 Відповісти
Може прийняти, а може й ні. Це як шреде вирішить.
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20.06.2020 07:11 Відповісти
 
 