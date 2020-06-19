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ДТП (4442) ПДР (467) звільнення (2623) Найєм Мустафа (387) Укроборонпром (1725)

Співробітника заводу в структурі "Укроборонпрому" звільнять за хамство на дорогах: схопив пістолет і заявив, що він "велика людина", - Найєм

Співробітника заводу в структурі

Співробітника заводу в структурі "Укроборонпрому" звільнять через дорожній інцидент, в ході якого він погрожував пістолетом і хвалився своїм "статусом" у держконцерні.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав заступник директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Про хамство на дорогах. Сьогодні вдень в мережі з'явилося повідомлення про дорожній інцидент. Один з учасників руху підрізав автомобіль іншого громадянина, а після виниклої сварки, вихопив пістолет і, погрожуючи розправою, повідомив, що він "велика людина в Укроборонпромі", "все може вирішити" і "краще б у це нікому не влазити", - розповів він.

"Ми встановили особу цієї людини і його місце роботи. Він не співробітник Концерну "Укроборонпром", а працює в одному з підзвітних нам заводів. В найближчі години керівництво підприємства ухвалить рішення про його звільнення. За всієї величезної поваги до всіх 68000 наших співробітників, їхньої праці і самовіддачі, "повирішувати" бикування пістолетом наголо вийде", - акцентував Найєм.

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"Оперативна група, яка прибула на місце події, склала протокол, прийняла заяву про кримінальний злочин доставила порушника до найближчого відділення.Дякую патрульній поліції за оперативну роботу і окремо - Sasha Flint, який нам про це повідомив", - додав він.

Співробітника заводу в структурі Укроборонпрому звільнять за хамство на дорогах: схопив пістолет і заявив, що він велика людина, - Найєм 01

Нагадаємо, увечері 30 квітня 2018 року внаслідок дорожнього інциденту був побитий народний депутат Мустафа Найєм.Сам потерпілий заперечує всіляке політичне підґрунтя того, що сталося.

Пізніше народний депутат Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що трьох учасників нападу на Найєма затримали.Нардеп Сергій Лещенко повідомив, що Найєм прооперований, а нападники намагаються "вирішити" питання.Також стало відомо, що двоє підозрюваних мають громадянствоРосійської Федерації.

1 травня глава київської поліції Андрій Крищенко заявив, що в цій справі відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею "Умисне тілесне ушкодження середнього ступеня".

Пізніше в мережі були оприлюднені відео початку конфлікту на дорозі з участю нардепа Найєма, а також самогопобиття нардепа Найєма під час дорожнього інциденту.

2 травня Шевченківський райсуд Києва відмовився поміщати під варту підозрюваного в побитті НайємаСаітова Магомеда-Саліха Арбуєвичата обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.Ахмеда Абубакаровича Саітоватакож відпустили, призначивши йому нічний домашній арешт. Також суд відправив під нічний домашній арештгромадянина РФ Темербулатова.2 травня стало відомо, що ще одного підозрюваного у побитті Найєма Саітова олошено в розшук.

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Топ коментарі
+5
Вот оно
го мустафа сидел в засаде получая 300000 в месяц за бдительность
наконец то эта закладка, этот секрет выстрелил! преступник опознан лично мустафой и теперь ему не поздоровится
мустафа подан на награждение премией в размере трех месячных содержаний. Ура!
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19.06.2020 17:03
+3
Важная персона и большой человек: открывал и закрывал ворота
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19.06.2020 17:08
+2
Серега? Пашинский! Прости, сразу не узнал. Помню. А как же!
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19.06.2020 17:04
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19.06.2020 17:01 Відповісти
Саме так--Я 145 замісник генерального !!)))
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19.06.2020 17:08 Відповісти
Вот оно
го мустафа сидел в засаде получая 300000 в месяц за бдительность
наконец то эта закладка, этот секрет выстрелил! преступник опознан лично мустафой и теперь ему не поздоровится
мустафа подан на награждение премией в размере трех месячных содержаний. Ура!
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19.06.2020 17:03 Відповісти
Він такий , круче за варене яйце !!)))
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19.06.2020 17:09 Відповісти
та шо там мустафа! Вот у его лучшего друга сырожи нашлась рука кремля! Теперь он сам ей регулярно пользуется
Сотрудника завода в структуре "Укроборонпрома" уволят за хамство на дорогах: схватил пистолет и сообщил, что он "большой человек", - Найем - Цензор.НЕТ 3548
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19.06.2020 17:53 Відповісти
Серега? Пашинский! Прости, сразу не узнал. Помню. А как же!
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19.06.2020 17:04 Відповісти
73% ЗЕдолб@**** - вас можно поздравить. Регистрация б/у авто в Украине станет сложнее и дороже https://inforesist.org/registracziya-b-u-avto-v-ukraine-stanet-slozhnee-i-dorozhe/
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19.06.2020 17:06 Відповісти
Важная персона и большой человек: открывал и закрывал ворота
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19.06.2020 17:08 Відповісти
Ночний ділехтор !!))
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19.06.2020 17:10 Відповісти
Он охранником у Ляшко-скотынякы не подрабатывает?
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19.06.2020 17:08 Відповісти
Мне и моей жене 22.04.2020 также сволочуга угрожал БОЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ ГОВОРИЛ, что убьет! Смылся на авто... Я вызвал пластмасовых (типа полицейских). Те приехали, взяли заяву И.... ВСЕ.. До этого момента через суд пытаюсь зарегистрировать преступление в ЕРДР... Так что это еще повезло...
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19.06.2020 17:09 Відповісти
До чего Порошенко страну довел😁
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19.06.2020 17:12 Відповісти
интересно, какова законодательная перспектива увольнения. Не восстановится ли он впоследствии да так что мы ему еще ЗП за простой заплатим.
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19.06.2020 18:08 Відповісти
 
 