УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4152 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
12 374 20
карантин (18171) кров (62) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів

Вчені виявили залежність між групою крові і сприйнятливістю до COVID-19: люди з другою групою мають більший ризик розвитку важких симптомів

Британські вчені виявили залежність між групою крові і вразливістю до COVID-19.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження, результати якого опублікували у медичному журналі Нової Англії, показало, що люди із другою групою крові (А) мають більший ризик розвинути важкі симптоми у разі інфікування, а з першою (О) – ризики менші, ніж люди із іншими групами крові", - говориться в повідомленні.

Шанси розвитку важких ускладнень також можуть залежати від імунітету людини, днями оголосили дослідники Оксфордського університету. Водночас, на залежність протікання хвороби та імунітету вказують і дослідження американських науковців. Біл Петрі, професор Університету Вірджинії, каже: "Попередні дослідження пацієнтів із COVID-19 свідчать, що якщо їхній імунітет занадто активний, в певний момент це може почати шкодити організму".

"Йдеться про цитокіновий шторм, коли імунна системно реагує надмірно і починає знищувати тканини вогнища запалення, а потім – й інші тканини організму. У випадку із коронавірусом можуть утворюватися тромби й відмовляти легені", - зазначає видання.

Читайте також: Україна наближається до нової хвилі COVID-19, - Шмигаль. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
зелена
показати весь коментар
19.06.2020 17:19
+8
С надеждой в голосе: а у бубочки какая группа?
показати весь коментар
19.06.2020 17:08
+4
хєрня
просто людей з другою групою найбільше
показати весь коментар
19.06.2020 17:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
значит когда то в древности люди (предки людей) уже сталкивались с ковидом
показати весь коментар
19.06.2020 16:49 Відповісти
36 групп крови ...значит шансы есть
показати весь коментар
19.06.2020 16:52 Відповісти
Розподіл груп AB0 й Rh у різних країнах
За статистикою, найпоширенішою є перша група крові (0): до неї належать 33,5 % населення Землі. Найменш поширеною є четверта група крові (АВ) - 5 % населення. При цьому розподіл поширеності людей з певним типом крові має свої відмінності у різних країнах, що ілюструє наступна таблиця:
В українців http://www.bloodbook.com/world-abo.html найпоширенішою групою крові є друга група (А) - 40 %. Далі йдуть перша група (0) - 37 %, третя (В) - 17 %, четверта (АВ) - 6 %.
показати весь коментар
19.06.2020 16:56 Відповісти
В Республике Беларусь распространенность О (I) группы крови составляет примерно 35-40%, группы А (II) - 35-37%, группы В (III) - 15-20%, группы АВ (IV) - 5-10%. 85% населения имеют резус-положительную принадлежность, 15% - резус-отрицательную резус-принадлежность.
показати весь коментар
19.06.2020 17:52 Відповісти
хєрня
просто людей з другою групою найбільше
показати весь коментар
19.06.2020 17:04 Відповісти
С надеждой в голосе: а у бубочки какая группа?
показати весь коментар
19.06.2020 17:08 Відповісти
Военная тайна.
показати весь коментар
19.06.2020 17:14 Відповісти
зелена
показати весь коментар
19.06.2020 17:19 Відповісти
Надо сразу в заголовке писать, что британские.
показати весь коментар
19.06.2020 17:18 Відповісти
Ага. З ремаркою : «Кацапам не читати.»
показати весь коментар
19.06.2020 17:35 Відповісти
Всё равно буду маску носить...
показати весь коментар
19.06.2020 17:49 Відповісти
ну надо же... а резус??
показати весь коментар
19.06.2020 18:23 Відповісти
Цій новині вже місяці зо два
показати весь коментар
19.06.2020 18:24 Відповісти
Первая (о) это потомки инопланетян.
показати весь коментар
19.06.2020 19:34 Відповісти
якісь тормознуті вчені - про те, що друга група крові найвразливіша тут писали ще три місяці тому
показати весь коментар
19.06.2020 19:54 Відповісти
Месяц назад писали что " https://censor.net/n3182287. А сейчас установили, что люди со 2 группой склонны к тяжелому течению и осложнениям.
Разницу понимаешь? - Так кто "тормознутый?
показати весь коментар
19.06.2020 22:47 Відповісти
Британские ученые выявили зависимость между группой крови и восприимчивостью к COVID-19 Источник: https://censor.net/n3203147

Исследование, результаты которого https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2020283?query=featured_coronavirus опубликовали в медицинском журнале Новой Англии Источник: https://censor.net/n3203147

Новая Англия не находится в Соединенном Королевстве
показати весь коментар
19.06.2020 23:50 Відповісти
Наконец то! Стали говорить правду, о том что таки имунитет зависит от группы крови! Вы еще сделайте исследования внутри подвидовым генетическим кодам, например, между рассами, и очень удивитесь!!!!!! Когда поймете, что цветные и азиаты более подвержены этому вирусу нежели носители групп RH1 RH2, то есть белого населения. Почему так? Потому что все люди разные по цвету кожи не просто так, и климатические условия здесь не причем! Потому что предки создатели этих гуманоидов разные! И это факты, от которых очень тяжело принять! Рассы людей- это разные люди , и они не имеют общих предков, их предки разные Сущности которые в современных условиях принято называть Богами. Это воплощения и потомки разных Богов! А не Одного Бога!
показати весь коментар
20.06.2020 00:23 Відповісти
Проще говоря кому, как повезет, обыкновенная лотерея.
показати весь коментар
18.10.2020 14:43 Відповісти
 
 