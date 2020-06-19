Справу про порушення релігійної ворожнечі під час створення ПЦУ відкрили через звернення вірян, а не Філарета, - заява УПЦ КП

В УПЦ КП заявляють, що патріарх Філарет не звертався до правоохоронних органів із заявою про розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної церкви України (ПЦУ).

Про це сказано в заяві, опублікованій на офіційному сайті УПЦ КП, інформує Цензор.НЕТ.

"Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет не звертався до правоохоронних органів у справі, про яку йдеться, і не був його ініціатором. Це зробили віряни, права яких порушені", - сказано в заяві.

В УПЦ КП запевняють, що патріарх Філарет не виступав проти існування Православної церкви України. Він лише проти того, щоб ця церква була залежною від Константинопольського патріархату, сказано в повідомленні. "Патріарх Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації Української Православної Церкви Київського Патріархату, яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Петра Порошенка. Вибирати релігійну організацію – право вірян в демократичній державі", - заявляють в УПЦ КП.

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У пресслужбі патріархії додали, що метою кримінального провадження є захист порушеного права на свободу совісті віруючих і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ.

Також в УПЦ КП наголошують, що на всі процесуальні дії поширюється таємниця досудового слідства, "тому, будь-які коментарі або заяви щодо справи про посягання на свободу совісті оприлюднюються на судових засіданнях".

18 червня п'ятий президент України і чинний народний депутат "ЄС" Петро Порошенко заявив, що проти нього відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Православною церквою України Томосу про автокефалію.

Пізніше в ДБР підтвердили, що розслідують таку справу. Провадження було розпочато СБУ і передано в ДБР.

Колишній мер Харкова і колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін стверджує, що ініціатором цього розслідування став саме він.