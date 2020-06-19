Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів
Британські вчені виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19.
Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.
"Дослідження, результати якого опублікували у медичному журналі Нової Англії, показало, що люди із другою групою крові (А) мають більший ризик розвинути важкі симптоми у разі інфікування, а з першою (О) – ризики менші, ніж люди із іншими групами крові", - говориться в повідомленні.
Шанси розвитку важких ускладнень також можуть залежати від імунітету людини, днями оголосили дослідники Оксфордського університету. Водночас, на залежність протікання хвороби та імунітету вказують і дослідження американських науковців. Біл Петрі, професор Університету Вірджинії, каже: "Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму".
"Йдеться про цитокіновий шторм, коли імунна системно реагує надмірно і починає знищувати тканини вогнища запалення, а потім – й інші тканини організму. У випадку із коронавірусом можуть утворюватися тромби й відмовляти легені", - зазначає видання.
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За статистикою, найпоширенішою є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) - 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах, що ілюструє наступна таблиця:
В українців http://www.bloodbook.com/world-abo.html найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.
просто людей з другою групою найбільше
Разницу понимаешь? - Так кто "тормознутый?
Исследование, результаты которого https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus опубликовали в медицинском журнале Новой Англии Источник: https://censor.net/n3203147
Новая Англия не находится в Соединенном Королевстве