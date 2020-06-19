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Кабмін виділив кошти на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Гончаренко

Кабмін виділив кошти на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Гончаренко

Кабмін постановив, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 року медики, які борються з COVID-19, отримуватимуть доплати до заробітної плати.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін постановив з 1 вересня по 31 грудня 2020 року розпочати виплачувати доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки), які борються з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, лікарі отримуватимуть доплату в розмірі 70% до посадового окладу; фахівці з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей - в розмірі 50% мінімальної зарплати; молодші медсестри - в розмірі 25% мінімальної зарплати.

Також читайте: На станції швидкої допомоги Вінниці COVID-19 виявили у 76 працівників. Лікарні міста завантажені до 95%, хворих направляють в сусідній район, - мер Моргунов

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- Да, да ! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. - Какая‑нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни!
Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)
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19.06.2020 17:14 Відповісти
Ну а ригівський перефарбований хлопчик тут до чого? Він в кабміні працює, що озвучує такі новини? Чи це чергова перемога реформ *******?
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19.06.2020 17:17 Відповісти
Ну вот и доплаты. Вот медики и заинтересованы в продолжении этого шоу.
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19.06.2020 17:18 Відповісти
красавы .... доплаты с сентября , а до сентября медикам патриотично заражаться и дохнуть ..... ?.......с сентября вы 30% -40% процентов медиков недосчитаетесь ,свалят кто на пенсию кто за бугор..... и к бабке не ходи
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19.06.2020 17:29 Відповісти
 
 