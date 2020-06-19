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НАБУ (4983) Омелян (1348)

НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

НАБУ звинувачує ексміністра інфраструктури в завданні збитків державі через зменшення на 20% портових зборів, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Про це повідомив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу!" - написав Омелян.

Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і було завдано збитків державі.

"Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві", - написав Омелян.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати. Крім того голова Федерації металургів Сергій Біленький наголошував, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, зазначивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

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Топ коментарі
+17
Ну так если оно Педро за Томас собрались судить , то за повышение доходов портов вообще , расстрел положен . Короче Осел Оманский и Ко побили любые границы идиотизма.
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19.06.2020 16:52
+13
Решение принимал весь кабмин, а виноватым делают одного, ярого критика Зе и Ко?

"Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі."
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19.06.2020 16:50
+11
При чем тут снижение сборов?
Это подлая месть трусливого и завистливого чмошника за насмешки и критику. Помните членина на шаре снадписью "володя, на..я ты туда залез?",которую Омелян в фейсбуке выложил?
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19.06.2020 16:54
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херой
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19.06.2020 16:48 Відповісти
- «В лучшем случае два года со строгой изоляцией - подумал Кислярский, начиная дрожать. - Зачем я сюда пришел?»
- Тайный «Союз меча и орала»! - зловеще прошептал Остап.
«Десять лет»! - мелькнула у Кислярского мысль.
- Впрочем, вы можете уйти, но у нас, предупреждаю, длинные руки!..
«Я тебе покажу, сукин сын, - подумал Остап, - меньше, чем за 100 рублей, я тебя не выпущу».
Ипполит Матвеевич даже и не старался ничего понять. Он уже давно махнул на все рукой и молча сидел, надувая щеки.(с)
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19.06.2020 17:07 Відповісти
зЕдебилка
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19.06.2020 17:13 Відповісти
Идиотка
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19.06.2020 23:54 Відповісти
Решение принимал весь кабмин, а виноватым делают одного, ярого критика Зе и Ко?

"Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі."
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19.06.2020 16:50 Відповісти
Ну так если оно Педро за Томас собрались судить , то за повышение доходов портов вообще , расстрел положен . Короче Осел Оманский и Ко побили любые границы идиотизма.
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19.06.2020 16:52 Відповісти
он убегает от пидозры, прячется, боится?
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19.06.2020 16:54 Відповісти
При чем тут снижение сборов?
Это подлая месть трусливого и завистливого чмошника за насмешки и критику. Помните членина на шаре снадписью "володя, на..я ты туда залез?",которую Омелян в фейсбуке выложил?
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19.06.2020 16:54 Відповісти
подожди омеля ещё "Отсидишь за Гиперлуп" у зели
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19.06.2020 16:58 Відповісти
страшно подумать, за что тогда отсидит зеля у наступника))
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19.06.2020 17:12 Відповісти
наступник будет Порошенко, на зеленое недоразумение даже внимание не будет обращать. 1000000%
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19.06.2020 17:15 Відповісти
а если Бойко?.. мы не знаем заранее
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19.06.2020 17:22 Відповісти
Бойко може бути президентом тільки в іншій країні. Скільки областей до неї буде входити не відомо, але чим більше зла принесе Кловун, тим більше.
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19.06.2020 17:32 Відповісти
ти згадай, якщо другий тур був би Порох vs Бойко, а на наступні вибори взагалі невідомо чи буде Порох у 2-му турі, в нього немає 50% підтримки... майбутнє у тумані, про Бойко я згадав як приклад, будь хто там може лізти у Президенти - знову начнуть мити мізки по ТВ-каналах...
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19.06.2020 17:37 Відповісти
Я давно писав, піти Пеці ще раз на президентські вибори. це помилка. Його політ силі потрібний інший кандидат. Зеркаль, наприклад. Потім нехай Пеця стає головою ВРУ, чи Прем'єром. Вибори Президента йому не виграти. По одній простій причині. Усі ці 73% дебілів, винуватим у помилці, і так будуть вважати його, а не себе.
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19.06.2020 17:54 Відповісти
це так мабуть, як не забороняй кремлівську пропаганду, як не ховайся від неї, але вона діє через посередників, людям в Україні промили мізки, що Порох це злодій, і він це вже минуле через ці обставини, багато хто з 73% вірить у те, що Порох - злодій, навіть ті хто там в Европі заробітчани, може якийсь відсоток перетече до Пороха після кловуна, але 25+10=35 припустимо, це недостатньо..
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19.06.2020 18:00 Відповісти
або прикинь, 2-й тур Юля vs Бойко... хто зна що там тоді буде... тільки на осінь ще якись риси промальовуются на майбутньому, а далі... щільний туман
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19.06.2020 17:48 Відповісти
Це як? Малоросія або УРСР?
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19.06.2020 17:56 Відповісти
не знаю.. багато людей у нас серед люмпена хочуть дружбу УССР + БССР + РСФСР, і пробачення усіх, голуби миру... як це назвати, Малоросія.. чи буде вона по Дніпру чи ще як у такому випадку... не знаю
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19.06.2020 18:04 Відповісти
Совки не СССР хотят вернуть , а свою молодость когда им хорошо жилось , только их куриные мозги не позволяют им понять , что это невозможно.
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19.06.2020 18:22 Відповісти
время не возвращается, его вектор направлен только в одну сторону в нашей Вселенной)
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19.06.2020 18:53 Відповісти
Ну на месте Педро , я бы выдвинул кого то из своих , у кого нет такого анти рейтинга и тогда 100% он проходит и Осел Оманский на нарах. Тот же Леха Гончаренко или Лана Зеркаль были бы отличными кандидатами , а сам Петя прекрасным бы премьером был при толковом президенте.
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19.06.2020 18:04 Відповісти
а София Федина?
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19.06.2020 18:05 Відповісти
Как только Жирик в Мордоре выиграет выборы , так сразу и она.
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19.06.2020 18:13 Відповісти
ммм.. не сравнивай их, Жирик придворный шут в Мордоре и у него другие функции
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19.06.2020 18:15 Відповісти
София патриот и хороший боец , но на выборах у нее шансы 1-3%, как бы Осла она не тролила.
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19.06.2020 18:19 Відповісти
ну это пока... она сейчас молодая, она же взрослеет и набирается опыта. как и Зеркаль, например... а жирик это уже политический трупень, но тоже блазень)
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19.06.2020 18:55 Відповісти
Видишь в чем трагедия Украины , при чем не только сегодняшней , а так было всегда , и сто лет тому назад , когда не кто не хотел воевать с большевиками , а потом через десяток лет детей своих с голоду жрали , это то что население в количестве двух третей это голимые свинопасы и гречкосеи и за война они голосовать не будут не когда . По тому Ярош в 14-м году на выборах набрал меньше чем Рябинович и потому Петя как президент который понимал что воевать придется дальше, проиграл еврейскому ватнику который обещал стать на колени перед главным врагом Украины. Потому что бы выиграть выборы нужен умеренный и главное умный и с громадным полит опытом представитель ЕС, а таких я вижу только двое.
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19.06.2020 21:45 Відповісти
мы прекрасно знаем все трагедии Украины со времен периода Руины, Ярош тут не причем... были и другие кандидаты патриоты
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20.06.2020 03:23 Відповісти
тебе просто Лана Зеркаль нравится как женщина, признайся самому себе))
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20.06.2020 03:24 Відповісти
А если мне Леха Гончаренко больше подходит как какндидат в президенты , то по твоей логике , я кто тогда ?
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20.06.2020 10:02 Відповісти
это не моя логика
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20.06.2020 14:37 Відповісти
ты перекрутил на другую логику, и по другому уже понимаешь все
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20.06.2020 14:38 Відповісти
моя логика - мы сравниваем двух женщин-кандидаток, какой ты отдаешь предпочтение? той, шарм которой как женщины на тебя сильнее влияет.... не надо тут гейские темы разводить
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20.06.2020 14:40 Відповісти
Я исхожу в своей логике , что не только я буду голосовать , по тому за Софию обычное болото не когда не проголосует , потому что она жесткая и прямая как и все воины .А надо вынести Осла с Банковой ....
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20.06.2020 21:45 Відповісти
Да нет же, вертихвост...
Только за снижение "административного" сбора, который снижать у тебя не было никакого права!
Понабирают министрами детвору с улиц, а те, по подобию этого "гиперлупа", даже не трудятся узнать, что им разрешено, а чего делать ни в коем случае нельзя?...
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19.06.2020 17:00 Відповісти
Это ничего, что это как раз входит в его прямые должностные обязанности? Это ведь формально не налог, это именно "сбор", который может быть установлен решением соответствующего министерства. Вот был бы налог, или акциз, тогда да...
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19.06.2020 17:05 Відповісти
Та що ти дебілу пояснюєш.
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19.06.2020 17:28 Відповісти
Очередной идиот, не понимающий о чем вообще речь идет.
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19.06.2020 23:56 Відповісти
А ну, ну, про дітвору, точніше, шпану з 95-го кварталу в кабміні детальніше можна?
І, зебіле, ти б з біографією Омеляна ознайомився. Яка освіта. який послужний список. І зі своїм паяцом можеш порівняти, ну так, заради хохми.
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19.06.2020 17:27 Відповісти
гипперлузер из тех же незаменимых армян, что и рюкзакян и все, что они не делают, не из личной корысти, а токо волею супружниц, пославших коих как не за рюкзаками, так за луперами.
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19.06.2020 17:02 Відповісти
https://twitter.com/24JDI
https://twitter.com/24JDI @24JDI
https://twitter.com/24JDI/status/1273950543665344512 1 ч

"Омеляну повідомили про підозру.
Йдеться про недоотримання державним бюджетом понад 30 млн гривень через зменшення портових зборів"

Зеленим ... приготуватися. Тільки Дубінеску світить 10 довічних за недоотримання державним бюджетом 3 млрд. гривень через тютюнову поправку.
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19.06.2020 17:04 Відповісти
то есть это дело за то, чем сейчас занимается Саакашвили, реформы, снижение поборов и дерегуляция
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19.06.2020 17:10 Відповісти
Тепер Сааку не депортують в Польщу, а посадять
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19.06.2020 17:15 Відповісти
В стане клоунов и не такое бывает.
Потом и Саакашвили посадят, он тоже хочет нормальные налоги и сборы сделать.
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19.06.2020 17:16 Відповісти
Да тебя тварь повесить нужно за то что ты работаешь только на олигархов, а с простого народа дерешь три шкуры
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19.06.2020 17:17 Відповісти
Омелян, не свисти падло. В Украине самые низкие налоги и сборы для олигархата и богатых людей. Кроме того Черноморский регион о котором идет речь ето далеко не весь мир, как ты утверждаешь
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19.06.2020 17:19 Відповісти
але конкурувати порти мали саме із іншими портами цього регіону?
Для таких дискусій (свисти, не свисти) потрібні цифри. У вас вони є?
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19.06.2020 17:30 Відповісти
я так розумію що питання не стільки у обгрунтованості прийнятого ним рішення, а у дотриманні процедури.
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19.06.2020 17:28 Відповісти
Просто при жадном при жадном Барыге и его людях экономика Украины росла 13 кварталов подряд , а самые честные и правильные Ослы Оманские , которые за год пустили ослу под хвост все экономические достижения , бояться что бы их тривиально не повесили на майдане голодные люди , по тому и создают для лохотрата шоу: Посади Петю и Ко. Они по своей дурости уверены , что хлеб получится зрелищами заменить.
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19.06.2020 18:11 Відповісти
Не смотрите на ночь "ньюс ван",идиотом станете.
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19.06.2020 17:58 Відповісти
Зелю можно посадить за "сумашедший принтер" осень-2019, например
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19.06.2020 18:11 Відповісти
Как послушать этих бывших, то они трудились, не покладая рук. Только страна после них в полной попе.
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19.06.2020 18:21 Відповісти
Реальное достижение нынешних - штамповать дела на бывших.
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19.06.2020 19:53 Відповісти
здається прийшов час ідіотів та віслюків при владі

Терміново подати позов на зе Уряд про збільшення пенсій, бо вони призвели до додаткових видатків з бюджету країни.
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19.06.2020 19:59 Відповісти
Кошмар, какой дебилизм. Сборьі и налоги - єто инструмент регуляции єкономики, а не только статьи доходоа бюджета, они болжньі подниматься и опускаться по решению регулятора. При чем тут НАБУ вообще? При Зеле тупость "органов" достигает просто невероятньіх вершин! Дайте им рояль и пусть играют и не мешают людям работать!
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19.06.2020 21:11 Відповісти
У вас уши на голове есть?
ЛЮБОЕ снижение налогов, сборов, тарифов и пр. можно объявить нанесением ущерба государству!
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20.06.2020 12:12 Відповісти
 
 