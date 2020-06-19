Кабмін виділив кошти на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Гончаренко
Кабмін постановив, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 року медики, які борються з COVID-19, отримуватимуть доплати до заробітної плати.
Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін постановив з 1 вересня по 31 грудня 2020 року розпочати виплачувати доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки), які борються з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепа, лікарі отримуватимуть доплату в розмірі 70% до посадового окладу; фахівці з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей - в розмірі 50% мінімальної зарплати; молодші медсестри - в розмірі 25% мінімальної зарплати.
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Мы ходим обедать в вегетарианскую столовую, хотя я против вегетарианской столовой. Но когда мы с Колей женились, он мечтал о том, как мы вместе будем ходить в вегетарианку. Ну, вот мы и ходим. А я очень люблю мясо. А там котлеты из лапши. Только вы, пожалуйста, ничего не говорите Вове (с)