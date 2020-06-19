Під Кабміном мітингували аграрії: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!"
Під будівлею Кабінету міністрів України кілька сотень аграріїв протестували з вимогою не запроваджувати мито та квотування на імпортні дизель і скраплений газ.
Ще мав бути трактор, але його не пропустила поліція – заблокувала біля стадіону "Динамо" імені Лобановського. Про це повідомляють "Українські новини".
Акція відбулася під гаслами: "Ні – миту та квотам на імпортне пальне!" та "Ні – збагаченню олігархів за рахунок звичайних людей". У ній взяли участь фермери з різних областей України, невдоволені ініціативою запровадження мита або квотування на імпортні дизель та скраплений газ.
За словами мітингувальників, від цього не лише фермери втратять до 3-х мільярдів гривень, але й прості українці більше заплатять за продукти, які неминуче подорожчають.
"Це позначиться врешті-решт на внутрішніх цінах на базарах, на покупцях – чим буде дорожча наша продукція, тим менше її будуть купувати", – зазначив Микола Стрижак, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
Представники аграріїв наголосили, що запровадження мита – це справа рук монополістів.
"Останнім часом приймаються рішення міжвідомчої комісії, які спрямовуються просто на створення монопольного ринку вітчизняними олігархами", – зазначає заступниця голови Аграрного союзу України Жанетта Ємельянова.
Учасники акції передали звернення до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з вимогою не допустити запровадження спеціальних мит чи квот на імпортне дизельне пальне та скраплений газ.
Як повідомлялось раніше, у січні 2020 г. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу до Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДТ і ЗВГ на рівні 8,46% з щорічним підвищенням до 25,4% до 2024. За оцінками НАУ введення мит зробить закупівельні ціни на ДП та скраплений газ в Україні найвищими в Європі, зруйнує стійку систему нафтопродуктозабезпечення, економіка України втрачатиме близько 11 млрд грн. на рік.
Будь ласка, зачекайте...
19.06.2020, 14:31 • 202 • https://uainfo.org/blognews/1592558522-ukrainskaya-ekonomika-eto-ochen-bolnoy-patsient-kotoryy.html#mc-container 0
Это какой-то позор... Чтобы понять масштаб кризиса управления в государстве, достаточно просто "пропустить через мозги" следующую информацию: впервые в истории страны программа правительства дважды не утверждена, при этом в парламенте заседает монокоалиция!
Я уже не говорю о том, что уже длительное время ряд должностей вакантны... Страной четвертый месяц управляет "кабмин без плана"! Суть экономической политики не ясна даже приближенным.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592479063-kushch-v-itoge-nas-zhdet-nevidannyy-zver-biflyatsiya.html Кущ: В итоге нас ждет невиданный "зверь" - бифляция
При этом, лелеются надежды на инвестиции и большую приватизацию.
Я уже не говорю о том, что монокоалиция не смогла делегировать из своего состава ни премьера, ни министров финансов, экономии, энергетики. Ни глав налоговой и таможни.
Зато есть "офис простых решений", который больше напоминает НУИНУ (научный универсальный институт необыкновенных услуг, кто читал Стругацкийх или смотрел фильм "Чародеи"). Но простых решений уже не будет, гомеопатия не поможет.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1592477326-nihto-ne-hoche-brati-na-sebe-vidpovidalnist-za-situatsiyu.html Голобуцький: Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за ситуацію в країні
Украинская экономика - это очень больной пациент, который находится в руках шарлатанов. Как у Гашека: "Военный врач прописывает ему глауберову соль, клистир - и «плоскостопный» бегает как ошпаренный...".
К сожалению, практика работы таких "эскулапов" показывает, что могут и "залечить". Когда же оно настанет, время правильных врачей с правильными дипломами....
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3009879079092464&id=100002112044676 Алексей КУЩ
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Да Медведчук, который с легкой Петькиной руки стал монополистом по торговле дизтопливом, все это мутит. 42-47% "дизеля" через Медведчука поступает из России.
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