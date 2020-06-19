Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів

Британські вчені виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження, результати якого опублікували у медичному журналі Нової Англії, показало, що люди із другою групою крові (А) мають більший ризик розвинути важкі симптоми у разі інфікування, а з першою (О) – ризики менші, ніж люди із іншими групами крові", - говориться в повідомленні.

Шанси розвитку важких ускладнень також можуть залежати від імунітету людини, днями оголосили дослідники Оксфордського університету. Водночас, на залежність протікання хвороби та імунітету вказують і дослідження американських науковців. Біл Петрі, професор Університету Вірджинії, каже: "Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму".

"Йдеться про цитокіновий шторм, коли імунна системно реагує надмірно і починає знищувати тканини вогнища запалення, а потім – й інші тканини організму. У випадку із коронавірусом можуть утворюватися тромби й відмовляти легені", - зазначає видання.

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