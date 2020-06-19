Під Кабміном мітингували аграрії: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!"

Під будівлею Кабінету міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не запроваджувати мито та квотування на імпортні дизель і скраплений газ.

Ще мав бути трактор, але його не пропустила поліція – заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Лобановського. Про це повідомляють "Українські новини".







Акція відбулася під гаслами: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!" та "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, невдоволені ініціативою запровадження мита або квотування на імпортні дизель та скраплений газ.

За словами мітингувальників, від цього не лише фермери втратять до 3-х мільярдів гривень, але й прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.

"Це позначиться врешті-решт на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях – чим буде дорожча наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України.

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Представники аграріїв наголосили, що запровадження мита – це справа рук монополістів.

"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовуються просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – зазначає заступниця голови Аграрного союзу України Жанетта Ємельянова.

Учасники акції передали звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з вимогою не допустити запровадження спеціальних мит чи квот на імпортне дизельне пальне та скраплений газ.

Як повідомлялось раніше, у січні 2020 г. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і ЗВГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України втрачатиме близько 11 млрд грн. на рік.