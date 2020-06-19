На станції швидкої допомоги Вінниці COVID-19 виявили у 76 працівників. Лікарні міста завантажені до 95%, хворих направляють в сусідній район, - мер Моргунов

З початку карантину у відділенні №1 філії "Вінницька СЕМД" Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф захворіли на коронавірусну хворобу 76 з 203 працівників. Це в основному водії швидких, фельдшери та лікарі бригад.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Мер зазначив, що це дуже великий показник захворюваності серед медиків "швидкої". І вінничани уже відчули його на собі, адже швидку допомогу в деяких випадках доводилося чекати по 20-30 хвилин, а то більше.

"В більшості захворілими є водії, фельдшери і лікарі медичних бригад. Треба розуміти, що лікарі швидкої медичної допомоги знаходяться на "передовій" і нам дуже важливо, щоб вони усі були здорові. Всі захворілі на сьогоднішній день лікуються, колективу було проведено ПЛР-тести. На виклики їздять тільки ті, хто 100% не хворий на коронавірус, і це підтверджено тестами", - повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Разом з тим, за його словами, завантаженість ліжок у лікарнях регіону становить 65%.

Дивіться також: Карантинні пости знову відкрили у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вінницьке інфекційне відділення МКЛ №1, де лікують вінничан, захворілих на коронавірус, станом на четвер, 18 червня, було заповнено на 95 %. Вінницька центральна районна лікарня - на 78%. Враховуючи досить велику кількість хворих, вінничан, які потребують госпіталізації і мають COVID-19, зараз доправляють в Калинівську районну лікарню, яка має 70 "ковідних" ліжок і завантажена на 22%. Про це розповів сьогодні міський голова Сергій Моргунов під час онлайн-брифінгу. Також він повідомив, що за останній тиждень у місті зареєстровано 183 нових підтверджених випадків інфікування коронавірусом. При нормативному показнику не більше 44. За такої динаміки цілком ймовірним є те, що карантинні заходи будуть посилені.

Загалом по всіх опорних лікарнях Вінницького регіону створено 381 ліжко-місце для пацієнтів з коронавірусом. Станом на вчора по всій області було 156 пацієнтів з COVID-19, які потребують госпіталізації, та 93 – з підозрами на коронавірус. Разом – 249 хворих. Тобто завантаженість становить 65%.

"У нашому інфекційному відділенні МКЛ №1 було створено 81 ліжко для лікування пацієнтів з COVID-19. Зараз з підтвердженим діагнозом і підозрою на коронавірус тут лікують 77 осіб", - говорить Моргунов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Реанімація Олександрівської лікарні переповнена, зменшення кількості смертей ми не спостерігаємо, - головлікарка Антоненко. ВIДЕО

З початку епідемії у Вінниці зареєстровані 922 лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом, з них 83 випадки у дітей (9%).

На сьогодні хворіють - 327 вінничан, в т.ч. 27 дітей. На стаціонарному лікуванні в медичних установах перебуває 84 вінничанина.

"На сьогодні ми очікуємо відповідного рішення обласної комісії щодо посилення протиепідемічних заходів у тих чи інших напрямках життєдіяльності Вінницької області і міста зокрема. Коли ми отримаємо відповідне рішення, приймемо своє і доведемо його до всіх вінничан", – зазначив Сергій Моргунов.

Загалом з початку епідемії COVID-19 у Вінниці 581 людина одужала, серед них – 56 дітей, 120 медичних працівників. На жаль, за останній тиждень померло три пацієнти. Загалом – у нашому місті є уже чотирнадцять летальних випадків від коронавірусу.

Наразі амбулаторно лікуються вдома 255 людей. Під спостереженням сімейних лікарів перебуває 866 вінничан. В місті працює 16 мобільних бригад у 5-ти ЦМПСД міста. З 3 квітня було здійснено 5 671 виїзд до пацієнтів, відібрано 11 300 зразків для ПЛР-тестів.