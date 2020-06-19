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Порошенко (15079) кримінальна справа (519) УПЦ КП (233) Філарет (274) Томос (254)

Справу про порушення релігійної ворожнечі під час створення ПЦУ відкрили через звернення вірян, а не Філарета, - заява УПЦ КП

Справу про порушення релігійної ворожнечі під час створення ПЦУ відкрили через звернення вірян, а не Філарета, - заява УПЦ КП

В УПЦ КП заявляють, що патріарх Філарет не звертався до правоохоронних органів із заявою про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, і не був його ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - сказано в заяві.

В УПЦ КП запевняють, що патріарх Філарет не виступав проти існування Православної церкви України. Він лише проти того, щоб ця церква була залежною від Константинопольського патріархату, сказано в повідомленні. "Патріарх Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Петра Порошенка. Вибирати релігійну організацію – право вірян в демократичній державі", - заявляють в УПЦ КП.

Також читайте: ДБР розслідує справу про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення ПЦУ за заявою парафіян УПЦ КП

У пресслужбі патріархії додали, що метою кримінального провадження є захист порушеного права на свободу совісті віруючих і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ.

Також в УПЦ КП наголошують, що на всі процесуальні дії поширюється таємниця досудового слідства, "тому, будь-які коментарі або заяви щодо справи про посягання на свободу совісті оприлюднюються на судових засіданнях".

18 червня п'ятий президент України і чинний народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують таку справу. Провадження було розпочато СБУ і передано в ДБР.

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін стверджує, що ініціатором цього розслідування став саме він.

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Топ коментарі
+34
...по просьбам трудящихся ...гидота ...як воно все знайомо ...
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19.06.2020 16:44
+28
На московію хмиздуйте вєрующіє.
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19.06.2020 16:45
+21
Уж не Новинский ли сунул своё рыло?
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19.06.2020 16:43
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Це добків - прихожанин УПЦ-КП?
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19.06.2020 19:12 Відповісти
Уже пришили всё, что ему обрезали в детстве ?
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19.06.2020 19:34 Відповісти
Якось соромно за тих "прихожан" православної церкви, як вони себе називають "Київського патріархату", які борються з українською церквою -ПЦУ, а не з російською, яка тут неканонічна. То чиї ви громадяни? Чиї ви прихожани? Вже ворога перемогли і хочете вияснити хто вищий і головніший? Російські рублі з кишень не випадають? Може вам мішечки підігнати?
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19.06.2020 19:12 Відповісти
Питання: чи прийдуть гестапівці з ГБР красти Томос?
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19.06.2020 19:16 Відповісти
Прийдуть обов*язково, або через своїх підсобників підпалять пару храмів для підтвердження ворожнечі.
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19.06.2020 19:19 Відповісти
Бред!
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19.06.2020 19:32 Відповісти
Создание пцу (от слова пеця) это рейдерский захват настоящей Самостийной Церкви - УПЦ КП.
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19.06.2020 19:38 Відповісти
А дедушка Филарет понял что спалился и пошел на попятную видно почерк КГБ
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19.06.2020 19:48 Відповісти
допа вірянин ? не смішіть
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19.06.2020 19:49 Відповісти
не пойму, як неіснуюча структура може подати до суду? ах, вони не подавали, вони то зробили через віруючих. так чого тоді Цензор пише УПЦ КП?
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19.06.2020 20:10 Відповісти
Так віруюючі УПЦ КП (МП)
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19.06.2020 20:20 Відповісти
Всіма цими "переслідуваннями" Пєця сам собі рейтинг надуває перед місцевими. Хоче ще й у грамадах помародерити
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19.06.2020 20:46 Відповісти
Замовлення на розпалювання ворожнечі Допкіним,який і подав позов до Прокуратури на Порошенка.
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20.06.2020 06:37 Відповісти
Так Добкін і Порошенко - колишні однопартійці. А зараз удають з себе ворогів. Ви вірите в мародерський патріотизм?
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20.06.2020 10:22 Відповісти
Еврей и фарисей добкин к православной вере не имеет ни какого отношения. Просто за деньги Отрабатывает заказ мертветчука
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19.06.2020 21:03 Відповісти
и самый большой разжигатель ненавести.
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19.06.2020 21:19 Відповісти
Теперь всех священников ПЦУ посадят?
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Це добкін православний віруючий?
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Добкин ,хоть еврей но в православии . как и Пепины предки . таких у нас много выкрестов .
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19.06.2020 22:59 Відповісти
Михайло Добкін, Нестор Шуфрич та Юрій Бойко є вірянами МП,а Петро Порошенко навіть був там дьячком. https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_
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20.06.2020 08:36 Відповісти
Привет ФСБ и местным кацапским *******.
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20.06.2020 01:00 Відповісти
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