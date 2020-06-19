НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян
НАБУ звинувачує ексміністра інфраструктури в завданні збитків державі через зменшення на 20% портових зборів, що стимулювало зростання доходів морської галузі.
Про це повідомив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.
"Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу!" - написав Омелян.
Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і було завдано збитків державі.
"Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві", - написав Омелян.
Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати. Крім того голова Федерації металургів Сергій Біленький наголошував, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, зазначивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.
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- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».
Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.(с)
"Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі."
Это подлая месть трусливого и завистливого чмошника за насмешки и критику. Помните членина на шаре снадписью "володя, на..я ты туда залез?",которую Омелян в фейсбуке выложил?
Только за снижение "административного" сбора, который снижать у тебя не было никакого права!
Понабирают министрами детвору с улиц, а те, по подобию этого "гиперлупа", даже не трудятся узнать, что им разрешено, а чего делать ни в коем случае нельзя?...
І, зебіле, ти б з біографією Омеляна ознайомився. Яка освіта. який послужний список. І зі своїм паяцом можеш порівняти, ну так, заради хохми.
https://twitter.com/24JDI @24JDI
https://twitter.com/24JDI/status/1273950543665344512 1 ч
"Омеляну повідомили про підозру.
Йдеться про недоотримання державним бюджетом понад 30 млн гривень через зменшення портових зборів"
Зеленим ... приготуватися. Тільки Дубінеску світить 10 довічних за недоотримання державним бюджетом 3 млрд. гривень через тютюнову поправку.
Потом и Саакашвили посадят, он тоже хочет нормальные налоги и сборы сделать.
Для таких дискусій (свисти, не свисти) потрібні цифри. У вас вони є?
Терміново подати позов на зе Уряд про збільшення пенсій, бо вони призвели до додаткових видатків з бюджету країни.
ЛЮБОЕ снижение налогов, сборов, тарифов и пр. можно объявить нанесением ущерба государству!